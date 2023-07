Az önbizalomhiány sok mindentől megfoszthat bennünket, benne ragadunk számunkra hátrányos helyzetekben, nem merünk új munkahely után nézni és ami a legrosszabb: nem merjük megvalósítani az álmainkat. Most összegyűjtöttünk 5 + 1 módszert, ami segíthet abban, hogy egy kicsit felturbózzuk az önbizalmunkat.

Menj szembe a félelmeiddel

Hajlamosak vagyunk benne ragadni a komfortzónánkban, ugyanakkor azzal minden szakember egyetért, hogy a fejlődés általában a komfortzónán kívül történik meg. Ha valamitől félünk, akkor minden bizonnyal dolgunk van vele és ha szembenézünk ezzel, az tökéletes lehetőséget biztosít arra, hogy növeljük az önbizalmunkat. A félelmeink sokszor lebénítanak minket, elhisszük, hogy erre vagy arra nem vagyunk képesek, ugyanakkor mindez csak a fejünkben van, a legtöbb esetben semmi köze sincs a valósághoz. Igenis képesek vagyunk arra, hogy kilépjünk a saját árnyékunkból és megtegyük azt, amitől rettegünk. Ennél jobb módszer nincs arra, hogy bebizonyítsuk önmagunknak, hogy sokkal több van bennünk, mint amit magunkról hiszünk!

Kis lépésekben haladj a céljaid felé

A lényeg mindig a fokozatosság. Nem kell egyszerre meghódítani a világot, haladjunk inkább lépésről – lépésre. Érdemes először kis célokat kitűzni, napi, heti és havi célokat, majd amikor ezeket teljesítettük, merítsünk belőle erőt és menjünk tovább. Egyik hegymászó sem azzal kezdi a pályafutását, hogy megmássza a Mount Everestet, nekünk sem kell azonnal a csúcsra törni. A fejlődés folyamatos, nagy változások nem történnek egyik napról a másikra.

Ünnepeld meg a sikereidet

Nagyon fontos időnként megállni és tudatosítani magunkban, hogy mennyi mindent elértünk, és mennyi mindenre büszkék lehetünk. Az ember természetesnek veszi azt, ami sikerül, és felnagyítja azt, amiben kudarcot vallott. Fontos időnként megdicsérni magunkat, hogy milyen ügyesek vagyunk, és megjutalmazni magunkat ezért. Minél több sikerélményt tudunk felsorakoztatni, annál magabiztosabbak leszünk, az pedig egyenes út az egészséges önbizalomhoz.

Légy hű önmagadhoz, akkor is, ha ez másoknak nem tetszik

Az önbizalom egyik alapfeltétele az önazonosság, azaz, hogy biztosak legyünk abban: amit csinálunk, és amit képviselünk, az értékes. Az ember jellemét a döntései és a tettei határozzák meg, és csak akkor lehetünk büszkék önmagunkra, ha a saját értékrendünk szerint cselekszünk. Mindig kérdezzük meg önmagunktól, mit kell ahhoz tennünk, hogy önmagunk legjobb verziójává váljunk és eszerint lépjünk tovább. Aki hű önmagához, az megingathatatlan és nem foglalkozik azzal, hogy mások mit várnak el tőle.

Csináld azt, amiben jó vagy, és amit szeretsz

Nagyon fontos tisztában lenni a saját képességeinkkel és erősségeinkkel. Nem kell mindenben a legjobbnak lenni, sőt, nem is lehet; az legyen a cél, hogy kiaknázzuk a bennünk rejlő lehetőségeket. Ha azzal foglalkozunk, amit szeretünk, az meg fog látszódni a kisugárzásunkon is , és a külvilág is azt fogja visszatükrözni, hogy a helyünkön vagyunk, ez pedig erősíteni fogja az önbizalmunkat. Csak gondolkodjunk el azon, hogy mi az, amivel szívesen foglalkozunk a szabadidőnkben, amit akár ingyen is csinálnánk, mert feltölt, és értéket adhatunk általa másoknak vagy a világnak. Az lesz a mi utunk!

Kövesd a 10 másodperces szabályt

Nem kell mindig bátornak és magabiztosnak lenni, a legtöbbször csak 10 másodperc szükséges ahhoz, hogy erőt vegyünk magunkon, döntsünk és megtegyük a következő lépést. 10 másodperc elég arra, hogy elküldjünk egy fontos levelet, odalépjünk egy vonzó személyhez, vagy kimondjunk egy fontos mondatot. A halogatás az egyik legnagyobb ellenségünk, ugyanis ha már elkezdünk hezitálni, akkor nagy eséllyel lebeszéljük magunkat arról, ami talán épp az életünket változtatná meg, a bátor döntések ugyanakkor erősebbé és magabiztosabbá tesznek minket.

