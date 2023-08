Megdöbbentette rajongóit Anna Mae Groves influenszer, amikor elárulta, nem a 20-as éveiben jár, ahogy azt sokan hitték, hanem már 48 éves. Miután fény derült valós korára, a követői mind azért kezdtek el könyörögni neki, hogy árulja el fiatalos megjelenésének a titkát. Anna pedig úgy döntött, megmutatja egy videóban, hogyan ápolja a bőrét annak érdekében, hogy sokáig megőrizze még ezt a megtévesztő kinézetet.

Az esti rutinjába vezette be az embereket, amely dupla tisztítással indul, ami különösen fontos akkor, ha sminket is viselünk. Először tehát olajos arctisztítót használ, ezután pedig egy habzót, hogy minden szennyezéstől és sminkmaradéktól megszabaduljon. Ezután Anna egy retinolos terméket használ, amellyel kapcsolatban arra is figyelmezteti a rajongóit, hogy mindenképpen kenjenek a nyakukra is. Ez az A-vitamin származék a ráncok kialakulását gátolja. A nő ezután szemkörnyékápolóval folytatja a rutinját, majd hidratálóval zárja.

Anna még egy hasznos trükköt is megosztott követőivel, ez pedig a csuklópántok használata arcmosás közben: ezek megakadályozzák, hogy a koszos víz végigcsurogjon a könyökünkön, majd a padlóra csepegjen - írja az Express.