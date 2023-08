Az élet sokszor kifürkészhetetlen és számos próbatétel elé állít a mindennapokban. Ezek a szituációk sokszor stresszt és szorongást okozhatnak, legfőképpen negatív hatást fejtenek ki. Ezek csillapítására, és a tudatos ellazulásban nyújthat segítséget a jóga.

A gyakorlatok egyensúlyba hozzák a test, szellem és lélek hármasságát. Segítenek felépíteni, majd ápolni azt a hidat, ami összhangba hozza érzékeinket érzelmeinkkel. A rendszeres jógázás fejleszti testünk rugalmasságát és formálja a testtudatot. Pozitív hatással van a hormonrendszerre és idegrendszerre, segít hinni magunkban és abban: bármire képesek vagyunk.

Mindezeket lehetséges, hogy már hallottuk is valahonnan, de kevesen vagyunk tisztában azzal, hogy milyen különböző fajtái vannak a jógának, bárki elkezdheti-e és mennyire kell nyitottnak lennünk a spiritualitásra. Mán Ingrid jógaoktató személyes tapasztalatai alapján mesélt a Life.hu-nak.

– Mit jelent számodra a jóga?

– Megtanít figyelni, és csendben lenni, megtanít hinni, bízni és őszintén érezni.

Megtanít a jelenben élni, feledni és újrakezdeni. A jóga engem mindig kiragad a hétköznapokból. Egyensúlyt és békét teremt.

Hatha jóga: bevezet az alap mozdulatsorokba, megtanít a légzés fontosságára, megnyugtat és kiválóan felkészít a test koordinációjára is.

Ashtanga (Vinyasa) jóga dinamikus jóga-stílus: az ászanákat vinyászákkal, tehát légzéssel összhangban végezzük, illetve jelentősége van a mozdulatok meghatározott sorrendjének is. Azoknak ajánlott, akik szeretik megdolgoztatni izmaikat, hiszen hatására nem csak a rugalmasság, de a koordináció és az izomerő is javul, valamint jólesően átdolgozza minden porcikánkat. Az állóképesség mellett az arra nyitottakat bevezeti a jóga spirituális rejtelmeibe is.

Yin jóga: elsősorban női jóga, erősíti az altestet, a medence és a has izmait, helyreállítja a hormonrendszert és elősegíti az önszeretetet, öngondoskodást, illetve nőiességünk kiteljesedését is.

Hot jóga: célja a méregtelenítés, a gyakorlók 35 fokos melegben, 60-70%-os páratartalom mellett mozgatják és nyújtják át testüket.

Specifikusabb jóga típusok közül is választhat az, aki pontosan tudja, milyen mozgásformában tud leginkább kiteljesedni. A Flow jóga áramló mozdulataival vagy a gerincjóga gyógyító gyakorlataival csodálatos hatásokat érhetünk el. De párosan is jógázhatunk, illetve gyerek és tini jóga órák is léteznek már.