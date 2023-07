Aki hízásra hajlamos, annak megvannak azok a testtájai, ahová először jönnek fel a pluszkilók. Van, akinek a feneke lesz nagyobb, másnak a combja lesz vastagabb és van, aki a hasára, derekára hízik. Azt azonban jó ideje tudni, hogy az utóbbi hordozza magában a legnagyobb egészségi kockázatatot. Most azt is megtudhatod, miért.

Akik hízásra hajlamosak, azoknak elég egy kis oda nem figyelés, és a testük valamelyik pontjára máris felszalad néhány pluszkiló. Ám, hogy hova, azt többnyire a genetikánk és hormonműködésünk dönti el. Vannak, akik felsőtestre és hasra híznak elsősorban, ők az alma típusok, a körte típusok pedig a csípőjükre, a fenekükre és a combjukra halmozzák a zsírpárnákat.

Ez jellemzi az alma típusokat Az alma típust férfias vagy android típusú elhízásnak is nevezik. Aki ezek közé tartozik, elsősorban hastájékra hízik, ha fogy, elsősorban a fenekéről és lábról mennek le az első kilók, és csak egy idő után kezd el csökkenni a has körmérete is. Sajnos azonban nincsen olyan mozgásforma, ami csak hasból fogyasztana. A felülésektől és egyébb hasizomgyakorlatoktól ugyan izmosabb lesz a hasfalad, de ha az étkezésre nem figyelsz oda, a szervek közötti zsírtól nem tudsz megszabadulni.

A kutatások szerint a hason lerakódott zsírszövet teljesen másként működik, mint a máshol lévő zsírpárnák. Így, ha valaki normális BMI-vel rendelkezik, de a hasa zsírosabb az optimálisnál, máris nagyobb egészségi kockázattal néz szembe, mint egy látványra húsosabb, magasabb BMI-jű, de laposabb hasú ember.

A szakemberek szerint a hasi típusú elhízás bizonyos mérték felett a szív- és keringési betegségek egyik fő rizikófaktora, ugyanis ilyenkor általában nem csak a bőr alatti, hanem a szervek közötti zsír is felgyűlik, ezzel is károsítva a belső szerveket és akadályozva a munkájukat. Zsírosodhat a máj és a lép, valamint zsír rakódhat le az érfalakon is. Így súlyos szervi funkciózavar jelentkezhet, valamint érszűkület, szívroham is bekövetkezhet és nő a cukorbetegség kockázata is - írja a Diéta és Fitnesz.