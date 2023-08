Ahogy megírtuk , válik Britney Spears és Sam Asghari. A közösségi médiában először a férj erősítette meg a szakítás hírét, most pedig az énekesnő is megszólalt.

Ashgari azt írta tegnap, hogy 6 évnyi szeretet és elköteleződés után közösen döntöttek úgy, hogy véget vetnek a közös utuknak. Ezután is tisztelni és szeretni fogják egymást, Britneynek a legjobbakat kívánta. Ma reggele az énekesnő is posztolt, tőle megszokott módón most is aprócska bugyiban vonaglik, a mondandójához mellékelt felvétel kicsit sem illik a téma súlyához.