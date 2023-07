Sokszor hallani, hogy a felnőttek egymás között is úgy nyilatkoznak a kortárs csúfolódás, verekedés kapcsán, hogy

a gyerekek már csak ilyenek

az én időmben is volt ilyen

nem nagy ügy.

Egyrészt aláírjuk, hogy a gyerekek bizony tudnak gonoszkodni, másrészt viszont egyáltalán nem biztos, hogy az ilyesfajta viselkedést természetesnek kéne venni és legitimmé tenni azzal, hogy a hallgatásunkkal voltaképpen jóvá is hagyjuk. Főleg, ha ez a jelenség (csúfolás, kirekesztés, fizikai bántalmazás stb.) szándékos és ismétlődő.

A bullying egy angol kifejezés, amelynek tökéletes, egyszavas magyar megfelelője nincs. A bully szó jelentése erőszakoskodik, megfélemlít, terrorizál, zsarnokoskodik és leginkább akkor szoktuk használni, ha valaki erejét, hatalmát felhasználva bántalmazza a kiszolgáltatottabb helyzetben lévőt.

– Mennyire természetes az óvodás korú gyermekek körében a csúfolódás, kirekesztés, verekedés?

– Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a "legjobb családban is előfordulhat" a helyzet szülte bántás, megbántás. Ebben az életszakaszban a legapróbb dolgok is mély sebeket tudnak ejteni: ...azt mondta, hogy csúnya a hajráfom, ...azt mondta, hogy nem játszhatok velük. Tipikus árulkodási mondatok.

A 3-6 éves korosztály óriási fejlődésen megy keresztül, nemcsak testileg és értelmileg, de lelkileg és szociálisan is. Ekkor alakul ki az identitás, ami többek között a környezet visszajelzései alapján történik meg.

– Mikor válnak már bántalmazás, bullying jellegűvé a fent említett viselkedési formák?

– Fontos megkülönböztetni az egyszeri bántásokat és a folyamatos, gyakori verbális vagy fizikai agressziót. Szerintem az észrevétlen és visszatérő bántások veszélyesebbek. Például, amikor a gyerekek

többször összefognak egy társukkal szemben, rendszeresen nem veszik be a játékba, újra és újra egy kevésbé előnyös tulajdonsággal szembesítik, barátnak álcázva állandóan leuralják, irányítják az adott kisgyereket.A célpont lehet, hogy nem is bántásként éli meg, hanem egy természetes folyamatnak, játéknak, csakhogy ennek a folyamatnak az ő személyisége esik áldozatul. Ezért nem mindegy, hogy a felnőttek mennyire figyelik a gyerekeket és a reakcióikat, akár a kortárs csoportban, akár otthon egy-egy „intimebb" beszélgetés során.

– Milyen jelek utalhatnak arra, hogy egy kisgyereket bántalmaznak a kortársai?

– A legegyértelműbb jel, ha a gyerek kerüli a kortársait, ha nem akar óvodába járni, miközben előtte szívesen ment. De az is lehet, hogy nem akarja kivonni magát a közösségből, inkább tőle szokatlan viselkedési megnyilvánulásai vannak, például: feltűnően visszahúzódó, csendes, vagy épp agresszív. Lehetnek még egyéb jelek is, mint a bepisilés, körömrágás, bizonytalanság stb. Utóbbiak azonban másodlagos tünetek, amiknek számos más oka is lehet.

– Mit tehet a szülő, ha ezeket a jeleket látja?

– Legfontosabb az őszinte kommunikáció és a megfigyelés. Lehet, hogy átmeneti állapotról van szó, ami nem tart sokáig. Érdemes a gyermekkel foglalkozó pedagógusokkal is információt cserélni, hogy az óvodában is látják-e a változást, illetve, hogy ők tudnak-e valami új dologról beszámolni.

Viszont az ilyen egyeztetésekhez érdemes külön időpontot kérni a pedagógusokhoz, mert a reggeli érkezés és délutáni távozás nem megfelelő keret ennek megbeszélésére.

– Mit tehet a pedagógus, ha bántalmazást észlel a csoportban, vagy egy szülő jelzi, hogy szerinte a gyermeke érintett?

– Az már fél siker, ha fény derül a bántalmazásra, mert akkor már nem a másodlagos tünetek viszik el a figyelmet, hanem a megoldáson lehet dolgozni. Mivel a pedagógusok jó esetben együtt lüktetnek a csoportba járó gyerekekkel, ezért számos lehetőség adódik az okok megkeresésére és a konfliktusok kezelésére. Beszélgető körök, pozitív példaadás, pozitív kiemelés, szociometriai mérések, drámapedagógiai vagy játékirányítási módszerek - több megoldás létezik, és ezek mind előre vihetik pozitív irányba a helyzetet.

Sőt, a probléma súlyosságától függően sok óvodában pszichológus segítségét is igénybe lehet venni.

– Mit tehetünk mi szülők, hogy a saját gyermekünk ne legyen bántalmazó a kortársai körében?

– Legfontosabb a pozitív példa és ismét az őszinte, minőségi és gyakori kommunikáció! A saját megnyilvánulásaink lesznek a gyermekeink számára a legerősebb minták, amelyeket követni fognak. Kamaszként már a kortársak kerülnek előtérbe, de az óvodások számára még a szülő a legfőbb mérce. Érdemes a figyelmüket ráirányítani a jó dolgokra, mint például a kellemes otthoni körülmények (szemben az otthontalanokkal), a szerető család (szemben az árvákkal) vagy a mozgás öröme (szemben a mozgássérültekkel). És természetesen, ha azzal szembesülünk, vagy felhívják a figyelmünket arra, hogy gyermekünk az óvodában bántalmazó szerepbe került, akkor megerősíteni az empatikus oldalát, rávilágítani, hogy mit érezhet a bántalmazott társa. Érdemes megbeszélni vele, hogy nemesebb, tiszteletre méltóbb az, aki felismeri, ha másoknak segítségre van szüksége, illetve, ha megvédeni nem is tudja a társát, legalább ne erősítse a negatív oldalt.

– Mit tehetünk mi szülők, hogy a saját gyermekünk ne legyen bántalmazott a kortársai körében?

– A stabil, őszinte kapcsolat lehet ismét a megoldás. Ha időt, lehetőséget biztosítunk a gyermekünknek, hogy elmondja a vele történő dolgokat, akkor az őt foglalkoztató vagy bántó élmények felszínre kerülhetnek. De fontos az is, hogy ismerjük vagy figyeljük meg, milyen szerepet tölt be a gyerekünk a családon kívüli közösségekben, akár a gyerekekkel, akár a felnőttekkel szemben. A másodiknak nagy jelentősége van a tinédzserkor szempontjából is, ha már az „idegenekkel nem megyünk el sehova" korszakon túlestünk.

– Hova lehet segítségért fordulni, ha érintettnek érezzük a gyermekünket az óvodai bullying témájában?

– Az első az óvoda, ott pedig megkeresési sorrendben: az óvodapedagógusok, utána - ha van – az óvodapszichológus és az óvodavezető. A bántalmazó gyermek szüleinek bevonása akkor lehet célravezető, ha olyan a kapcsolat a szülők között, ami pozitív irányba mozdítja el az eseményeket.

A bántalmazás nem intézhető el egy vállrándítással, ha pedig gyermekek érintettek benne, akkor még inkább érdemes figyelni, hiszen ők a leginkább védtelenek.

