Szlovák Esztert olyan emberek is felkeresik, akik halott hozzátartozóik üzeneteit próbálják kódolni. De azok is tőle kérnek tanácsot, akik egy hazugságot próbálnak felfedni, vagy elakadtak az életükben, sőt gyilkossági ügyekben is kérik a segítségét. Eszter gyermekkora óta érzi, tapasztalja a természetfelettit. Spirituális tanácsadóként mi mással is foglalkozna, mint az élet misztériumának kutatásával. A Life.hu vele készített interjút.

Szlovák Eszter karizmatikus nő. Árad belőle az energia, és valamilyen, nehezen meghatározható kisugárzás, amit mellé ülve érez saját bőrén az ember. Nyitott, nyílt személyiség. Őszinte válaszokat ad a kérdésekre. Valószínűleg ez lehet az egyik titka, amiért oly sokan felkeresik.

– Mi volt az az élmény, ami elindított ezen az úton?

– Világéletemben borzasztóan érzékeny gyerek voltam, az erős empátiámat a családtagjaim is észrevették. Amitől a többi gyerek félt, az engem mindig is vonzott. Akár a halál gondolata, akár a bűncselekmények... Mindig is szerettem a dolgok mögé látni.

15 éves lehettem, amikor egy könyvesboltban megakadt a szemem egy, a tarot kártya használatáról szóló könyvön, amihez egy pakli kártya is járt. Azonnal magával ragadott a képi világa és a különböző vetési módok. Egyébként akkoriban söpört végig a világon a New Age mozgalom, ami rám is hatással volt, így még inkább lehetőségem lett a természetfeletti témájában olvasni, kutatni.

A kártyavetés azóta is az életem –, illetve a karrierem része. Egyfajta pszichológiai eszköznek tartom, szerintem a kártya a lélek kivetülése. A tarot továbbá alkalmasa lélek- és életútelemzésre, általa megtudhatjuk, mi az aktuális életfeladatunk.

– Fel tudsz idézni gyermekkorodból meghatározó paranormális élményeket?

– Az édesapámat 10 éves koromban elveszítettem, ez okozta a legnagyobb traumát. Többször megjelent az álmaimban, és ébren is éreztem a jelenlétét egy ideig. Még azt is, ahogyan a fejemet simogatja elalvás előtt. Később a nagymamám is meglátogatott, egy éjjel arra riadtam fel, hogy a teraszajtó tárva-nyitva van, és a függönyt erősen lebegteti a szél.

Pontosan tudtam, hogy valaki bejött a hálószobába, rázott a hideg, egyszerre nagyon lehűlt a levegő, és én éreztem a szellem jelenlétét. A férjem - akivel azóta elváltunk - azt állította, hogy amikor elaludtunk, biztosan bezárta a terasz ajtaját. Furcsa volt még, hogy az órája pontosan fél 2 után pár perccel megállt. Mint később kiderült, akkor halt meg a nagymamám.

Öt héttel később egy bizarr álomból ébredtem fel. Álmomban a nagyi állt előttem az ágyamnál, egy kék virágos hálóingben, amit azelőtt még sosem láttam. Anyukám mondta később, hogy a nagyi ebben a hálóingben hunyt el. Én ezt nem tudhattam, hiszen nem voltam jelen a halálakor.

– Többször is hangsúlyoztad, hogy nem tartod magad sem jósnőnek, sem médiumnak. Miért?

– Tulajdonképpen író vagyok, az Astronet oldalán jelennek meg írásaim többek között, illetve spirituális tanácsadó is vagyok, aki olyan embereknek próbál segíteni, akik megrekedtek egy nehéz élethelyzetben, és nem látják az irányt.

Ez a megrekedés lehet akár egy komoly érzelmi blokk, párkapcsolati nehézség, múltbéli traumák és a gyász feldolgozása is. Ehhez a pszichológiai-, parapszichológiai- és spirituális tanulmányaim során szerzett tapasztalataimat egyaránt felhasználom. A finom energetikai érzékelés és a számmisztika is része az életemnek. Mesélek egy példát. Egy gyászoló hölgy keresett fel, aki nemrég vesztette el a férjét, és meg volt arról győződve, hogy a férfi szelleme minden éjjel meglátogatja. A férj, amíg élt, hajnalban felkapcsolta a fürdőszoba villanyát, mert olyankor kelt fel, hogy mosdóba menjen.

Az özvegy állítása szerint a temetése óta is minden hajnalban magától felkapcsolódik, vagy pislákolni kezd a fürdőszoba villanykörtéje.Én már nem érzékeltem a férj bioenergia-rezgéseit, tehát a lelke bizonyára már az asztrálsíkra költözhetett. Valójában annyi történt, hogy a hölgyet ért poszttraumás sokk és a megváltozott neurológiai működése következtében a teste olyan elektromos impulzusokat adott ki, hogy emiatt kapcsolódott fel a villanykörte. Ezt pszichokinetikus, vagyis PK-jelenségnek nevezik a parapszichológiában.

– Magánnyomozói végzettséged is van. Honnan, hogyan jött ez a szakma?

– Mindig is vonzott a nyomozás világa, és ahogy már említettem, szeretek a dolgok „mögé" látni. 2001-ben OKJ-s magánnyomozói oklevelet szereztem. Akkoriban futott a televízióban a Nyom nélkül című doku-sorozat is, és „divatba" jött, hogy magánszemélyek vagy éppen nem hivatalosan a rendőrség is felkérhet egy bűncselekmény felgöngyölítéséhez spirituális szakembert.

Miután egy televíziós realityben meséltem arról, hogy magánnyomozó is vagyok és érzékelem a paranormális jelenségeket, sorra kaptam a megkereséseket, főleg gyilkosságokkal és öngyilkosságokkal kapcsolatos nyomozásokban. A magánszemélyeken keresztül közvetetten kapcsolatba kerültem a rendőrséggel, hiszen a nyomozás folyamatába én is "belekerültem".

Minden egyes történés hagy maga után egyfajta energia lenyomatot a világban, ami egy darabig lekövethető. Például egy személy halála előtti utolsó időszak visszanézhető, érzékelhető. Én ehhez használok különböző segédeszközöket, mint az elhunyt személyes tárgya, vagy akár egy fotó róla, a kérdéseim megválaszolásában pedig a kristály, az inga vagy a tarot kártya segítenek. Az energia lenyomat továbbá akár még az elhunyt lakásának falaiban vagy az autójában is érzékelhető lehet, ha az illető sok időt töltött ott. Például ha egy megkeseredett ember él ugyanazon falak között hosszú ideig, majd elköltözik, akkor az új lakók érzékelni fognak valami furcsát és szomorút. Ehhez nem kell spirituálisnak lenni.

– Megosztanád velünk egy meghatározó, gyilkossági nyomozással kapcsolatos történetedet?

– Volt egy édesanya, aki a 19 éves fia eltűnése miatt keresett fel. A fiút az eltűnése előtt két héttel látták utoljára. Barátnője állítása szerint a fiú egy délutánon távozott tőle, és azóta semmi nyoma... A barátnő azt állította, hogy nem volt köztük konfliktus, de később kiderült, hogy valójában a lány szakított vele. Ekkor a rendőrség még csak az eltűnése kapcsán nyomozott, nem volt bizonyíték arra, hogy a fiú ne élne.

Az ilyen ügyekben mindig az az első lépés, hogy az inga vagy kristály segítségével megtudom, él-e még az eltűnt személy. Hosszan tanulmányoztam a fiú fotóját, amin egyértelműen érzékeltem a szemében a mélységes szomorúságot, illetve a szuicid hajlamot. Sajnos az inga nem mutatta a fiú életenergiáját, ezt el is mondtam az édesanyának. Tarot-kártyát vetettem, és a lapok között kijött a kard 10-es (a Vég) és az akasztott férfi (Akasztott ember) lapja. Elmondtam, hogy szerintem fulladás okozhatta a halálát, vélhetően öngyilkos lett. Utólag, miután a rendőrség rátalált a fiú holtestére, beigazolódtak a tragédiához vezető okok és körülmények is. Valóban, az említett módon, akasztással vetett véget az életének.

Azóta is gyakran keresnek fel szülők hasonló ügyekkel, amikor az öngyilkosságot elkövető gyerekük nem hagy maga után búcsú levelet, vagy éppen nem tudják elfogadni, hogy a gyermekük saját kezével vetett véget az életének, még ha a rendőrségi nyomozás szerint is ez történt. Sajnos még nem volt olyan esetem, amikor fény derült volna idegen kezűségre. Érthető azonban, hogy egy szülőnek egy ilyen tragédia ez feldolgozhatatlan.

– Szerinted hova kerül annak a lelke, aki öngyilkos lett?

– Hogy őszinte legyek, fogalmam sincs. De a karma törvényeit ismerve, ha valaki erőszakkal, önkezével befejezi a saját sorsvonalát, ahol vélhetőleg még dolga lett volna, akkor biztos, hogy a kimaradt epizódok vagy tanulságok valamilyen formában visszaköszönnek a következő életében. Azt viszont nem tudom, hogy az öngyilkos lelke hova kerül ilyenkor. Bízom benne, hogy a földi lét utáni síkon már kevésbé szenvedünk. Nemhiába mondják, hogy odaát már jó.

– Jelenleg is foglalkozol gyilkosságok felderítésével?

– Igen, de nemcsak bűncselekményekkel, hanem ismeretlen körülmények felderítésével. Például volt, hogy egy férfi felkeresett, és nem tudott arról, hogy van egy eltitkolt gyereke - de járt nálam a megcsalt feleség is, aki a férje szeretőjéről szeretett volna többet megtudni... Egy nő pedig arról szeretett volna megbizonyosodni, hogy férje az előző családjában valóban elkövette-e azt az erőszakot amivel vádolták, és amit ő tagadott. Egyszóval sok mindennel keresnek fel az emberek, de alapvetően én a feldolgozásban és a továbblépésben segítek nekik. Az élet folyton változik, egy körforgás, és az a tragédia, ha benne ragadunk egy élethelyzetben, nem tudunk belőle kilépni, változtatni.Szeretném megjegyezni, hogy én ebből nem csinálok „üzletet" nem is lennék rá képes. Akik hozzám fordulnak segítségért, azoknak a legjobb tudásom szerint igyekszem segíteni.

– Mit üzensz azoknak, akik maguk is hasonló képességekkel rendelkeznek, mint te? Hogyan lehet ezzel együtt élni?

– A segítő szándék a legfontosabb. Ha valakinek az enyémhez hasonló képességei vannak, borzasztó fontos, hogy ahhoz jó szív is társuljon. Ennek a személynek tudnia kell, hogy ezt az adottságot nem azért kapta, hogy a saját érdekében használja. Legfeljebb azért, hogy általa ő is jobb emberré váljon. Ha ajándékot kapunk, azt tovább kell adni, attól igazi ajándék.

– Mit tudsz azoknak mondani, akik nem értik, miért történnek velük folyton rossz dolgok?

– A keserűség, a fájdalom, a csalódás, a harag, úgy működik az emberek között mint egy vírus. Egy megkeseredett ember nincs tudatában annak, hogy állandó negatív energiákat generál, mások kedvét is elrontja, és egy idő után önsorsrontóvá válik. Ehhez nem kell rossz embernek lennie. Azt üzenem azoknak, akik nehéz időszakon mennek át, hogy próbálják meg felülről látni a fájdalmukat, keressenek pozitív embereket, és kerüljék a toxikus emberi kapcsolataikat, változtassanak a szokásaikon, és próbálják meg észre venni az élet apró örömeit. Bármi lehet ez. Ez az öröm frekvencia pedig újabb és újabb örömöt fog hozni az életükben, és szép lassan kikerülnek majd az ördögi körből.