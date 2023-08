Ahogyan a hétköznapi családok, úgy a brit királyi család tagjai is becézgetik egymást, ha szűk családi körben vannak. És nem is akárhogyan...

A Sun arról számol be, hogy Katalin és Vilmos gyerekei Kamillát nem nagymamának, hanem GaGának hívják. Ezt egyébként a királyné az énekesnővel is megosztotta egy korábbi Royal Variety Performance-on. Ennek kapcsán összeszedtünk még néhány becenevet, amit a királyi család tagjai egymásra használnak.

György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg Károly királyt Wales nagypapaként szólítja, de Diana nagyit is sokat emlegetik. II. Erzsébet királynőt a szerettei Lilibetnek szólították, Vilmos herceg pedig - grandma helyett, ugyanis azt nem tudta kimondani - Garynek hívta a nagyanyját.

Vilmos herceg több becenévvel is büszkélkedhet, állítólag édesanyja, Diana Vombatnak hívta, és úgy emlékszik az ausztrália körút során ragadt rá ez a név, egyetemi tanulmányai alatt a Steve nevet viselte, de Kopasz hercegként is emlegetik, Katalin állítólag Kopaszkának is becézi.

Katalint korábban nem túl hízelgő módon tétlen hercegnőnek is hívják, amit a rossznyelvek szerint III. Erzsébet ragasztott rá, mégpedig azért, mert a házassága előtt nem volt karrierje.

Kedves történet fűződik Lajos herceg becenevéhez is, amit Katalin talált ki neki: a családi legenda szerint épp a tábortűznél sürgölődtek a családdal, mikor édesanyja egyszer csak így szólt a kisfiúhoz: Pop that on the fire Lou-bugs!, ami körülbelül annyit jelent „Tedd a tűzbe, Lulubogár". Charlotte hercegnőt pedig a legtöbbször Mignonette-nek hívják, ami azt jelenti, aranyos. György herceget az iskolában nemes egyszerűséggel PG-nek (Prince George) hívják.