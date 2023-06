Ma már a legtöbben a húszas éveikben elkezdenek odafigyelni az arcbőrükre, de nem mindig volt ez így. A mostani 40-esek, pláne 50-esek szinte biztosan nem használtak 20-30 évvel ezelőtt szérumokat az arcukra és a fényvédőt - amit akkor naptejnek hívtunk - is csak akkor vették kézbe, amikor strandra indultak. Az elmúlt években azonban egyre nagyobb tért hódított az ún. tudatos bőrápolás, ami már nemcsak a fiatalok, de a középkorúak és az idősebb korosztály figyelmét is felkeltette.

Bár a korábbi évtizedek "nemtörődömségét" már nem lehet semmissé tenni, abból a szempontból teljesen mindegy, hogy mikor kezded el a tudatos bőrápolást, hogy az alapszabályokat 20 és 50 évesen is ugyanúgy be kell tartanod. Nézzük, mik ezek!

Az első és legfontosabb, hogy megállapítsd, milyen típusú a bőröd. Száraz? Kombinált? Zsíros? Normál? Ezeken belül vízhiányos? Nos, az utóbbi szinte mindenkire igaz, mint ahogyan az is, hogy keveseknek van normál bőrtípusuk. Ha ezt eldöntöttük - abban az esetben, ha nem megy, érdemes kozmetikus segítségét kérni -, máris kiválaszthatjuk a bőrápolási rutinunk alappilléreit. Ezek pedig nem mások, mint egy lemosó, egy hidratáló és egy fényvédő. Drogériákban és patikákban, sőt internetes áruházakban is termékek tömkelege áll a rendelkezésedre. Először hajlamos lehetsz elveszni a bőség zavarában, de egy idő után megtalálod a kedvenc termékeidet.

Amikor elkezded tudatosan áponi a bőrödet, egy ideig bőven elég, ha a fenti három terméket használod reggel, este pedig beiktatsz a vízbázisú lemosód elé egy olajos lemosót is, ami szépen eltünteti a sminket és a fényvédőt (amit este értelemszerűen nem kell felkenni, akkor a hidratáló krémmel zárod a rutint).

Figyelem! A micellás víz is olajos lemosónak számít. Bár sok terméken az áll, hogy nem kell lemosni, jobban jársz, ha eltávolítod a második, úgynevezett vízbázisú lemosóddal.

Amikor már megtaláltad a megfelelő lemosókat, hidratáló krémet vagy -krémeket, illetve - és ez a legnehezebb küldetés - a viselhető fényvédődet, és 1-2 hónapon keresztül egyik sem okoz irritációt, továbbléphetsz a bőrproblémák megoldása felé.

A problémamegoldó termékek általában az esszenciák és a szérumok. Első körben ezekből is csak egyet vezess be a rutinodba, méghozzá azt, ami a fő bőrproblémádat célozza meg. Ha néhány hét után minden rendben, újabb szérumot tehetsz hozzá a rutinodhoz és így tovább. A sort persze nem kell a végtelenségig bővíteni, ha túlbonyolítod a rutinodat, előfordulhat, hogy többet ártasz, mint használsz.

Felmerülhet a kérdés, melyek azok a termékek, amelyek elengedhetetlenek a bőrápolásban. Nos, ez is egyénfüggő, de a arcápolás három nagyágyúja lehet a C-vitamin, a hámlasztók és a retinol vagy retinal.

A C-vitaminos termékeket a gyártók általában a reggeli rutinban javasolják, ugyanis fokozzák a fényvédőd hatását. Mindemellett kiváló antioxidánsok, halványítják a meglévő pigmentfoltokat és ragyogóvá teszik a bőrt. Választhatsz tiszta C-vitamint (ascorbic acid), ám ez sokaknál irritációt válthat ki, és dönthetsz C-vitamin származékok (MAP, SAP) mellett is, amelyek gyengédebbek a bőrhöz.

A hámlasztók szintén fontos pillérét képezik a bőrápolási rutinnak. Amíg azonban a BHA-k (szalicilsav) a bőr mélyrétegeiben hatnak, szabályozzák a faggyúműködést ls kitiszítják a pórusokat, addig az AHA savak a bőrfelszínen dolgoznak, és az anti-agingben van nagy szerepük. Természetesen mindkettő helyet kaphat a rutinodban. Azt azonban tudnod kell, hogy az AHA savak fényérzékenyítik a bőrt: ha eddig nem hámlasztottál, ne nyáron kezdj bele, ha pedig rutinos hámlasztó vagy, akkor is érdemes gyengébb formulára váltani. Azt, hogy egy héten hányszor hámlasztasz, a te döntésed, de érdemes elolvasni a termékre írt ajánlott gyakoriságot, valamint azt, hogy le kell-e mosni a bőrödről vagy sem. Napi rendszerességű hámlasztásra biztosan nem lesz szükséged.

Amíg a BHA-t a reggeli rutinban - közvetlenül at arctisztítás után - is használhatod, az AHA savakat az esti rutinba építsd be, a már említett fényérzékenyítő hatás miatt.

A retinol (retinoidok) szintén az esti rutinban kapjon helyet. Hogy miért? Bár a hatóanyag nem, vagy csak kis mértékben fényérzékenyíti a bőrt, a retinoidok maguk fényérzékenyek és könnyen lebomlanak. Fontos, hogy egy gyengébb retinollal kezdj, és ha azt megszokta a bőröd, válthatsz egy ütősebb formulára. Eleinte het 1-2 alkalommal használd, ha szereti a bőröd, akár napi szinten is a rutinod része lehet. A retinol segít mérsékelni a mimikai ráncokat, de leginkább megelőzi azokat, így must have anti-aging hatóanyagnak tekinthető. Bővebben itt olvashatsz erről.

A felsoroltakon kívül természetesen kismillió, különféle bőrproblémát megcélzó szérum közül válogathatsz, több gyártó oldalán azt is megtalálod, hogy mit, mivel érdemes, nem ajánlott vagy tilos kombinálni.

Tévhit, hogy a legjobb, ha egy termékcsaládból építed fel a teljes rutinodat. Nyugodtan válogass, ugyanis lehet, hogy amíg az egyik formula az egyik, a másik a másik gyártótól lesz a legjobb a bőrödnek. Kísérletezz bátran!

Ha a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is allergiás reakciót, bőrirritációt vált ki bármelyik termék, hagyd abba a használatát. Ha esetleg nem tudod, mivel van a gond, térj vissza az alaprutinhoz, amíg helyre nem jön a bőröd.

A bőrápolás, amennyire hasznos és élvezetes elfoglaltság, annyi bosszúságot is okozhat. Az egyik legfontosabb a türelem, hiszen máról holnapra egyik hatóanyag sem tesz csodákat, sőt lesznek, amelyek évek, évtizedek után hálálják meg a használatot.

Bár ma már a csapból is ez folyik, mi sem mulasztjuk el megemlíteni a fényvédelem fontosságát. A szakemberek szerint egyik krémed és szérumod se ér sokat, ha nem használsz rendszeresen és megfelelő mennyiségű fényvédőt, ami azt jelenti, hogy minimum minden reggel. Ezt akkor is fel kell kenned, ha esik az eső, ha tél van vagy ha a lakásban maradsz. Ha pedig napsütéses idő van, főleg ha napon tartózkodsz, azt javasolják, két óránként kend újra, vagy ha ezt túlzásnak érezd, legalább naponta 1-2 alkalommal újítsd meg a fényvédelmedet. Az újgenerációs fényvédőkről bővebben itt olvashatsz.

Arról, hogy milyen összetevőket érdemes kerülni, itt írtunk.