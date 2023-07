Az alkohol fogyasztása visszaveti a teljesítőképességünket, de negatív hatásai jóval túlmutatnak azon, hogy a szokásosnál fáradtabbak vagyunk az edzésen. Az izomépítést is nehezíti, hosszabb lesz a felépülési időnk, és az anyagcserénket is lassítja.

Az alkoholfogyasztás köztudottan nincs jó hatással a szervezetre. Megterheli az érrendszert, a szívet, a májat, elvonja a vizet, arról nem is beszélve, hogy sok italnak igen magas a cukortartalma. A negatív hatások érvényesek akkor is, ha egyébként egészségesen élünk, étkezünk és még rendszeresen mozgunk is, ugyanis az alkohol fogyasztása visszaveti a teljesítőképességünket. Vagyis az elhagyása egyértelműen jó dolog a szervezetünknek, bármilyen életmódot folytatunk, de az aktívabb embereknek ez a választás még nagyobb változással járhat, hiszen az alkoholmentesség lehetővé teszi a szervezet számára, hogy minden edzés során a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa.



Dehidratáltság

Egy-egy görbe éjszaka után nem véletlenül érezzük úgy, hogy akár egy tavat is ki tudnánk inni, annyira szomjasak vagyunk. Az alkohol ugyanis vízhajtó hatású, kivonja a nedvességet a szervezetből. A másnapossági tünetek 90 százaléka tulajdonképpen a kiszáradás közvetlen következménye. A víz ugyanis kulcsfontosságú testünk egészséges működéséhez – ez nem számít újdonságnak –, de ezen kívül segíti a hőmérséklet szabályozását is, ami már igazán fontos tényező akkor, amikor edzünk.

Ezen kívül, ha alkohol van a szervezetünkben, a pulzus a szokásosnál gyorsabban emelkedik, ahogy a testhőmérséklet is, ami igazán kényelmetlenné teheti a mozgást, ez pedig csökkenti a hatékonyságunkat. Többet is fogunk izzadni, mint akkor, amikor nem fogyasztunk edzés előtt alkoholt, ami még inkább kiszárítja a szervezetünket. Ha nem akarjuk teljesen elhagyni az alkoholfogyasztást, akkor fontos, hogy legalább hidratáljunk közben, vagyis igyunk megfelelő mennyiségű vizet is, ami nem fogja megállítani a kiszáradást, de csökkenti a mértékét.

Ez történik a testeddel, ha túl sok alkoholt iszol Sokan fogyasztanak alkoholt, vannak, akik alkalmalként megisznak egy-két pohárral, de akadnak olyanok is, akik minden este egy-egy pohár bor vagy sör társaságában engedik ki a fáradt gőzt magukból. Az köztudott, hogy a túlzott alkoholfogyasztás hatalmas károkat okoz a szervezetben, azonban annak is komoly tünetei lehetnek, ha valaki mértékkel, ámde rendszeresen iszik szeszes italt. Sokan fogyasztanak alkoholt, vannak, akik alkalmalként megisznak egy-két pohárral, de akadnak olyanok is, akik minden este egy-egy pohár bor vagy sör társaságában engedik ki a fáradt gőzt magukból. Az köztudott, hogy a túlzott alkoholfogyasztás hatalmas károkat okoz a szervezetben, azonban annak is komoly tünetei lehetnek, ha valaki mértékkel, ámde rendszeresen iszik szeszes italt. Íme, a lista arról, mit teszünk a szervezetünkkel.

Izomfáradtság, görcsök

Az izomgörcsök hátterében sok tényező áll. Egyfelől az elégtelen folyadékbevitel, ami egyértelműen megvalósul egy-egy kimaradás után, ráadásul a fokozott izzadás miatt még több folyadékot veszít az ember, ami pedig azzal is jár, hogy nem áramlik elegendő vér az izmokba.

Ezen kívül a tejsav felhalmozódása is okozhat fájdalmas görcsöket, ez pedig előfordulhat akkor, ha alkoholt fogyasztunk az edzés előtti napon. Ebben az esetben az izomfáradtság is elkerülhetetlen, de a növekedési hormonok is csökkennek, amelyek az izomépítésben és a regenerálódásban játszanak fontos szerepet. Ha az alkoholfogyasztás nem egy-egy alkalomra korlátozódik, akkor az edzés utáni felépülési idő is megnövekszik, ez pedig nehezíti az izomépítést.

Teljesítmény

Bár a minimális alkoholfogyasztás még nem okoz érezhető problémát, a nagyobb mennyiség már bizony visszaveti a teljesítőképességünket. Hosszú távon ez ahhoz vezethet, hogy kevésbé érezzük motiváltnak magunkat, mivel nem tudjuk teljesíteni a kitűzött célokat. elmaradnak a várt eredmények. Arról nem is beszélve, hogy másnaposan hajlamosak vagyunk hanyagolni a produktív tevékenységeket, vagyis elhalasztjuk az edzéseket, így ritkul a mozgással töltött idő, főleg abban az esetben, ha nem csak ritkán töltjük egy-egy pohár valamivel az estéinket.

Cukorsokk

Az alkoholban sok kalória van, és egyes fajták nagyon sok cukrot tartalmaznak. Ezek üres kalóriának számítanak, vagyis nincs tápértékük, csak energiaértékük. Ha valaki komolyan gondolja az egészséges életmódot, esetleg még diétázik is, az azt jelenti, hogy ha a kalóriabevitelének egy része a hasznos anyagok helyett alkoholból áll, ami maximálisan egészségtelen. A cukortartalma pedig egyébként is nagy terhelést okoz a szervezetnek, ezért, ha nem elkerülhető az alkoholfogyasztás, legalább tartózkodjunk a szirupokat tartalmazó koktéloktól és az édes boroktól.

Egészségtelen étkezés

Az alkoholfogyasztással a további probléma az, hogy hajlamosabbá válunk – főleg befolyásoltság alatt – sutba dobni a diétánkat néhány finom, de egészségtelen falatért, vagyis gyengül az akaraterőnk, és ez még sajnos másnap is érvényes. Elviselhetetlen sóvárgást érezhetünk, főleg a magas szénhidráttartalmú ételek iránt. Ez egybevetve azzal, hogy az alkoholnak egyébként is magas a kalóriatartalma, azt eredményezi, hogy túlzásba visszük az üres kalóriák bevitelét.

Ha ezeket tapasztalod magadon, akkor túl sok alkoholt iszol Az alkohol rengeteg problémát tud okozni, a függőség pedig olyan gyorsan kialakulhat, hogy szinte észre sem vesszük. Sokáig ugyanis tagadásban él az, akinek gondjai vannak az itallal, és csak akkor eszmél fel, amikor már komoly addikció alakult ki, ha feleszmél valaha. Vannak jelei annak, ha az alkohol kezdi átvenni az irányítást az életünk felett, figyeljünk és még időben próbáljunk tenni ellene.

Az alkohol fogyasztásának negatív hatásai nemcsak akkor érvényesek, ha az edzést megelőző napon tesszük, hanem utána is. Lelassítja az edzés utáni természetes felépülési folyamatot azáltal, hogy megemeli a kortizolszintet, csökkenti a tesztoszteronszintet és gátolja a fehérjeszintézist. Az alkoholt a szervezet méreganyagként kezeli, így azzal lesz elfoglalva, hogy megszabaduljon ettől az anyagtól, nem pedig az izomépítéssel és a zsírégetéssel.

Természetesen minden esetben jobb, ha azt választjuk, hogy edzünk még akkor is, ha egy buli utáni vagy előtti napon vagyunk, mint egyáltalán nem mozogni, főleg akkor, ha ezek az alkalmak igen ritkán fordulnak elő.