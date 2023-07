Dr. Cristina Soma bőrgyógyász úgy véli, a legtöbb ember sokkal többször használja a borotváját, mint ahogyan az kívánatos lenne. Pedig a pengék egyrészt kopnak, sőt, rozsdásak is lehetnek a víz hatására.

"Minden 5-7. alkalommal új pengét kellene használni" - idézi a szakembert a The Sun. Hozzátette, ez persze attól is függ, hogy mekkora területen használjuk a borotvát, mennyire erős a testszőrzetünk, de a penge minősége is befolyásolhatja.

Az azonban biztos, hogy idővel a borotvapengét eltömítik a bőrdarabok, a borotválkozóhab maradványai és persze maga a szőr is. Hiába tisztítjuk alaposan, ezek benne maradnak, és később az így felhalmozódó baktériumok fertőzésekhez vezetnek. A régi borotvák pengéjén szaporodó baktériumok bőrirritációt is okozhatnak, főleg hónaljban vagy az intim területeken. Ez bőrpírhoz vezethet, de előfordulhat szőrbenövés, de akár a legrosszabb esetben gennyes duzzanat is keletkezhet, amit antibiotikumos kenőccsel kell kezelni. Vannak olyan szakemberek, akik szerint intim területeken csak egyetlenegyszer szabad használni egy pengét.

Dr. Tim Clayton, a manchesteri Pall Mall Medical bőrgyógyásza szerint a jó borotva siklik a bőrön. Ha nehezen húzzuk végig rajta, vagy akad, az valószínűleg azt jelenti, hogy elhasználódott. A legdurvább, ha rozsdás borotvát használuk: azok baktériumai akár tetanuszt is okozhatnak, figyelmeztet Dr. Clayton.

A biztonságos borotválkozás nem bonyolult, de néhány szabályhoz ragaszkodni kell. Az első - a fentiek miatt - a gyakori csere, a második, hogy mindig használjunk borotválkozókrémet, a borotvát pedig a szőr növekedési irányában húzzuk. Miután lemostuk, zárjuk nyugató hatású krémekkel a szőrtelenítést, és semmiképp se dezodoráljunk azonnal.