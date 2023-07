– Hogyan derült ki, hogy baj van?

– 2021-ben a pünkösd előtti hosszú hétvégén azt éreztem, hogy nagyon fáj az alhasam. Mivel hipochonder vagyok, és ha valamim elkezd fájni, rögtön a legrosszabbra gondolok, a férjem kedvesen azt mondta, hogy kérjek gyorsan egy időpontot alhasi ultrahangra, úgysem lesz semmi gond és legalább megnyugszom. El is mentem, a doktornő azt mondta, hogy nem lát semmit, de ha már itt vagyok, akkor megcsinálna egy teljes hasi ultrahangot. Én addigra már megnyugodtam, hátradőltem és elkezdtem tervezgetni a hétvégémet, amikor arra lettem figyelmes, hogy a doktornő elkezd egy területet kinagyítani. Amikor rákérdeztem, hogy mi a gond, tárgyilagosan annyit válaszolt, hogy a hasnyálmirigyemen lát elváltozást. Amikor ezt meghallottam, teljesen lezsibbadtam és megkérdeztem, hogy meg fogok halni? Ő persze nyugtatott, hogy nem szabad a legrosszabbra gondolni és ne szaladjunk ennyire előre, én viszont tudtam, hogy a hasnyálmirigy az a szerv, ami nem jelez előre, viszont ha ott bármi gond van, arra nincs ellenszer.

Teljesen bepánikoltam, kerestem lehetőséget MR-re, csináltattam vérképet és felkerestem egy gasztroenterológust. Ő azt mondta, hogy hatalmas szerencsém volt, hogy valaki ultrahangon kiszúrta ezt az elváltozást, mert nagyon pici és nehezen látható. Viszont annyira komplex, hogy ő ezzel nem foglalkozik, ezért átirányított az onkológiára. Rettegtem, egyik pillanatban azt éreztem, hogy meg fogok halni, a másik pillanatban pedig abban reménykedtem, hogy csak egy kis diétára fognak. Elmentem a közeli kórház pszichiátriai járóbeteg részlegére, ott írtak fel antidepresszánst, de kerestem magánúton egy pszichológust is, mert úgy éreztem, hogy ki kell magamból beszélni a félelmeimet. Ráadásul az elején nem mondtunk semmit a gyerekeknek, mert nem akartam őket megijeszteni.

Azt mondta az orvos az onkológián, hogy meg kell csinálni a biopsziát, abból ki fog derülni, hogy ez az elváltozás jó- vagy rosszindulatú. Az eredményre két hetet kellett várni, épp akkor mentünk a Balatonra és a nagy családi nyaralás közepette vártam az eredményeket.

Felhívott az orvos és azt mondta, hogy ez egy nagyon agresszív ciszta, de szerencsére jóindulatú, viszont egy preventív műtétre, egy részleges hasnyálmirigy eltávolításra szükség lenne, ami egy szigorúbb életvitelt feltételez majd.

– Hogyan készültél fel a műtétre?

– Kíméltem a hasnyálmirigyemet, ahogy tudtam, diétába kezdtem, csakis egészséges ételeket fogyasztottam, közben pedig rengeteget stresszeltem, úgyhogy két hét alatt ledobtam 10 kilót. A gasztroenterológusom kedvesen és tárgyilagosan elmondta, hogy mi a következő lépés, nagy szimpátiát tanúsított és megnyugtatott, hogy egy egész csapat fog mögöttem állni a műtét során. Olyan megbízható orvoshoz kerültem, hogy úgy éreztem, hogy ha magánrendelőbe mennék, se lennék jobb helyen. Nyár végén vált biztossá, hogy megműtenek, akkor mondtuk el a gyerekeknek is.

A műtét előtti napon azonban a főorvos behivatott magához és azt mondta, hogy többször is megnézte az onkológiai team a képalkotó vizsgálatokat és úgy döntöttek, hogy két opcióm van: most hazamegyek és két-három havonta járok MR-re, vagy kivetetem az egész hasnyálmirigyemet, de a részleges eltávolításnak nincs értelme, mivel nagyon gyorsan terjed ez a ciszta. Mivel az MR-nél előfordulhat, hogy téved, ezért azt a döntést hoztam, hogy vegyék ki az egyik létfontosságú szervemet. Azzal már ott is tisztában voltam, hogy ez egy egyértelmű életmódváltással jár, azonnal cukorbeteg leszek és emésztőenzimeket kell szednem az étkezésekhez.

– Hogy viselted a műtétet és a rá következő napokat?

Sosem gondoltam volna, hogy létezik ilyen fájdalom, azt hittem, hogy nem fogok kijönni a kórházból. Gyakorlatilag teljesen keresztbe vágták az egész hasamat, úgy tudták csak megoldani az eltávolítást, hogy kivették az epehólyagomat és a biztonság kedvéért körülötte pár mirigyet is. A legdurvább része az volt, hogy a műtét után közvetlenül úgy ébredtem, hogy egy gyomorszonda volt a hasamban és elkezdtem véreset köhögni – na ott biztos voltam benne, hogy itt a vég. Komoly fájdalomcsillapítókat kaptam, ezektől azonban majdnem leállt a májkeringésem.

Az tartotta bennem a lelket, hogy a kislányomnak a 10. születésnapjára haza kell jönnöm!

Végül két hét után kikerültem a kórházból és elkezdődött a fizikai felépülés. Gyógytornászhoz jártam, a családom pedig nagyon támogatott minden oldalról. Mindenki jött felváltva, segítettek a szénhidrát diétában, grammolásban. Az inzulinos cukros barátnőm szintén a legelső naptól mellettem állt, bármikor kereshettem a kérdéseimmel. Folyamatosan szúrtam magam, sokszor az ájulás szélén voltam, meg kellett tanulnom kezelni, hogy össze-vissza ugrál a cukrom. Szép lassan egy dietetikus segítségével felfedeztem, hogyan kell táplálkozni és hogy a szervezem mire hogy reagál.

Fél évig azt éreztem, hogy én így már nem akarok élni, de a férjemért és a gyerekekért csinálnom kell tovább. Rendszeresen pszichológushoz jártam és tulajdonképpen most kezdtem el csökkenti az antidepresszáns adagomat. Azt gondoltam, hogy sokkal nehezebb lesz a fizikai javulás és sokkal gyorsabb a lelki javulás, de ebben tévedtem.

– Lelkileg mi a legnehezebb?

– Nehéz feldolgozni, hogy hiába van nagy erő bennem, hamar elfáradok, de a legfrusztrálóbb, hogy még mindig ingadozik a cukrom, annak ellenére, hogy másfél éve betartom a diétát. Nagyon kötött az étkezésem, és minden nap megmutatja a szervezetem, hogy ezt kezelni lehet, de visszafordítani nem. Az énképemet is megcibálta a műtét, nagyon büszke voltam az alakomra, viszont most zavar, hogy nem természetesen vagyok vékony. Nagyon nehéz híznom, mivel nincs magától emésztésem, így nincs raktározás sem, illetve szénhidrát diétán vagyok. 45 kilósan jöttem ki a kórházból és 2 kg-t sikerült híznom bő másfél év alatt.

Ugyanakkor minden reggel úgy kelek fel, hogy hálát adok, hogy élek és rácsodálkozom a családomra és a gyerekeimre.

Ha van egy nagy pillanat az életben, mint például a nagyobbik lányom ballagása vagy a kisebbik lányom táncgálája, akkor azt végigsírom, hogy jaj de jó, hogy itt lehetek. Nagyjából fél éve kezdem el azt érezni, hogy most már élvezem az életet önmagamért, de ez nem sikerült volna, ha a férjem nem áll mellettem ilyen türelemmel. Nagyon sokat köszönhetek a családomnak és a kitartásomnak!

Fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy nekem teljesen állami alapon megcsináltak egy nagyon komoly hasi műtétet. Ahogy ezt kiderítették, ahogy tájékoztattak, és ahogy megműtöttek, az mind nagyon profi volt. Ráadásul az egész kiderült nyáron és én ősszel már ott voltam a műtőasztalon, úgyhogy én nagyon elégedett voltam a magyar egészségüggyel. Nagyon hálás vagyok nekik az életemért!

– Mit tanultál ebből a betegségből?

– Sokszor gondolkozom azon, hogy minden betegségnek van egy lelki eredete. Én nagyon megfelelési kényszeres vagyok az életem minden területén, mindig átlagon felül teljesítettem. Rendbe kellett tennem, hogy akkor is értékes ember vagyok, ha nem 150%-ot nyújtok, hanem csak 100%-ot. Jogom van nemet mondani és meghúzni a határaimat. Illetve amit megtanultam, az a türelem és az alázat.

– Szoktál arra gondolni, mi lett volna, ha nem vállalod be ezt a műtétet?

– Az első fél évben nagyon megbántam a döntésemet, mert úgy éreztem, hogy ez így nem élet, ehhez nem fogok tudni alkalmazkodni, rettegtem, ha magasabbra ment a cukrom, halálfélelmem volt. Most már úgy érzem, hogy okos és bátor döntést hoztam, főleg, hogy a műtét során kiderült, hogy fürtökben lógnak a ciszták a hasnyálmirigyemen, ami bármikor berobbanhatott volna. Sok jó hozadéka is van, a családot nagyon összekovácsolta ez a próbatétel, nagyon összetartóak és sokkal egészségtudatosabbak lettünk.

– Hogy vagy most, milyen jövőbeli terveid vannak?

– Nem tudom, hogy az élet milyen irányba visz tovább, de mindenképpen szeretnék önkénteskedni és másoknak, például cukorbeteg gyerekeknek segíteni.