A brit királyi család történésze, Dominic Sandbrook szerint változnak a hagyományok a brit királyi családnál: a jövőbeni örökösök és más királyi családtagok akár civil szerepekben is tevékenykedhetnek.

Vilmos herceg és Katalin hercegné egyik barátja elmondta, hogy a házaspár nem akadályozza majd György herceget abban, hogy megtalálja saját útját és szenvedélyét az életben - írja a Mirror.

"Elméletben semmi sem állhatna György herceg útjába, ha például űrhajós szeretne lenni, és később királyként uralkodni. A szabályok most mások, nem feltétlenül kell követnie a régi szokásokat, miszerint be kell lépnie a katonaságba, majd pedig a királyi életbe. Ez azt jelenti, hogy akár Sarolta is tanulhat orvosnak, ha ilyen irányú lesz az érdeklődése. Sokkal modernebb szemléletű ez a rendszer, mint amilyen Vilmosék gyermekkorában volt" - magyarázta a barát.

A trónörökösnek tehát minden lehetősége megvan arra, hogy kihagyja a szolgálatot és olyan munkát találjon, ami jobban illik a személyiségéhez.