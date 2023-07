Az ember társas lény, de egy kapcsolat csak akkor igazán kielégítő, ha a két fél igényei a lehető legjobb módon találkoznak. A párkapcsolatokon azonban dolgozni is kell, kommunikálni az elvárásokat, de vannak olyan alapvetések, amelyek nem hiányozhatnak.

Senki sem szeret magányos lenni, hiszen az ember társas lény, ám nem minden kapcsolat kielégítő. Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat valakivel, sok mindennek kell passzolnia, és természetesen sok munkát kell belefektetni abba, hogy ez a viszony kialakuljon, és az idő múlásával is így maradjon. Íme, a mély, igazán jelentőségteljes kapcsolat ismérvei:

Figyelem

Az igazi kapcsolat alapja, ha a felek egymásra figyelnek és nem csak felületesen. A prioritásnak is át kell rendeződnie akkor, ha találkozunk azzal a bizonyos emberrel, vagyis egymást kell helyeznünk az első helyre. Ez persze nem a barátaink és a családunk elhanyagolását jelenti, de éreznünk kell, hogy fontosak vagyunk a másiknak és fordítva.

Érzelmi elérhetőség

Fontos, hogy egy kapcsolatban ne zárkózzunk be, hallgassuk meg a másikat még akkor is, ha egy nehezebb napon vagyunk túl. Természetesen mindenki lehet fáradt, de oda kell figyelnünk arra, hogy a mókuskerék ne menjen a kapcsolat rovására; ha erőfeszítést igényel is, érzelmileg elérhetőnek kell maradnunk és ki kell mutatnunk a szeretetünket.

Az érzelmi elhanyagolás voltaképpen a bántalmazás egyik formája, igaz, sokkal kevésbé szembetűnő, mint a fizikai vagy a verbális agresszió, hiszen itt nincsenek pofonok, lila foltok vagy beszólogatás – legfeljebb néma csend és magány. Ám ez utóbbi sem sokkal jobb, mint az előző kettő, és éppen úgy lehet tőle szenvedni, mintha valaki megütne, vagy szavakkal a sárba tiporna. Az érzelmi elhanyagolás problémáját egy párkapcsolatban egyedül egyik fél sem tudja megoldani.

Fejlődünk

Amikor a megfelelő kapcsolatban van az ember, és megkapja a szükséges támogatást, bátorítást, akkor fejlődik az egyén is. Fontos, hogy legyen önrefelxiónk is, hogy tudjunk alkalmazkodni, így pedig a kapcsolat is egyre teljesebb lehet. A közös célok érdekében vállajunk újabb és újabb feladatokat, amelyek szintén gazdagítanak minden téren.

Nem az egyéni érdekek vannak előtérben

Az igazán mély kapcsolatban mindig előtérbe kerül a közös érdek, a "mi" szempontjaink az egyén felett. Ha nem is eszerint választunk minden egyes alkalommal, az egyéb döntéseket is megosztjuk, megbeszéljük: mindig ott van a tudatunkban, hogy nem egyedül vagyunk, vagyis minden elhatározásunk hatással van egy másik ember életére is - írja az Astronet.