Januárban mutatta be a Netflix A legmélyebb lélegzet című dokumentumfilmjét, mely Alessia Zecchini szabadtüdős merülő és szerelme, edzője, Stephen Keenan történetét. A romantikus szálakkal átszött sztorin, Zecchini újabb és újabb vilárekordjain és Steve tragikus halálán keresztül megismerhetjük a sportág szépségeit és veszélyeit is. Miközben érkezik a hír, hogy a magyar Korok Fatima a szabadtüdős merülés világbajnoka lett. Akkor most ki tartja a rekordot? Hogy lehet Fatima 102 méterrel világbajnok, ha Alessia 123 méteres világrekordjának közelében sincs?

Apnoe - görögül lélegzet nélkül, angol megfelelője az apnea, ami a szabadtüdős merülés egyik hivatalos neve. A másik a sokatmondó freediving, magyarul szabad merülés. A szabdtüdős merülés lényege, hogy egy lélegzetvétellel minél mélyebbre ússzon a sportoló, és onnan épségben vissza is térjen. Ahogy a neve is mutatja, oxigénpalack nélkül.

Ennek a sportágnak és a Netflix A legmélyebb lélegzet című dokumentufilmjének női főszereplője, Alessia Zecchini, a szabadtüdős merülés egyik legsikeresebb, de nem az egyetlen világbajnoka. Ugyanis a magyar Korok Fatima letaszította őt a trónról, 1 méterrel úszott mélyebbre, mint az olasz sportoló, így 102 méterrel ő lett az új világbajnok. Ennek ellenére Zecchini továbbra is világcsúcstartó a maga 123 méterével és világbajnok is, ahogy rajta kívül mások is. Hogy is van ez?

3 versenyszám, több kategória várja a profikat

A szabadtüdős merülés nem csupán annyi, hogy veszel egy nagy levegőt és úszol lefelé, ameddig csak tudsz. Aki próbálkozott már ezzel, tudja, hogy folyamatosan lefelé úszni nem is olyan egyszerű, ráadásul az amatőr úszkáló nem is jut igazán mélyre. A jól felkészült, profik azonban több versenytípusban és kategóriában mérhetik össze tudásukat.

Szabadtüdős világversenyeket az AIDA (International Association for the Development of Apnea -Szabadtüdős Merülők Nemzetközi Szövetsége) és a CMAS (World Underwater Federation, azaz Vízalatti (tevékenységek) Világszövetsége) nevű világszervezetek rendeznek, három fő versenyszámban.

Statikus versenyek

A verseny medencében történik, a cél, hogy minél tovább lebegjen a versenyző a víz alatt. Az nyer, aki tovább bírja és az eszméletét sem veszíti el, azért értelmszerűen kizárás jár. Ennek női rekordját Natalia Molcsanova tartja 2013 óta, 9 perc 2 másodperces idővel.

Dinamikus versenyek

Szintén medencében történik a verseny, ám itt a cél, hogy minél több hosszt ússzon le a versenyző egy levegőre. Ebben a számban Magdalena Solich-Talanda lengyel sportoló tartja a 277 méteres női világrekordot.

Mélymerülési versenyek

Ahogy a nevében is benne van, itt a mélység a lényeg. A szabadtüdős merülő lefelé törekszik, melyhez használhat súlyt, úszhat uszonyban vagy anélkül, több kategóriában versenyeznek a búvárok. A mélymerülési versenyek egyik kategóriájában lett most világbajnok a magyar Korok Fatima.

A mélymerülési versenyek kategóriái

Szabad merülés - Free Immersion (FIM)

Ez az a kategória, melyben világbajnok lett Fatima, aki 102 méter mélyre úszott, majd vissza egy lélegzetvétellel. Ezzel új világcsúcsot állított be, mely addig 101 méter volt, és amit Alessia Zecchini tartott 2019 óta. Se súly, se uszony nem használható, a versenyzők egy kötélen húzhatják magukat le, majd fel. Úszhatnak talppal vagy fejjel lefelé, ez a saját döntésükön, stratégiájukon múlik.

Konstans súly, uszonnyal - Constant weight (CW)

Konstans, azaz állandó a súly, amit a versenyző magával visz a mélységbe, ahonnan azt vissza is hozza. A merülők àltalàban sellőuszonyt (monofin) hasznàlnak, mert azzal lehet a leggyorsabban a legmèlyebbre merülni. Ez a leggyakoribb versenyszám, melynek lényege, hogy a búvár a kötél mentén egy általa előre meghatározott mélységbe merül le, ahonnan egy kis eredményjelző-táblával tér vissza a felszínre. A kötélhez kizárólag az utolsó másfél méteres szakaszban érhet hozzá. A női vilàgrekordot az olasz Alessia Zecchini tartja, 123 mèterrel.

Konstans súly páros uszonnyal - Constant weight with bifins (CWTB)

Ugyanaz, mint a monofines változat, csak páros uszonnyal. Ennek a világrekordját idén márciusban Alessia Zecchini javította 109 méterre, és amelyet Alenka Artnik szlovén merülő júniusban szintén beállított, de megdönteni nem tudta.

Konstans súly uszony nélkül - Constans weight without fin (CNF)

A legnehezebb kategóriának tartják. A búvár uszony használata nélkül, csak saját erejét használva merül a mélységbe anélkül, hogy hozzáérne a kötélhez, amit csak a fordulásnál hívhat segítségül. A legkifinomultabb technikát igénylő versenyszám, melynek világrekordját az ukrán, szinkronúszóból lett szabadtüdős merülő, Katerina Sadurska tartja 77 méterrel.

Korábban váltott súlyú és korlátlan kategóriában is indítottak világversenyeket, jelenleg a fenti négy közül választhatnak a bátor, sokat edzett, profi versenyzők.

Sajátos légzéstechnika segíti a szabadtüdős búvárokat, tehát hétköznapi, "hobbisznorkelezők" ne próbálkozzanak lélegzet-visszafojtva alámerülni a tenger mélyére, hiszen még a gyakorlott szabadtüdős merülőket is érheti halálos baleset. Ahogy azt a Netflix dokumentumfilmjében is láthattuk: Stephen Keenan Alessiáért adta az életét, de Zecchini példaképe, Natalia Molchanova is egy csendes nyári napon, merülés közben tűnt el.