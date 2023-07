Azt nem tudni, hogy a 62 éves színész és a 42 éves színésznő mióta alkot egy párt, annyi biztos, hogy először május végén látták őket együtt vacsorázni egy népszerű malibui étteremben. Sajtóértesülések szerint a pár júniusban Olaszországban utazott, ott csókolózni is látták őket, július elején pedig Franciországban, Saint Tropez-ben nyaraltak.

Sean Penn korábban Madonna férje volt, 1985-ben házasodtak össze, 1989-ben pedig elváltak. A színész a következő házasságát Robin Wrighttal színésznővel kötött, négy évig voltak együtt, 2010-ben váltak el. Két gyermekük született, lányuk, Dylan most 32 éves, fiuk, Hopper pedig 29. Penn korábban azt nyilatkozta, hogy Robin élete szerelme, és sok mindent megbánt, amit a házasságuk alatt tett. A szívtipró színész harmadszor is megnősült, 2020-ban feleségül vette Leila George ausztrál színésznőt, de következő év októberében már be is adták a válókerestet, melyet 2022 áprilisában véglegesítettek.

Korotyajeváról nagyon kevés információ áll rendelkezésre az interneten, mindössze annyit tudni, hogy 42 éves. Az IMDB szerint eddigi egyetlen szerepe a Blast (Robbanás) című francia filmben volt 2021-ben. Egy bombaszakértőt alakít, aki családjával csapdába esik az autójában: egy tankelhárító aknát helyeztek a kocsijuk alá. A hatástalanításra mindössze 30 percük van.

