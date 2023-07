Trendi típus pedig akad 2023 nyarán bőven, hiszen idén nagyon változatos a divat ezen a téren is. Színek, formák, anyagok egész kavalkádjából szemezgethetünk, csak győzzük próbálgatni a különféle darabokat! A tesztelés közben azonban arról se feledkezzünk meg, hogy mindegy mi a divat, a legfontosabb, hogy olyan napszemüveg mellett tegyük le a voksunkat, amely kényelmes, jól áll nekünk és persze kellő védelmet is nyújt. Lássuk is, miből válogathatunk idén.

Retró őrület

Rögtön itt van kezdésnek a retró vonal, amely ezen a nyáron (is) nagyon menőnek számít. A '60-as és '70-es évek stílusának megfelelően igazi hódítóként vették be a napszemüveg-piacot a bohém, extravagáns, hatalmas lencséjű fazonok, amelyek titokzatosan fedik el nem csupán a szemeket, de az arc egy részét is. Ezek a napszemüvegek ráadásul nem csupán trendik, de praktikusak is, hiszen a méretüknek köszönhetően nagyobb védelmet nyújtanak a nap sugarai ellen.

Színezd újra

A színes lencsék is újra visszatértek a divatba. Legyen szó pasztell árnyalatoktól vagy szemkápráztató neonról, mind-mind extrán trendik idén nyáron. Szóval jöhet bármi, ami színes, ám ezek közül is leginkább a lágy rózsaszín, a vidám narancssárga és a merész elektromos kék a menő. A színes lencsék játékosságot csempésznek a megjelenésünkbe és persze nagyon stílusosak is.

Leheletnyi luxus

Az arany, ezüst és bronz árnyalatú keretek igazán luxushangulatot kölcsönöznek a napszemüvegeknek, ráadásul remekül mutatnak a szikrázó napsütésben. Vékony vagy vastag keret, kerek vagy szögletes lencse – mindegy, csak csillogjon!

Íves fazonok

Az idei nyáron azonban nemcsak a nagyobb, oversize szemüvegek dominálnak, de a kisebb, íves fazonok is kifejezetten divatosak. A cat-eye, azaz macskaszem fazonok rendkívül nőies, ugyanakkor erős és magabiztos benyomást keltenek, míg az ufósan íves típusok bevállalós és ultra trendi hatást kölcsönöznek a viselőjüknek.

Pajzsokat fel!

Az ufós stílus mellett egy másfajta misztikus, sőt futurisztikus trend is felütötte a fejét a napszemüvegek világában: a pajzs vagy shield típusú lencsék, amelyek túlméretezettek, laposak és szögletesek. Előnyük, hogy remek „inkognitó" napszemüvegek, de a múltidézés helyett (mint retró társaik) a jövőt juttatják eszünkbe.

Összefoglalva, az idei nyár napszemüvegdivatja rendkívül sokszínű, így mindenki megtalálhatja magának a megfelelő fazonú és stílusú darabot. Azt azonban sose feledjük, hogy a napszemüvegnek nemcsak divatosnak kell lennie, de megfelelő módon védenie is kell a szemet a káros napsugaraktól.