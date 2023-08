A bőrápolás trendivé vált, ezért találhatunk temérdek tanácsot az interneten azzal kapcsolatban, hogyan alakítsuk ki a megfelelő bőrápolási rutint, milyen termékeket használjunk és hogyan. Újabb és újabb trendek is megjelennek, nem csoda, ha úgy érezzük, kezdenek követhetetlenné válni a szabályok és hogy már annyi termék van a fiókunkban, amit sosem fogunk tudni elhasználni. Mivel a bőrünk az egyik legnagyobb szervünk, és az első védelmi vonala a testünknek, nagyon nem mindegy, hogy mivel és hogyan kezeljük. Ha nem akarunk ártani, akkor jobb, ha az alábbi hibákat nem követjük el.

Ne másoljuk mások rutinját

A tudatos bőrápolás világában könnyen elveszhetünk a sok-sok információ között: mire valók a különböző hatóanyagok, melyik termékeket lehet egyszerre használni, és melyek azok, amiket csakis este, vagy éppen reggel érdemes. Egyszerűbbnek tűnik, ha keresünk egy embert az interneten hasonló bőrproblémákkal, és lemásoljuk a rutinját, de ez sajnos mégsem a legjobb döntés. Annak ellenére ugyanis, hogy hasonló gondokra keressük a megoldást, a bőrünk nem azonos, egyedi és nincs két teljesen egyforma probléma. Vagyis a saját rutinunk kialakítását nem úszhatjuk meg, de ha mi magunk nem akarjuk összeállítani, vagy úgy érezzük, teljesen elvesztünk, akkor kérjük egy bőrgyógyász tanácsát. Arról nem is beszélve, hogy nem minden igaz, amit a közösségi oldalakon látunk, vannak nagyon káros és veszélyes bőrápolási trendek, amiket jobb, ha ki sem próbálunk!

Ne vigyük túlzásba a hámlasztást

Ne gondoljuk azt, hogy ha egy kevés jót tesz, akkor a hámlasztó mindennapos használata biztosan még előnyösebb. Az, hogy milyen gyakran alkalmazzuk ezeket a termékeket természetesen attól is függ, hogy mennyire erősek, de semmiképp nem szabad túlzásokba esnünk. A túlhámlasztással ugyanis megsérthetjük a bőr védőrétegét, vagyis a felhámot.

Felhám, epidermisz Az epidermisz elsődleges feladata, hogy védőréteget képezzen a környezet bakteriális és virális kórokozóival, az ultraibolya fénnyel, a különböző vegyi anyagokkal és a mechanikai kopással szemben, amelyek károsíthatnák a szervezet szöveteit.

Attól pedig óva intenek a bőrgyógyászok, hogy fizikai hámlasztót használjunk, vagyis a különböző bőrradírokat lehetőség szerint kerüljük, mert apró sérüléseket, karcolásokat ejthetnek a bőr felszínén, ráadásul az is előfordulhat, hogy nem lesz egyenletes a végeredmény.

Tisztítsuk az eszközeinket

Minden erőfeszítés, amit a tökéletes bőr elérésébe fektetünk hiábavaló, ha nem figyelünk oda az egyéb tárgyakra, amik szennyezhetik az arcunkat. Különböző olajak, baktériumok, haj- és bőrápolási termékek maradványai lehetnek az eszközeinken, amik pattanások és egyéb bőrproblémák kialakulásához vezethetnek, ezért fontos a párnahuzatunkat, de még a telefonunkat is rendszeresen tisztítani. Ezek mellett a sminkecseteinkről sem szabad megfeledkeznünk, ugyanis a ezeken hetekig, vagy akár hónapokig is megmaradhatnak a baktériumok, attól függően, milyen időközönként tisztítjuk azokat.

Felejtsük el a hosszú fürdőzést

Lehet, hogy a fárasztó munkanapok után rendkívül jól esik egy hosszú, nyugtató zuhanyzás vagy fürdőzés, a bőrünknek egészen biztos, hogy nem teszük jót ezzel a szokással, ugyanis ez a kiszáradásához vezethet. A legjobb, ha egy alapos, de gyors tisztítást végzünk, majd szárazra töröljük a testünket és parfümmentes testápolót használunk.

Ne hagyjuk ki a fényvédőt

Az egyik legkárosabb szokás, ha kihagyjuk a fényvédő használatát csak azért, mert felhősebb az idő. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ezzel minden nap be kell kennünk az arcunkat (is) mindegy, hogy eső van vagy napsütés. Káros UV-sugárzás ugyanis mindeféle időben érheti a bőrünket, amely a legrosszabb esetben bőrrákhoz is vezethet. Legyen külön fényvédő krémünk, mert jellemzően a kombinált termékek nem védenek eléggé.

Soha ne használjunk lejárt termékeket

A lejárati idő után a termékek már nem hatékonyak, és a hatóanyaguktól függően potenciálisan irritálhatják is a bőrt. Ha a termékeknek nincs lejárati ideje, akkor minden szezonban érdemes őket cserélni.