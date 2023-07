Kutatások igazolják, hogy a rendetlenség nemcsak a „szemünket bántja" , hanem a mentális egészségünkre sincsen jó hatással. Ha hagyjuk, hogy elhatalmasodjon körülöttünk a káosz, és állandóan csak halogatunk, elégedetlenség és stressz uralja majd a mindennapjainkat. Most bemutatunk néhány zseniális trükköt, amelyek segítségével örökre búcsút inthetünk a kupinak.

1. Egységesítsük a vállfákat!

Használjunk azonos fajtájú vállfákat, hogy egységes megjelenést teremtsünk. Ez "egy könnyű és gyors trükk a vizuális rendetlenség megszüntetéséhez"- mondja a stylist és szervező, Iris Miyasaki.

Ha vékonyabb vállfákat választunk, például a műanyag helyett bársonyozottat, helyet takaríthatunk meg. Ha viszont különböző típusú vállfákat szeretnénk használni, akkor igyekezzünk össszhangban tartani a színeket.

Ha lecserélnéd a vállfáidat, a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében érdemes felhívni helyi használt ruhaüzleteket, hátha elfogadják a régi darabokat. Néhány tisztító például visszaveszi és újrahasznosítja a drótvállfákat.

2. Használjunk cipőtárolót!

A cipőtartók használatával a polcon elhelyezhető cipőpárok száma megduplázható - mondta a gardróbszervező és stylist, Caitlin Jaymes. A rekeszek magassághoz igazíthatók, így különböző sarok- vagy talpmagasságú cipők is tárolhatók bennük. Az átlátszó ablaknak köszönhetően láthatjuk a benne lévő párat, és kihúzhatjuk anélkül, hogy lebontanánk az egész sort.

"Gardróbmérettől függetlenül remek és elegáns megjelenést kölcsönöznek" - mondta Upshaw.



A gardróbokban gyakran kihasználatlanul maradnak a függőleges helyek, tehát ezek erre nagyszerű megoldások lehetnek.

3. Polcokból sosem elég!

Adjunk hozzá egy további felső polcot a függőleges hely kihasználásához. Egy plusz polc a gardróbszekrény felső részén extra helyeket teremt. Ezt a polcot például a szezonon kívüli ruhák tárolására is használhatjuk. A gyerekszobában a növekedési sorrend szerint rendezett ruhák tárolására is kiváló megoldás lehet.



A plusz polcra helyezett dobozokat érdemes felcímkézni, hogy könnyen megtaláljuk, amire szükségünk van anélkül, hogy mindent át kellene nézni.

4. Próbáljunk ki új hajtogatási technikát!

Ha fiókok vannak a gardróbban, mindenképpen próbáljuk ki Marie Kondo speciális hajtogatós módszerét, ami lehetővé teszi, hogy mindent egyszerre lássunk - nem úgy, mint amikor egymásra pakoljuk a ruhákat.



"Gondoljunk a fiókokra úgy, mint egy irodai iratrendező szekrényre. Minél gyorsabban megtaláljuk, amit keresünk, annál kevesebb időt fogunk eltölteni a kereséssel és a hajtogatással" - mondta Miyasaki.

5. Felejtsük el az ajtókat!

A szekrényes tolóajtók több bosszúságot is okoznak. Gyakran leugranak a sínekről, vagy miattuk nehezebben férünk hozzá a szekrény oldalsó fiókjaihoz. Ennek elkerülésére egy jó megoldás, ha búcsút intünk az ajtóknak, és a gardróbot például a hálószoba részeként építjük ki. Azzal, hogy a gardrób a hálószoba szerves részévé válik, jobban ügyelünk majd a rendre, hiszen folyton szem előtt lesznek a dolgaink.

6. Szerezzünk be átlátszó rendszerezőket!

Az átlátszó rendszerezők kiváló helyet biztosíthatnak például a fürdőruháknak, amiket korábban csak véletlenszerűen bedobtunk a fiókba. Ennek azonban vége, mert az egymáshoz passzoló felsőket és alsókat különálló rendszerezőkben tárolhatjuk, aminek köszönhetően sokkal átláthatóbb lesz minden.

A rendszerezőket lapos aljuk miatt állva is elhelyezhetjük a fiókban, ezenfelül az anyaguk is tartós, így utazáskor is hasznos csomagolóeszközként szolgálhatnak.

7. Tároljuk tálcán az ékszereinket!

Nagyon elegáns és letisztult érzést kelthet, ha kedvenc ékszereinket ékszertálcákon tároljuk. Amellett, hogy szépen mutat, minden egyes darabnak kellő helyet tudunk benne biztosítani, így később nem kell az összegabalyodással bíbelődni.