Biztosan neked is ismerős az érzés, amikor kora délutánra rád tör a mérhetetlen fáradtság, pedig még messze nincs vége a napnak... Az energiahiányos állapotnak sokszor nincs köze ahhoz, hogy 8 órát aludtunk-e előző éjjel, hanem sokkal inkább ahhoz, hogy milyen élelmiszert vittünk be a szervezetünkbe!

Egyes ételek kifejezetten fárasztják a szervezetünket, és vele akár mentális frissességünket is. Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat az ételeket, amelyek elszívják az erőnket és persze azokat is, amelyek hosszan tartó energialöketet adnak.

Ételek, amiktől legszívesebben visszabújnál a paplan alá

Ezek az ételek megdobják a vércukorszintet, és bár adnak egy kis energialöketet, de az legfeljebb fél órán át tart. Utána pedig sokkal enerváltabbak leszünk, mint előtte...

Ezek a feldolgozatlan élelmiszerek, a fehér lisztből készült ételek, a sült krumpli, a konzerv-készételek, a cukorka és a tejcsokoládé.

Helyette válasszuk a következőket:

1. Bogyós gyümölcsök

A bogyós gyümölcsök különösen jótékonyan hatnak az energiaszintre, mert alacsonyabb a cukortartalmuk, mint a többi gyümölcsnek, tele vannak antioxidánsakkal (különösen az áfonya), magas A-, C-, E-, B-vitamin-, folsav- és magnéziumtartalmuk nagyon jó hatással van a memóriára és a mentális egészségre is.

2. Avokádó

Az avokádó szuperélelmiszernek számít, mert egyszerre tartalmaz egészséges zsírokat, ásványi anyagokat, E-vitamint, illetve rostokban is gazdag. Csodásan hat a keringésre, az emésztésre, és különösen az agyműködésre!

3. Zöld tea

Az orvosok kifejezetten ajánlják a kávé alternatívájaként a zöld teát. A zöld tea attól olyan csodálatos, mert megtalálható benne a Az EGCG (teljes nevén epigallokatekin-gallát) nevű antioxidáns. Az EGCG segít védekezni a szabadgyökök okozta sejtkárosodások ellen. A zöld tea emésztésre, májfunkciókra, mentális egészségre, hangulatunkra gyakorolt pozitív hatása tudományosan bizonyított.

4. Teljes kiőrlésű gabonák és összetett szénhidrátok

Nagyon fontos kiemelnünk a teljes kiörlésű kifejezést, sokan ugyanis megveszik a boltban a müzlit, ami esetleg tele van hozzáadott cukorral és még csak nem is teljes kiőrlésű. Tökéletes választás lehet az egyre népszerűbb granola, ami tele van rostokkal és hosszú ideig tartó energiát biztosít a szervezetnek. Csodás reggeli vagy nasi lehet még egy tál zabkása, amit fogyaszthatunk tejjel, vízzel vagy akár narancslével is. A kása nem terheli meg az emésztést, de hosszú ideig tart, amíg a szervezet lebontja, emiatt is tökéletes a fáradtság ellen, hiszen az elfogyasztása után újult erővel folytathatjuk a napi teendőket. Nem mellesleg pedig órákig eltelít, ezért a diétánkba is érdemes beépíteni.

5. Növényi fehérjék

Semmi sem dolgozik úgy a fáradtság ellen, mint a növényi fehérjék. A bab, a gomba, a tofu és a csírák olyan szuperélelmiszerek, amelyek a leghosszabb időn át töltenek fel minket energiával. Ennek egészen egyszerűen az az oka, hogy a legalapvetőbb tápanyagokat tartalmazzák, amire a szervezetnek mindig szüksége van: a folsav, a B-vitamin és a magnézium mind segítenek helyreállítani a megfelelő energiaszintet.