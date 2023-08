A világ legszebb és legzordabb területei felett teszi meg 1 órás repülőútját a legközelebbi élelmiszerboltba az alaszkai Salina Alsworth. A kisváros, ahol él - Port Alsworth - ugyanis az állam egyik távoli részén van, ahonnan több mint 250 kilométet kell megtenni ahhoz, hogy boltot találjon.

A vásárlás minden alkalommal komoly tervezést igényel, és a friss áruk beszerzése még így is kihívás, ugyanis 3 vagy 4 havonta kerekedik fel ismét feltölteni a készleteket.

"Ha rossz az idő, akár egy hét is eltelhet, mire a vásárolt friss cikkeket haza lehet szállítani" - mondta Salina, aki a konzerveket és a fagyasztott cikkeket részesíti inkább előnyben. A gyümölcsök egyébként is nagyon drágák arrafelé, hiszen Alaszka nem éppen ideális a termesztésükre, vagyis mindent be kell szállítani. És ha ez még nem lenne elég, természetesen a cikkek hazarepültetésének is megvan az ára.

Salina még így is könnyebb helyzetben van, ugyanis pilóta férjével saját kisrepülőgépükön szállítják az árut, ami légitaxiként is üzemel, de így sem ruccannak ki havonta, hiszen nem olcsó ez a közlekedési forma. Salina a nehezített körülmények ellenére imádja városát, ahol a legutóbbi népszámlálási adatok szerint mindössze 160-an élnek. A turistaszezonban azért többen látogatják a települést, akkor legalább 400-ra duzzad az ott lévők száma. A fiatal nő ilyenkor a családi farmon, Farm Lodge-ban dolgozik, ha pedig hazamentek a turisták, légitaxizással keresi a kenyerét - írja a Mindmegette.