Az 1953-ban készült klasszikus, a Római vakáció nem csak azért vált híressé, mert ez volt Audrey Hepburn első filmes főszerepe, hanem azért is, mert Róma legszebb nevezetességeinél játszódik. A színésznő partnere, Gregory Peck: és a mai napig több ezer turista látogat el a Via Margutta 51 számú házhoz, ahol a Peck által megformált Joe Bradley lakott, és ahol a film egy részét forgatták. Ezen kívül a Colosseum, a Trevi-kút és az Angyalvár is többször feltűnik a filmben.

Hatalmas közönségkedvenc a olaszországi Veronában játszódó Levelek Júliának című film, amelyben Amanda Seyfried felcsap Júlia segítőjének. A William Shakespeare tragédiájából ismert Júlia háza a 14.században épült, és ma már igazi zarándokhellyé vált a turisták körében. A házat évente több mint egymillió utazó keresi fel, 2009 tavaszától pedig már arra is lehetőség nyílt, hogy a szerelmespárok Júlia erkélyén mondják ki a boldogító igent - írja a Travelo, ahol több Olaszországban játszódó filmajánlót is találsz.