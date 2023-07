Katie Price megmutatta új arcát, miután megműttette az orrát, valamint feltöltette a száját és botoxot is kapott.

Katie Price több szépészeti beavatkozáson is átesett az elmúlt időszakban, aminek eredményét most mutatta meg az Instagram-oldalán. A sztár megműttette az orrát, ránctalanító kezelésen vett részt, és több töltőanyagot is fecskendeztek az arcába és a szájába. Katie Price teljesen felismerhetetlenné vált a beavatkozásoktól, amikért édesanyja egyáltalán nem rajong, sőt, könyörgött neki, hogy hagyjon fel velük.

Anyja szerint Katie-nek testdiszmorfiás zavara van. Az ebben szenvedők mások számára láthatatlan, vagy apró, akár nem létező testi hiba miatt aggódnak. A testkép ilyenkor sérül, a személy pedig intenzív szorongást él meg a probléma miatt.