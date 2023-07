Simon Renáta, a Mozdulj a lelkedből! alapítója és megálmodója 4 éves kora óta foglalkozik tánccal, mozgással. Van világbajnoki címe, de szerzett balettversenyen első helyezést is. Hivatásos táncművészként volt a Győri Balett és a Svéd Királyi Balett művésze, Frenák Pál vendégtáncosa, majd évekig dolgozott szabadúszó táncosként itthon és Európában is. Szakmai élete során megtanulta azt, hogy minden rezdülésnek és mozdulatnak jelentősége van. 2017 óta már olyan tréningeket és programokat tart, ahol az önismeret és önkifejezés eszközeként a mozgást használja.

– Rádkerestem az interneten, és azt találtam: Simon Renáta, lélektáncos. Mit jelent ez?

– Azt fontos tisztázni, hogy ezt nem én találtam ki, hanem mások ragasztották rám. Nekem azt jelenti, hogy azt táncolom ki magamból, ami bennem van az adott pillanatban, az adott életszakaszomban, az érzelmeimben. Sokszor menekülünk saját magunk, illetve a rossz érzéseink elől. Szerintem az a lélektánc, amikor valaki nem elmenekül, hanem belemegy és mozog ezzel az érzéssel.

– Mi inspirált arra, hogy létrehozd a Mozdulj a lelkedből! foglalkozásokat?

– Először azt szerettem volna megosztani másokkal, hogy mennyire jó dolog a szabad mozgás, illetve szerettem volna, hogy valaki felhívja a figyelmüket arra: közben mire figyeljenek. A mozgás szeretetének az átadása és a belső figyelem erősítése volt a szándékom. Annyiban változott ez az idők során, hogy a program egyre összetettebb és gazdagabb lett, ma már elsősorban azt szeretném, hogy az emberek jobban elmélyüljenek magukban és megérezzék, hogy mi az, ami bennük van. Sokféle érzelmi hatás ér minket az életünk során, melyeket a test mélyen eltárol, ezeket gyönyörűen tudjuk gyógyítani, ha kimozogjuk, ami bennünk rekedt. A kereteket mi adjuk, a munkát azonban mindenkinek saját magának kell elvégeznie.

– Sok mindent elárul egy emberről a mozgása?

– Szerintem egy emberről sokkal több mindent elárul a mozgása, mint a szavai. Sokszor a gyógyulás szempontjából a szavak nem is lényegesek, csak az, amit látok. Többször is előfordult, hogy valaki sok mindent megosztott magáról, értettem, amit mond, de amikor láttam mozogni, akkor állt össze a kép igazán.

– A mozgás hogyan képes az önismeretünket előmozdítani? Hogyan tesz hozzá másképp, mint egy egyszerű terápia?

– Nagyon jó, hogy a fejedben rendet teszel, átgondolod és megérted, ami veled történik, viszont ezzel még nem oldódik meg a probléma, mert ez nem helyettesíti a megélést. A tánc által könnyebben tudsz kapcsolódni az érzéseidhez, legyenek ezek az érzések kellemesek vagy nehezek. Sokszor ez is gyógyít, hogy újra átéled őket és megpróbálod átírni a mozgáson keresztül, de mindenképpen hozzásegítenek a sérüléseid feldolgozásához, amiben a tánc egy kézenfekvő eszköz, hiszen a tested adott ahhoz, hogy mozgásra használd.

– Sokan mondják, hogy nem tudnak táncolni, félnek megmozdulni. Az ő esetükben is gyógyító hatása van a mozgásnak?

– Amikor mozogsz, egyáltalán nem számít, hogy az hogy néz ki kívülről. A megélés számít: az, hogy megmozdítod a testrészeidet, már táncnak minősül. Régen, amikor még nem voltak ilyen technikai táncok, teljesen természetes volt, hogy a tánc egy önkifejezési és önmegélési forma. Szeretem azt a kihívást, amikor valaki azt mondja, hogy ő abszolút nem tud mozogni. Általában 20 percbe telik bebizonyítani, hogy de igen, tud. Volt egy lány tanítványom, aki bizonygatta, hogy higgyem el, ő nem tud táncolni, az első alkalom második felétől aztán annyira ráérzett az ízére, hogy onnantól fogva nem lehetett leállítani.

– A benyomásaim szerint főleg a férfiak azok, akik gátlásosak a tánc terén. Szerinted ez miért van így, illetve mivel lehet ezt feloldani?

– Szerintem fontos, hogy értsük ennek a gyökerét, ami általában a táncnál az a nyomás, hogy szeretnénk, hogy szép legyen, illetve meg akarunk felelni a saját magunk és mások elvárásainak. A férfiaknak szerintem azért van gyakrabban ezen a téren önbizalom problémájuk, mert náluk még kevésbé elfogadott, hogy valamit ne jól csináljanak. Viszont én mindig azt mondom, hogy amitől félünk, arra kell menni, ott van lehetőségünk a fejlődésre. Aki meg sem mer mozdulni, annak épp azért lenne érdemes táncolni, hogy át tudja dolgozni magában ezeket a gátlásokat, akár egy táncórán, egy szabadtánc során otthon vagy akár egy buliban.

– Tapasztaltál olyat, hogy valakinek a mozgás által sikerült komoly változásokat elérnie? Vannak sikersztorik?

– Szerencsére ebből rengeteg van. Volt, aki kigyógyult a depresszióból, már nem szed gyógyszert, tud aludni esténként és már nem a rossz, hanem a jó dolgokra fókuszál. Volt olyan tanítványom is, aki lelkileg már teljesen rendben volt, viszont még nem érkezett meg a társ az életébe. Amikor vége lett a kurzusnak, rá 2-3 héttel találkozott a mostani férjével. Volt olyan hölgy is, aki azért jött el hozzám, mert szeretett volna nőiesebben mozogni, ő ma már saját női csoportokat vezet.

– Van olyan lelki probléma, amelyre kifejezetten jó a mozgás?

– Mivel magadon dolgozol, ezért a szabad mozgás mindenre jó, de kifejezetten segít a testszégyen leküzdésében, az önutálat feloldásában, illetve depresszió ellen. A mozgás oldja a szorongást, illetve akkor is segít, amikor valaki elveszettnek érzi magát és tanácstalan, hogyan tovább. A tánc, a mozgás egyben iránytű is az életünkben.

– Mi az, amit szeretnél még elérni akár szakmailag, akár emberileg?