Tudatos álmodásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor álmunkban felismerjük, hogy álmodunk, majd ennek a tudásnak a hatalmában magunk irányítjuk az álom forgatókönyvét. A tudatos álmodás technikái már az ókori görög filozófusokat is érdekelték, ám azóta számos, működő technikát fejlesztettek ki, amelyeket mi is elsajátíthatunk.

A MILD-technika

Ez talán a legnépszerűbb indukciós technika, ami alapvetően az első lépés a tudatos álmodás felé vezető úton.

1. Állítsuk be az ébresztőóránkat egy tetszőleges hajnali időpontra. Amikor pedig az éj közepén felébresztettük magunkat, próbáljunk meg visszaemlékezni arra, hogy éppen mit álmodtunk. (Olyan nincs, hogy nem álmodtunk semmit, legfeljebb éppen nem emlékszünk rá.)

2. Ezután nem szabad visszaaludnunk még legalább 15-20 percig!

3. Az elalvás előtt erősen koncentráljunk arra, hogy az álmunkat pontosan onnan fogjuk folytatni, ahol az előbb befejeztük.

Ezeket a folyamatokat addig ismételgessük, amíg sikerül pontosan ugyanazt az álmot felidézni és folytatni, amelyből felébresztettük magunkat.

A szándék-technika és a valóságtesztelés

Ez a technika pofonegyszerűnek tűnhet, és valóban hasznos. Koncentráljunk arra elalvás előtt, hogy álmunkban fel fogjuk ismerni azt, hogy álmodunk. Elképzelhetjük előre is ezt a szituációt: például egy rémálom során közelít hozzánk egy szörny vagy betörő, de mi nem ijedünk meg, mert rájövünk, hogy ez nem a valóság. Ez a módszer a MILD-technika folytatása, hiszen ott az emlékezésre és az álom folytatására koncentráltunk, most pedig arra, hogy álmunkban tudatában legyünk annak, hogy ez csak egy álom.

Valóságtesztelés, avagy szabadulás a mátrixból

A valóságtesztelés egy kognitív módszer, amelyet az ébrenlét alatt gyakorolhatunk, és ami majd segíteni fog abban, hogy minden egyes álomban biztosan tudjuk, hogy az nem a valóság. Tegyük fel magunknak a kérdést: Most álmodom, vagy ébren vagyok? Amikor napközben ezt a kérdést feltesszük magunknak a munkahelyünkön, nyilvánvalóan azonnal tudni fogjuk: igen, ébren vagyunk. A módszer lényege inkább az, hogy ezzel rászoktassuk az agyunkat arra, hogy álmunkban is emlékezzünk erre. Sokan arról számoltak be, hogy amikor álmukban tették fel ezt a kérdést, majd körülnéztek, hol vannak, rögtön kiszúrtak valami nem odavalót.

Álmunkban ugyanis a fizika törvényei nem egészen úgy működnek, mint a valóságban.Volt olyan álmodó, aki fel akarta kapcsolni a villanyt, de hiába nyomta meg a kapcsolót, semmi sem történt, ő pedig ekkor döbbent rá, hogy álmodik. Mások a kezükön vettek észre furcsaságokat, például hat ujjuk volt vagy éppen a bőrük színe nem stimmelt. A lényeg, hogy tudatosan vegyük szemügyre a környezetünket, a testünket, a többi embert, és ha álmodunk, akkor biztos, hogy észre fogjuk venni azt a bizonyos bizarr, eltérő részletet. Ezután pedig képesek lehetünk úgy irányítani az álmunk történéseit, ahogyan csak akarjuk! Sőt, gyakori lehet az is, hogy egy rémálomból tudatosan alkotunk egy mesebeli, csodás álmot.

Autoszuggesztió

Az autoszuggesztió a haladók módszere. Arra kell koncentrálnunk elalvás előtt, hogy aznap éjjel miről akarunk álmodni. Ez csak akkor fog működni, ha az első három technikát már elsajátítottuk. Az autoszuggesztiós technikában elalvás előtt azt vizualizáljuk, hogy milyen álmot szeretnénk látni. Akár pontról-pontra elképzelhetjük az álom cselekményét vagy a helyszínt.