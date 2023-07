1. Fedezz fel egy bányát!

A bányák rejtélyes és lenyűgöző helyek. Egy régi, már bezárt bánya felfedezése izgalmas és tanulságos program lehet nyáron, ahol kalandban, oktatásban és adrenalinban egyaránt részed lehet. Ráadásul világszerte számos olyan bánya található, amelyeket luxus szállodává alakítottak át. Ha igazán izgalmas nyaralást szeretnél, ezek a helyek ideálisak lehetnek a számodra. Magyarországon például az Oroszlányi Bányászati Múzeum egy régi bánya területén kapott helyet, ahol egy volt bányász mesél az érdekességekről és a bányászat kulisszatitkairól. A múzeumok a gyermekek számára is érdekesek lehetnek, mivel a kiállításon található tárgyakat kézbe vehetik, könyveket és fotóalbumokat lapozhatnak át. Emellett megnézhetik az eredeti aknagépházat, a kötélpályát a csillefeladó állomással, sőt, egy rövid szakaszon be is ereszkedhetnek a bányába. Kicsiknek és nagyoknak is igazán klassz program.

2. Foglalj szállást egy különleges helyen!

Európa tele van régi, lenyűgöző kastélyokkal, amelyek közül sokat átalakítottak szállodává. Itt megtapasztalhatod, milyen érzés valódi királyként vagy királynőként élni. A hangulattól függően választhatsz rusztikusabb és egyedibb vagy modernebb és luxus kastélyok közül. Például Budapesttől mindössze 50 kilométerre található a mesés környezetben elhelyezkedő BOTANIQ Turai Kastély, amelyet az International Travel Awards nemzetközi versenyén Európa legjobb kastélyszállodájának választottak. Ha el szeretnél menekülni a nyári hőségtől, keresd fel a művészien szokatlan, de meglepően kényelmes jéghoteleket. A svédországi Jukkasjärviben található Icehotel egész évben nyitva tart, és nyáron is lehetőséget nyújt egy jéghideg éjszakára egy speciálisan kialakított épületben. A szállodában található egy jégbár, valamint egy mozi és egy díszterem, amelyek természetesen jégből készültek.

3. Tölts egy éjszakát a csillagok alatt!

Nyáron számos planetárium és a Magyar Csillagászati Egyesület is kínál éjszakai csillagles programokat és lenyűgöző űrbemutatókat kínál az égboltra kíváncsiaknak. Ha azonban valami igazán különlegesre vágysz, próbáld ki itthon a buborékszállást. A noszvaji Nomád Hotel glamping részlegén tökéletesen kerek, átlátszó buborékokban töltheted az éjszakát, miközben az ágyból fekve gyönyörködhetsz az égboltban, miközben a természet zizeg és muzsikál körülötted. Néhány buborék saját fürdőszobával, klímával és hatalmas terasszal rendelkezik és úgy lettek kialakítva, hogy senki sem láthat be a szobákba. A Nomád Hotel mellett más helyeken is találhatsz hasonló buborékszállásokat, amelyek egyszerre kényelmesek és különleges élményt nyújtanak az éjszakai csillagos égbolt alatt - írja a Travelo.

4. Próbálj ki egy extrém sportot!

Ha szereted az adrenalint és valami igazán izgalmasat szeretnél kipróbálni ezen a nyáron, érdemes időpontot foglalnod vízisí vagy wakeboard pályára. Elsőre talán nehéznek tűnhet, de ne aggódj, a szakképzett oktatók segítenek elsajátítani az alapokat, így már az első alkalom után is sikerélménnyel távozhatsz. Természetesen másnap garantáltan izomlázad lesz, de ha megtetszik ez a mozgásforma, biztosan alig várod majd a következő alkalmat.

5. Cserélj otthont!

Biztosan emlékszel a "Holiday" című filmre, amelyben Cameron Diaz és Kate Winslet otthont cserélnek karácsonyra. Mi lenne, ha ezen a nyáron te is kipróbálnád ezt a lehetőséget? Az otthoncsere manapság egyre népszerűbb, mivel jelentős összeget lehet így megspórolni. Az alkalmazások, mint például a Holiday Swap, hasonlóan működnek a társkereső platformokhoz. Már az utazás előtt megismerkedhetsz azokkal az emberekkel, akik otthonukba fogadnak, és akár virtuálisan is bejárhatod a lakásukat, valamint megismerkedhetsz a helyiekkel is.