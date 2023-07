Elöljáróban leszögeznénk: itt a szerkesztőségben mindannyian nagyon kedveljük a férfiakat, az azonban tagadhatatlan, hogy sok esetben a falra mászunk bizonyos szokásaiktól. Nem szeretnénk persze általánosítani, nyilván nem mindegyik férfira jellemzőek ezek... Egy hétindító meetingen került elő a téma, ennek folyománya az alábbi cikk. Íme, a szerintünk legidegesítőbb 5 férfiszokás – ráadásnak pedig megkérdeztük a pasikat is arról, miért is művelik ezeket.

Vakaróznak bárhol és bármikor

Íme, az aranyérmes idegesítő férfiszokás, amit a nők soha, de tényleg SOHA nem fognak megérteni: nem egy ártatlan tarkó- vagy orrvakarásról van szó, hanem arról, amikor egyesek a legnemesebb testrészüket vakargatják – bárhol és bármikor. Teljesen mindegy, hogy bankban, esküvőn vagy otthon tör rájuk a vakarózhatnék, nekik talán eszükbe sem jut, hogy nem itt és nem most kéne kurkászni.

Miért csinálják?

Mert viszketett. Kényelmetlen helyzetben volt, meg kellett igazítani.

Mondjuk ezzel nehéz vitatkozni, de az is tény, hogy a nők nem szoktak így vakarózni, pedig tangát is hordanak.

Böfögnek úton-útfélen

Az ezüstérmes idegesítő szokás, ami szintén érthetetlen. Miért kell hangosan böfögni? Na jó, tudjuk... mert sok sört ittak, teleették magukat stb. és hát a felgyülemlett gázoknak távozniuk kell valahogy. És itt a lényeg! De nem törvényszerű, hogy dínóüvöltéshez hasonlatos módon történjen meg mindez.

Miért csinálják?

Ugyan, mi baj ezzel... tök vicces!

No comment!

Galamberegetés lépten-nyomon

A bronzérmes szokás, ami az őrületbe kergeti a nőket, az a galamberegetés. Ez a "jelenség" nem túl gyakori férfikörökben (sem) – meglepő módon akadnak, akik sosem eregetnek mások előtt. Akik viszont igen, azok teljes lelki nyugalommal eresztik akár női társaságban is szélnek a hangos vagy éppen a sunyi galambokat.

Miért csinálják?

Ez teljesen természetes dolog! Talán fel kellene robbanni inkább?

Nem, senki nem szeretne semmiféle robbanást, de diszkréten is el lehet ezt intézni.

Bólogatnak – holott nem is figyelnek

Éppen lecsúszott a dobogóról, de azért még ez is eléggé idegesítő. Amikor a nő nagy beleéléssel mesél valamit, a férfi pedig hümmög, bólogat, mint aki nagyon figyel és érti az elhangzottakat, ám amikor jön egy keresztkérdés... kiderül, hogy fogalma sincs arról, mi hangzott el az elmúlt 30 percben.

Miért csinálják?

Tessék? Mit is mondtál...?

Jellemző válasz.

Nem hajtják vissza az ülőkét

Ó, igen, ezt is imádjuk, és bár nem kardinális probléma, csupán némi bosszúságot okoz, nem értjük, miért olyan nagy dolog az az apró mozdulat, amellyel lehajtják a wc ülőkéjét. Pedig semmiség.

Miért csinálják?

Ez miért gond? Hajtsd le, ha annyira zavar.

Aha, de ezt nem annak kéne megtennie, aki felhajtotta az ülőkét?

A fentiek - önmagukban - természetesen nem számítanak válóoknak, de valljuk be, bármennyire kedveljük is a teremtés koronáit, néha nagyon idegesítőek tudnak lenni. Pont annyira, amennyire a férfiak számára némely női szokás...