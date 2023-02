Év elején Chris Evans Instagramon osztott meg az előző évben készült közös fotókat a fiatal portugál színésznővel, Alba Baptistával, ezzel hivatalossá téve, hogy ők bizony egy pár. A megosztott képek mindegykén egymást ugratják, poénkodnak, viccelődnek egymással, s nemcsak a kommentelőkben merült fel, hogy, „mi másról beszélgethetne még egy 41 éves férfi és egy 25 éves nő"?

A rajongók nem tartják túl eredetinek Amerika kapitány választását és az új Leonardo DiCapriónak kiálltották ki, miközben Evans azt bizonygatja, hogy család, gyerekek, minden felmerült már a gondolataiban, annyira odavan a párjáért. Ezzel párhuzamosan megy a bezzeg George Clooney-t senki nem bántja vita, meg a de most komolyan, Keanu Reeves társának ősz a haja, és egyidős mindenki John Wickjével fanyalgás.

Akkor most végül is ciki a fiatal barátnő vagy menő? Ha jóval fiatalabb, az a baj, ha egyidős vagy idősebb, az is baj? Igazságot nem tehetünk, de mutatunk néhány sztárpárt, ahol a korkülönbség nem csekély a férfi javára. A barátnőik kis túlzással (vagy anélkül) akár a saját lányaik is lehetnének. Ha nem az unokáik...

Chris Evans és Alba Baptista - ha már ennyit emlegettük őket

A két színész között a korkülönbség jelentős, de nem végletes. A világ legszexibb férfijének választott Evans 41 éves, míg a "harcos apáca" 25, tehát 16 évvel kell megbírkózniuk a mindennapokban. Úgy tűnik, sikerrel veszik az akadályokat, hiszen a sztár, akiről sokáig azt hittük, élete végégig egyedül él majd, szerelmes és családot akar alapítani.

Hogy ehhez a húszas évei derekán járó, még kezdőnek számító színésznő mit szól, azt csak ők ketten tudják. Mi annyit tehetünk, hogy kíváncsian várjuk a fejleményeket.

Leonardo DiCaprio és Victoria Lamas - talán igen, talán nem

Már majdnem azt hittük, hogy a mi Leónk összeállt egy túlkoros, 27 éves modellel, Gigi Hadiddal, amikor megérkezett a hír, hogy a világsztár, aki 25 évnél húzza meg a korhatárt, Lorenzo Lamas lányával, Victoria Lamasszal vacsorázott, és az étteremből is a fiatal nővel távozott. Hogy igaz-e a hír, az attól függ, kit kérdez az ember. Leo képviselője szerint az egész egy szemenszedett hazugság, de mint tudjuk, nem zörög a haraszt...

Mellesleg emlékszünk még rá, amikor Olivia Wild 2016-ban elmesélte, hogy 28 évesen azért nem kaphatott meg egy szerepet, mert túl öregnek ítélték a nála 10 évvel idősebb, akkor 38 éves DiCaprio barátnőjének szerepére. Arra bezzeg mindenki felkapta a fejét, amikor a 38 éves színésznő lecserélte 47 éves párját a 28 éves Harry Stylesra.

Brad Pitt és Ines de Ramon - a lánya lehetne

Az 60. évét taposó filmsztár 30 éves ékszertervező barátnője nemcsak csodaszép - sokak szerint igencsak hasonlít Angelina Jolie-ra -, de okos is, és állítólag ezzel (is) hódította meg Brad Pittet. A színész szereti a fiatalabb nőket, hiszen világsztár ex-neje - akivel még mindig csatároznak, és aki nemrég azzal vádolta meg volt férjét, hogy őt és a gyerekeiket is bántalmazta - 12 évvel volt nála fiatalabb. Ám mi az a kicsit több, mint egy évtized ahhoz képest, hogy Ines közel 30 évvel fiatalabb Hollywood még mindig vonzó sztárjánál?

Hogy mi vonzza igazán Brad Pittet az ékszertervezőjéhez, azt legfeljebb csak sejthetjük. A színészhez közeli források azonban minden eddiginél elsöprőbb szerelemről beszélnek. Majd meglátjuk...

Sean Penn és Leila George - több mint három évtized

A színész első felesége, Madonna két évvel volt idősebb Pennél, ami nagyjából semmi, no és ismerve az énekesnőt, ha tíz lett volna, se tűnt volna fel senkinek. Második neje, Robin Wright és a sztár között hat év volt a férj javára, mondhatni, ideális volt kettejük között a korkülönbség, ha létezik egyáltalán ilyen. Hogy a második és harmadik házassága között mi történt, nem tudjuk, de hogy a harmadik asszonya, Leila George harminckettő, azaz 32 évvel fiatalabb a 62 éves világsztárnál, az biztos.

A modellel még csak két éve házasok, de nekik legyen mondva, hogy már 2016 óra alkotnak egy párt. S bár náluk tényleg igaz, hogy Sean Penn az apja is lehetne Leilának, hiszen a nő apja mindössze egy évvel idősebb lánya férjénél, hat év már van annyi idő egy kapcsolatban, amire bárki azt mondja, hogy megalapozott döntést hoztak.

James Woods és Sarah Miller - párja az unokája is lehetne

Amikor a színész összejött a középiskolából épp csak elballagó, 19 éves Ashley Madisonnal, mindenki felhördült. Pláne, amikor hét év után az akkor 26 éves párját Woods lecserélte egy 20 évesre. No, ott már a bizarr szó is gyakran felmerült az akkor 66 éves sztár neve hallatán. Azóta a helyzet normalizálódott... Ja, nem.

Bár jelenlegi menyasszonya 33 éves, James Woods sem fiataladott az elmúlt években, s bizony, áprilisban betölti a 76-ot. Ami azt jelenti, hogy közte és Sarah Miller között a korkülönbség 42 év. A hölgy valóban a zseni filmsztár unokája lehetne.