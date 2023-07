A minap arról lehetett olvasni, hogy Harry herceg és Meghan Markle házassága szétesőben van, és a pár külön utakon folytatja tovább. A Daily Star most pedig arról ír, hogy a nyarat külön töltik, miután a királyi családból való kiválásuk után teljesen megváltozott az életük.

A lap bennfentes forrásokra hivatkozva azt állítja, "Harry nem illik bele Meghan giccses hollywoodi világába, és újra meg kell találnia önmagát".

Page Six ugyanakkor arról számol be, nem igaz, hogy a pár válófélben van, a gondokat sokkal inkább az okozza, hogy nehéz anyagi helyzetbe kerültek, és ez rányomja a bélyegét a magánéletükre is.



"A különböző kontinenseken eltöltött idő remélhetőleg segít nekik megtalálni, amire szükségük van a történtek feldolgozásához" - tette hozzá a lap informátora.

A különélésükről szóló pletykát az is megerősíti azonban, hogy Harry Afrikáról szeretne dokumentumfilmet forgatni és a kontinensre Meghan nélkül utazna, aki az USA-ban marad. Az egyik legnépszerűbb pletykablog, a Deuxmoi pedig nem kevesebbet állít, mint hogy Harry elköltözött a családjától, sőt, már a közös házukat is eladták.

A királyi szakértő, Tom Bower az OK!-nak azt nyilatkozta, hogy Harry és Meghan rengeteg pénztől esett el, hogy podcastszerződésüket a Spotifyjal hirtelen felbontották, és ez okozza a gondjaikat.