Nyár, lazítás, könnyű esti bulik. Szabadság idején, fesztiválokon, vagy akár a hétvégi kerti partikon is könnyebben csúszik le egy-két pohár bor, néhány korsó sör, vagy esetleg némi színpompás koktél. A mértékletes alkoholfogyasztással nincs is semmi gond, de mindenki másként reagál az alkoholra. Befolyásolhatja a hatást az alkohol elfogyasztásának gyorsasága, természetesen a mennyiség is, valamint a személy életkora és testösszetétele. Az alkoholnak nyugtató hatása is van, amely ellazulást és álmosságot is kiválthat, de az alkoholfogyasztás, különösen túlzott mennyiségben könnyen okozhat rossz minőségű és nem megfelelő időtartamú alvást.