Júniusban írtunk arról, hogy együtt látták Shakirát és Lewis Hamiltont. Akkor Barcelonában fotózták le őket, de állítólag később Ibizán is talákozgattak titokban. Most a Daily Mail arról számolt be, hogy az énekesnő a Hamiltonnal való románcát is maga mögött hagyta, és új kiszeletje van, aki nem más, mint az ismert rapper, Drake. A portál úgy tudja, hogy Shakira és Drake szinte egyszerre, pár perc különbséggel távoztak egy Los Angeles-i partyról.

Nem biztos, hogy az énekesnő jól dönött, Drake-ről ugyanis az a hír járja, hogy botrányosan rossz az ágyban. Nagyon önző, folyton tükör előtt akar szexelni, hogy lássa magát.