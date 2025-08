Lyme-kór, a betegség, ami miatt Justin Timberlake visszavonul: minden, amit tudnod kell róla

Justin Timberlake neve egyet jelent a popkultúra egyik legsikeresebb karrierjével: zenész, színész, táncos és showman egy személyben. Ezért is érte sokként a világot, amikor egy Instagram-posztban bejelentette, hogy Lyme-kórral diagnosztizálták. A hír nemcsak azért döbbentette meg a közönséget, mert váratlan volt, hanem azért is, mert Timberlake ezzel együtt azt is közölte, hogy egyelőre nem lép többet színpadra.

Justin Timberlake egy jó ideig biztos, hogy nem áll színpadra.

Justin Timberlake Lyme-kórral küzd

Az Instagram-posztban őszintén vallott arról is, milyen fizikai és lelki kihívásokkal kellett megküzdenie a „Forget Tomorrow World Tour” során, miközben a közönség előtt minden este hibátlan produkciót nyújtott. A kulisszák mögött azonban egyre romló közérzet, idegi fájdalmak és kimerültség kísérte a mindennapjait.

A diagnózis végül megadta a választ: Lyme-kór.

A döntés, hogy egy időre búcsút mond a színpadnak, nem volt hirtelen elhatározás, hanem egy nehéz, de szükséges lépés volt az egészsége megőrzése érdekében. Timberlake története rávilágít arra, mennyire alattomos és súlyos következményekkel járó betegség a Lyme-kór – még akkor is, ha valaki a világ legjobban keresett előadói közé tartozik.

A kullancsok által terjesztett, baktérium okozta fertőzés alattomosan támad és ha nem ismerik fel időben, komoly neurológiai és izomrendszeri károsodást is okozhat.

Justin Timberlake-et sok kirtika érte az elmúlt hetekben amiatt, hogy koncertjein nem énekel, csak a közönséget énekelteti, a rajongók hiányolták a megszokott energikus fellépését is. Most azonban mindenki választ kapott arra, Justin miért nem a tőle megszokott színpadi jelenlétet hozta.

Nem ő az első: a hírességek Lyme-kórral vívott harcban

A pénz és siker sem tud megmenti a betegségektől. Justin Bieber például 2020-ban jelentette be, hogy Lyme-kórt diagnosztizáltak nála és ezután hosszú hónapokat töltött különféle kezelésekkel. Avril Lavigne éveken át küzdött a tünetekkel és a betegség annyira megviselte, hogy majdnem lemondott teljesen a zenéről. Végül a Head Above Water című dala lett a „gyógyulás himnusza”.