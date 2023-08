A legjobb baráttal mindent megosztunk: nem csak az életünk legszebb és legviccesebb kalandjait, hanem a mélypontokat is. Nélkülük az életünk sokkal sivárabb lenne. De kik azok, akik az utolsó pillanatig mellettünk maradnak? Mutatjuk, mely csillagjegyek képesek élethosszig tartó barátságot fenntartani!

Születésünk időpontja sokkal többet elárul a személyiségünkről, mint azt gondolnánk. Nem csak párválasztásnál érdemes átböngészni a másik fél horoszkópját, hanem akkor is, amikor barátságokról van szó. A csillagok elárulják, kik azokkal, akikkel tartós kapcsolatokat alakíthatunk ki.

A Kos és a Mérleg

A Kosok általában bíznak a megérzéseikben, ugyanakkor világosan szem előtt tartják a céljaikat is. Természetüknél fogva tele vannak kreativitással és érzelmekkel, mindehhez pedig egy jó nagy adag ambíció is társul, ami sokszor türelmetlenségbe csap át. Ilyenkor kell, hogy valaki megállítsa őket, erre pedig egy Mérleg a legalkalmasabb. A Mérleg akkor is nyugodt és kiegyensúlyozott tud maradni, amikor a Kos túl intenzív. Ez egy olyan lehet barátság, amiből mindkét fél sokat profitálhat.

A Bika és a Halak

A Bikák makacs természetét minden horoszkóp megemlíti, és mi sem tudunk elmenni szó nélkül emelett. Kitartásuk meghozza a gyümölcsét a munkában, ez a vehemencia azonban sokakat elijeszthet, pedig a Bikák nagyon türelmes barátok, megbízhatóak és hűségesek. Legjobb barátai a békés, harmóniára törekvő Halak közül kerülhetnek ki. A Halakban a Bika olyan önzetlen társra lelhet, aki minden problémáját megérti, aki anélkül tud új perspektívákat mutatni, hogy szemléletét ráerőszakolná a másikra. A Halak és a Bika tökéletesen kiegészítik egymást.

Az Ikrek és a Vízöntő

Az Ikrek okosak, kreatívak és nagyon együttérzőek. Szeretik az intellektuális eszmecseréket, nyitottak minden új és izgalmas dologra. Imádják az érdekes embereket, és nagyra értékelik azokat a barátokat, akik segítik őket a fejlődésben. Bár sok időt töltenek társaságban, fontos számukra, hogy saját magukra is elegendő figyelmet fordítsanak, ragaszkodnak az én-időhöz és a szabadságukhoz. Legjobb barátjuk a Vízöntő lehet, ők sosem próbálnák meg korlátozni az Ikreket. A függetlenség és az önállóság mindkettejüknek nagyon fontos, és ameddig ezt mindkét fél tiszteletben tartja, nagyon jól szórakoznak.

A Rák és a Bak

A Rákok nyugodt, megbízható emberek, akiknek nem fontos, hogy a figyelem középpontjában legyenek. Értékelik az élet legapróbb örömeit is, fontos számukra a családdal és a barátokkal töltött idő. Becsvágyók, világos ambíciókat követnek, de a szerelem és a szeretet sokkal fontosabb számukra, mint a győzelem. Legjobb barátjuk a Bak, aki két lábbal áll a földön. Tökéletes támasza az érzelmek által vezérelt Rákoknak, főleg szakmai és pénzügyi kérdésekben lehet a segítségükre.

Az Oroszlán és a Nyilas

Kétségtelen, hogy az Oroszlán a legdominánsabb jegy az állatövben, ők igénylik legjobban a hatalmat és a tiszteletet. Baráti társaságban is ők adják az alaphangot, kreatív ötletekkel gazdagítják az összejöveteleket, mindig lehet számítani rájuk, ha buliról van szó. Legjobb barátja lehet a Nyilas, aki nem marad el az Oroszlántól sem merészségben, sem kalandvágyban. Kapcsolatuk sosem lesz unalmas!

A Szűz és a Skorpió

A Szüzek különösen érzékenyek, szeretik az igazán mély beszélgetéseket. Mindig meghallgatják a barátaikat, ha valakinek gondja akad, azonnal tudják a megoldást, és szívesen is segítenek. Legjobb barátjuk egy Skorpió lehet, aki ugyanolyan érzékeny mint ők. A Skorpiónak sok idő kell, mire meg tud bízni valakiben. Leggyorsabban - mérhetetlen empátiájának köszönhetően - egy Szüzet enged közel magához, barátságuk alapja a teljes bizalom. Együtt élik át a legjobb és a legrosszabb pillanatokat is.

A Mérleg és az Ikrek

A Mérleg természeténél fogva minden kapcsolatát "egyensúlyban tartja". Konfliktus helyzeteben szeret közvetíteni, kiváló diplomáciai érzékének hála tettei minden esetben a békét szolgálják. Legjobb barátjuk lehet az Ikrek. Egy Mérleg mindig nagyon odafigyel a merész Ikrekre, rendkívül jól ellensúlyozza hevességét és meggondolatlanságát. Kihúzza a bajból, amikor túlzásokba esik. Az Ikrek ezt úgy hálálja meg, hogy szorgalmasan építi a Mérleg önbizalmát, mindent megtesz azért, hogy elérje az álmait.

A Skorpió és a Rák

A Skorpió az állatöv egyik legtitokzatosabb jegye, szülöttei nem szeretik felfedni érzéseiket, problémáikat mindig egyedül próbálják meg megoldani. Nagyon sokáig tart, mire valakit a bizalmukba fogadnak, ám ha egy barátnak van szüksége rájuk, azonnal a segítségére sietnek. Élethosszig tartó barátságot alakíthatnak ki a Rákokkal, a Skorpiók ugyanis szeretik érzelmileg intelligens embereket. Úgy érzik, a Rákok megértik őket, biztonságban vannak. Egy Rák a legfinomabb rezgéseket is érzérzéekli, remekül eligazodik a Skorpiók összetett érzelmi világában.

A Nyilas és Kos

A Nyilasok híresek a spontaneitásukról és kicsattanó életkedvükről. Nem bírják a monotonitást, folyton a keresik a kalandokat. Az állandó izgalmak miatt azonban előfordul, hogy szem elől tévesztik a lényeget. Ezért rendelnek a csillagok melléjük egy Kost. A Nyilasok ragyogó ötleteinek megvalósulásához szükség van egy gyakorlatias barátra. Amikor egy Nyilas és egy Kos kapcsolatba lép egymással, még a lehetetlen is valóra válik.

A Bak és a Bika

A Bakok rendkívül céltudatosak, főleg, ha az álmaik, az elképzeléseik megvalósításáról van szó. Projektjeiket elszántan és a legapróbb részletekig megtervezve hajtják végre. Folyton a következő kihívást keresik, de közben sokszor elveszítik önmagukat. Legjobb barátjuk lehet a Bika, aki rendkívül gyakorlatias és kezdeményező, tökéletesen megérti őket, segíti a a céljaik elérésében. A Bak cserébe segít a Bikának elindulni, megadja neki a kezdő löketet, legyen szó az élet bármely területéről.

A Vízöntő és az Oroszlán

A Vízöntők folyton vágynak valami újra, a kaland életeti őket. Szívük mélyén jobbá akarják tenni a világot, de közben elfelejtenek pihenni, saját magukra is időt szánni. Nagyon jó barátjuk lehet az Oroszlán, aki segít nekik megtalálni a fókuszt a rengeteg világmegváltó ötlet között. Az Oroszlán is pont olyan kreatív, mint egy Vízöntő, ám a pihenésben is profi, megtaníthatja lazítani a barátját.

A Halak és a Szűz

A jegy szülöttei nagyon érzékenyek, az érzelmek igazi szakértői. Empátiájuknak köszönhetően nagyon jó barátok, minidg ugrásra készek, ha egy számukra fontos személynek segítségre van szüksége, ám vigyázniuk kell, hogy ne használják ki őket. Erről kitűnően gondoskodhat egy Szűz. A nyugodt, álmodozó Halakat rendkívül jól kiegészíti a Szűz jó értelemben vett földhözragadtsága, igazi álomcsapatot alkothatnak.

