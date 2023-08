Az egészségünk szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy milyen matracon alszunk. Ám nem csupán az anyaga, a töltete és a keménysége számít, hanem nagyon sok múlik a tisztaságán is. A matracban könnyen megtelepednek a poratkák és baktériumok, amelyektől időről időre meg kell tisztítani. Kora Habinakova alvásszakértő elárulta, hogyan érdemes nekifognunk az atkátlanításnak.

Kora Habinakova, a Sleepseeker alvásszakértője az Expressnek elmondta, évente legalább kétszer tisztítsuk ki alaposan a matracunkat. Ez a mi egészségünknek is jót tesz és a matrac élettartamát is növeli. Azt javasolja, a tisztítás első lépéseként porszívózzuk ki a matracot - ezt érdemes gyakrabban elvégezni - amiben nem csupán por, de akár morzsák is lehetnek, majd tüntessük el a foltokat, ha már a keletkezésükkor nem tettük meg ezt.

„Sok házi megoldás létezik a foltok eltávolításához, a legjobb azonban, ha két evőkanál szódabikarbónát és egy teáskanál mosogatószert összekeverünk meleg vízzel és azzal bedörzsöljük a problémás felületet. Hagyjuk állni 30 percig, majd várjunk, amíg megszárad" - javasolja a szakember.

Tudtad? Ennyi minden lakozik egy régi matracban Az évek során összegyűlnek a baktériumok és a gombák a matracban. Nem látjuk őket ugyan, de ettől még éjszakánként egészségre káros spórákat is belélegezhetünk. Az E. coli jelenléte székletből származó szennyeződésre utal, így a fertőző betegségek közös ágyhasználattal is terjedhetnek. A Staphylococcus aureus olyan bőrfertőzést okozhat, ami nem reagál az antibiotikumokra. Becslések szerint egy tízéves matrac akár több mint négy kilogramm elhalt hámsejtet is tartalmazhat, ami nagyjából egy törpetacskó kutya súlya. Ez a mennyiség tízmillió poratkának ad otthont. A deformálódott habszivacs és a kiálló rugók mozgásszerv-rendszeri bajhoz vezethetnek.

Habanikova szerint a nyári reggel az ideális időpont a matrac tisztításához, így ugyanis estére megszárad: fontos, hogy vagy vigyük ki levegőre vagy nyissuk ki az ablakokat, hogy szellőzhessenek.

"Ha a matrac nagyon büdös vagy túl sok, eltávolíthatatlan folt éktelenkedik rajta, egész biztosan tele van poratkával és baktériummal, ami légzési problémákat és allergiás tüneteket okozhat. Ha ezt tapasztaljuk, nincs más megoldás, mint hogy újat vegyünk" - szögezte le Habinakova.