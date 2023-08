A legendás zenész augusztus 3-án lett volna 97 éves. 2016 óta küzdött az Alzheimer-kórral, július 21-én szóvivője, Sylvia Weiner jelentette be a halálhírét.

Jó barátja, Lady Gaga hosszú posztban emlékezett meg Bennettről az Instagram-oldalán, ahol arról írt, hogy mennyire hiányzik neki a barátja. A Bennettel való közös munka az énekesnő számára egy igazi időutazás volt, amely során egy másik korszakba sikerült átlépniük és olyan egyedülállót alkottak közösen a színpadon, amelyre örökké emlékezni fog.

Lady Gaga arról is őszintén mesélt, hogyan alakult ki köztük egy mély barátság annak ellenére, hogy az énekes majdnem 60 évvel volt idősebb nála. Meghatóan nyilatkozott Bennett utolsó élő fellépéséről, amely során végig támogatta őt.

Végül arra kérte a rajongóit, hogy mindig támogassák az idősebb generációt, szenteljenek nekik elég figyelmet és soha ne sajnáljanak velük időt tölteni.

Tonny Bennett legismertebb dalaiért, mint az I Left My Heart in San Francisco vagy a The Way You Look Tonight egy világ rajongott. Zenei karrierje egy emberöltőn átívelt, Lady Gagával közös lemeze, a Cheek to Cheek révén ő lett a legidősebb élő előadó, aki felkerült az amerikai zenei toplistákra.