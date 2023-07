Ahogy megírtuk, egy órával a kezdés előtt mondták le budapesti koncertjüket Johnny Deppék. Annyit közöltek csupán, hogy nagyon sajnálják, és a jegyek árát visszatérítik; a rajongók aggódtak. Most azonban kiderült, a Hollywood Vampires szlovákiai koncertje is elmaradt, ott azonban meg is indokolták, miért.