Könnyű azt mondani, hogy az embernek csak akarnia kell a boldogságot, és rögtön boldognak is fogja érezni magát: de ez a valóságban cseppet sem ilyen egyszerű. Számos tényező befolyásolja, hogy miként érezzük magunkat, és még ha tudatosan is próbálunk arra törekedni, hogy mindenben meglássuk a pozitívat, ebben a rohanó, felgyorsult világban egyre nehezebb a feladatunk.

Szakértők szerint a boldogságunkat nem tudjuk 100%-ban irányítani, mivel a hozott viselkedési minták, hitrendszerek mind-mind befolyással vannak az érzelmeinkre, arra, hogy miképpen látjuk és érzékeljük a világot. Ám lehetünk némi befolyással arra, hogyan reagálunk a körülöttünk zajló történésekre. Első körben azzal, hogy megpróbálunk a jelenben maradni.

Szégyen, Bűntudat és Aggodalom

A szakértő szerint, amikor ezek közül az érzések közül valamelyiket tapasztaljuk, a múltbeli élettapasztalatok rabjává válunk, vagy a jövő miatt aggódunk. Tehát nem vagyunk jelen a pillanatban, és ez valóban zavarja a belső megelégedettségünket és örömünket.

"Azt hiszem, a szégyen, a bűntudat és az aggodalom a leggyakoribb boldogságot zavaró tényezők, legalábbis azok alapján, amit az emberekkel való munkám során tapasztalok" - mondta Tamika Lewis, a WOC Therapy klinikai igazgatója és alapítója.

Az önmegértés gyakorlása egy módja annak, hogy legyőzzük ezeket az érzéseket - jegyezte meg Lewis. Fontos az önmagunk iránti kegyelem és a tudatos jelenlét gyakorlása is.

"Tudom, hogy ez egyfajta klisé, de azt hiszem, ha a figyelmünket azokra a dolgokra tudjuk összpontosítani, amelyekért hálásak vagyunk, akkor boldog emberekké válhatunk. Tehát, ha képesek vagyunk kritikusak lenni a testünkkel vagy a teljesítményünkkel szemben, akkor néha legyünk csak hálásak azért, ahogyan a testünk működik vagy ahogyan jelen vagyunk; ennek a gyakorlása hosszú távon nagyon eredményező lehet" - mondta Lewis.

Benne ragadunk a rosszban...

Néhány terapeuta szerint szerint sokan, bár tudatában vannak annak, hogy mi teszi őket boldoggá, mégsem folytatják azokat az tevékenységeket, hozzák meg azokat a döntéseket, amelyek boldoggá teszik őket. Legyen szó egy cseppet sem kielégítő kapcsolatról vagy egy rossz munkahelyről, ahonnan kényelmi okok miatt képtelenek vagyunk eljönni. Itt a halogatás is fontos szerepet játszik, illetve a félelem és a szorongás is megbújik a háttérben. Ahelyett, hogy cselekednénk és a kezünkbe vennénk az életünk irányítását, másra helyezzük a fókuszt, hogy addig se kelljen saját magunkkal foglalkoznunk. Ebből pedig az következik, hogy elkezdünk más életével és más problémájával foglalkozni, mivel ez jóval egyszerűbb, mint a saját dolgainkkal megbirkózni. Ám hosszú távon ez nem vezet eredményre.

"Az, hogy nem teszünk lépéseket az életünkben, a legtöbbször azt jelenti, hogy nincs erős kapcsolatunk önmagunkkal, ami pedig súlyosan károsítja a boldogságunkat. Ez azt is jelentheti, hogy nem ismerjük a saját értékeinket, korlátainkat, erősségeinket" – mondta Sadaf Siddigi pszichoterapeuta és mentális egészségügyi tanácsadó, aki szerint nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a saját határainkkal, értékeinkkel, mert ezek segítenek meghatározni azokat a dolgokat, amelyek boldogsággal töltenek el minket. Fontos, hogy békét kössünk önmagunkkal, és elfogadjuk a hibáinkat is.

Amikor sikerül erős kapcsolatot kialakítani magunkkal, akkor megtanuljuk, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy azt a bizonyos poharat félig telinek lássuk, és felépítsünk olyan egészséges határokat, amelyek a saját jóllétünket szolgálják. Ezután jön a legnehezebb feladat: akcióba kell lendülni, cselekedni kell annak érdekében, hogy változás álljon be az életünkben. Nem kell azonnal nagy dolgokra gondolni, eleinte csak tegyünk kis lépéseket, amelyek lehet, nem annyira izgalmasak, mivel nem hoznak rögtön eredményt, ám a változás a kis változásokból teremtődik: idővel meghozza majd a gyümölcsét.

"Ez sok ember számára ijesztő lehet, hiszen az új mindig változással, kockázatvállalással jár. Fontos megérteni, hogy bármilyen irányba haladunk, hibákat mindig fogunk elkövetni, ez elkerülhetetlen" – magyarázza a szakember.

Fittyet hányunk a problémákra

Valljuk meg, nehéz őszintének és sebezhetőnek lenni egy olyan társadalomban, amely folyton a tökéletességet hirdeti. Azonban, ha folyamatosan elnyomjuk magunkban a rosszat, a problémát – különösen, ha trauma is van a képben - egyenes út vezet a boldogtalansághoz.

"Tudjuk, hogy a trauma nagyon gyakori a társadalmunkban. Legyen szó párkapcsolatokról vagy családi kötelékről, gyermekkorban vagy felnőttkorban szerzett traumákról. Ha nem szánunk elég időt ezek felismerésére és feldolgozására, akkor azok hosszú ideig nyomhatják a vállunkat" - mondta Moore-Lobban, aki megerősíti, hogy ezek felismerése és megoldása kulcsfontosságú ahhoz, hogy boldog és kiegyensúlyozott életet élhessünk.

Magány

A közösségi média berobbanása teljesen felbolygatta az emberi kapcsolatokat, a személyes találkozásokat felváltották az üzenetek, videóhívások, ami a társadalom elmagányosodásához vezetett. Szakértők szerint egyre gyakoribb, hogy napok telnek el anélkül, hogy kapcsolatba lépnénk szeretteinkkel, barátainkkal, ami rendkívül rossz hatással van a mentális egészségünkre.

Ezen csak úgy tudunk változtatni, ha a közösségi médiát félredobva, meglátogatjuk a családtagjainkat, áthívjuk a barátainkat egy vacsorára, vagy a szomszédot egy italra, egyszóval kirángatjuk magunkat a digitális magányból.

Hogyan csempésszünk boldogságot a mindennapjainkba?

Az első és legfontosabb lépés a szándék, az elhatározás, hogy a hosszú teendőlista mellett igenis fogunk arra is időt szánni, hogy jól érezzük magunkat a nap folyamán. Lehetnek ezek apró dolgok is, de ezek segítenek abban, hogy a napi akadályok, megoldandó problémák mellett töltekezni is legyen lehetőségünk. Legyen szó egy fél óráról, mikor a kedvenc könyvünkkel elvonulunk vagy éppen valamilyen sportnak hódolunk, a lényeg, hogy kivonjuk magunkat a napi forgatagból.

A másik fontos lépés, hogy próbáljuk meg a boldogságot ne egy végcélként kezelni. A boldogságra soha ne egy projektként tekintsünk, aminek, ha a végére érünk, akkor garantált a boldogság és a kielégültség érzése. Semmi más dolgunk nincs, mint a jelenben megtalálni az apró örömöket és szépségeket.

"Gyakran az ügyfeleim csak annyit mondanak, hogy semmi mást nem szeretnének, csak boldogok lenni, majd mikor megkérdezem tőlük, hogy mit jelent a boldogság számukra, akkor a következőket sorolják: megházasodni, gyermeket vállalni, elérni az álomalakot vagy éppen bejutni az álommunkahelyre. Konkrét célok, amelyeket hiába érnek el, ugyanúgy lesznek mellette egyéb problémák és nem jön a várva várt boldogság" - mondta Siddiqi.

A boldogság ott kezdődik, amikor elfogadjuk, hogy az élet emelkedőkkel és buktatókkal lesz kerek egész. A szakember arra ösztönöz mindenkit, hogy ne csak a legfelemelőbb, hanem a legnehezebb pillanatokban is próbáljunk meg nyitottak és befogadóak maradni és emlékezni arra, hogy az életben minden átmeneti, semmi sem állandó. Ne gyakoroljunk nyomást magunkra azzal, hogy állandóan a boldogságot keressük: pusztán élvezzük az életet és legyünk nyitottak mindarra, amit az élet elénk hoz.