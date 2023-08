A lezárás megadja nekünk az esélyt az új érkezésére és annak befogadására. Ehhez azonban tudatosan végig kell gondolnunk a jelenlegi helyzetünket, vágyainkat, céljainkat. A legfontosabb, hogy higgyünk magunkban! Igen, képesek vagyunk rá! Dr. Fehér Gabriella pszichológus ad hasznos tanácsokat, hogyan építsük újra fel az életünket.

1. Kezeljük a megbánást

Mindannyiunk életében elkerülhetetlen a megbánás, ugyanis ez az emberi lét velejárója. Az önmarcangolás egészen mélyre taszíthat minket, ha viszont alaposan megvizsgáljuk, feldolgozzuk ezt az érzést, akkor hatalmas löketet is adhat az újrakezdéshez. Gondoljunk bele! Mit bánunk jobban az eddigi életünkben: amit megtettünk vagy amit nem tettünk meg? Ugye nem könnyű a válasz? Először is vegyük számba a megbánásainkat, a legjobb, ha le is írjuk azokat egy papírra, méghozzá két külön oszlopba. Egyik oldalon legyen a cselekvés, mások oldalon a tétlenség. Vizsgáljuk meg, hová jegyzeteltünk többet. Rengeteg dolgot megtudhatunk magunkról, a múltunkról, a jelenünkről, és ezek a tapasztalások óriási segítségünkre lesznek abban, hogy milyen döntéseket hozzunk majd a jövőben.

Csillagjegyek, akik semmit sem fognak megbánni az életük végén Ha semmit sem kell megbánnunk életünk végén, az azt jelenti, hogy sok dolgot jól csináltuk. Úgy éltünk, ahogy szerettünk volna, teljesítettük a bakancslistánk legtöbb pontját. De kik azok, akik ebben a kiváltságban részesülnek? Most megtudhatod, mely csillagjegyek szülötteinek van különleges érzéke ahhoz, hogy a legjobb döntéseket hozza.

2. Most mi van?

Ismerjük azt az állapotot, amikor kiömlik a tej az asztalra, folyik le mindenhová, közben mi ott ülünk és kesergünk ahelyett, hogy feltörölnénk, vagy megakadályoznánk, hogy befolyjon a szekrény alá is. Újra és újra lejátsszuk a fejünkben, hogy miért nem fogtuk rendesen azt a dobozt, miért voltunk ilyen figyelmetlenek. Mintha ezzel bármit is változtathatnánk a megtörtént eseményen. Pontosan így vagyunk minden hibával, amit valaha elkövettünk. Csak azokat általában még ráadásképpen megpróbáljuk jó mélyre elásni magunkban, erőlködünk, hogy ne jusson eszünkbe, és éppen ez az, ami miatt folyamatosan arra gondolunk. Ilyenkor az elme öntudatlanul éppen azokat a gondolatokat keresi, amelyekre próbálunk nem gondolni. A rumináció, vagyis önostorozás az egyedüllétből táplálkozik, ezért az egyik legcélravezetőbb terv az, hogy körülvesszük magunkat olyan emberekkel, akikben megbízunk, és megbeszéljük velük a gondjainkat. Egy másik lehetőség, hogy jelöljünk ki magunknak egy „aggódási időt". Ez ne legyen se túl hosszú, se túl rövid, és ilyenkor tényleg csak az aggodalmaskodásra fordítsunk energiát és figyelmet. Az erre való tudatos összpontosítás ellentmondásosnak tűnhet, de tényleg segíthet, akárcsak a meditáció. Egyszer csak eljutunk arra pontra – remélhetőleg –, hogy sajnáljuk az erre pazarolt időt, és inkább felhagyunk vele.

3. Gondolkodjunk új célon

Ha egy úton akadály van, akkor képesnek kell lennünk arra, hogy egy másik úton haladjunk tovább. Ezért, ha úgy tekintünk a véget ért dologra az életünkben, hogy ennek köszönhetően valami újba kezdhetünk, akkor sokkal lelkesebben nézünk a jövő felé. Vegyük sorba a vágyainkat, szükségleteinket, lehetőségeinket, és ezek alapján kezdjük meg az újratervezést.

Tegyük fel, hogy egy közeli kapcsolat, házasság vége vagy elvesztése miatt kezdünk új életet. Egy másik társ megtalálása pillanatnyilag lehetetlennek tűnhet, annak felismerése, hogy amit valójában akarunk, az a közelség élménye, megváltoztatja a látásmódunkat, és új lehetőségeket nyit meg. Hasonlóképpen, ha a karrier területén kell újrakezdenünk, összpontosítsunk arra, hogy mi az, amit igazán szeretnénk a jövőben. Például támogató környezetben dolgozni, sok kollegiális kapcsolattal, vagy önállóan dolgozni és a saját munkaidőnket meghatározni. Ehhez dolgozzuk ki a legjobb stratégiát.

4. Fontos a sorrend!

Kétféle módszer áll rendelkezésünkre, ha új életet akarunk kezdeni. Az egyik a gondolkodás, a másik a cselekvés. A sorrend rendkívül fontos! Először a céljainkról való gondolkodás és tervezés egy bizonyos fajta gondolkodásmódot igényel, míg a célunk tényleges elérése pedig egy másikat. Az első gondolkodásmód mérlegelő, és nyitott, hogy sorra vehessük a választási lehetőségeket és stratégiákat, és összegyűjthessünk minden olyan információt, amelyre szükségünk van. Ezen a ponton érdemes kapcsolati hálózatot kiépíteni, mások véleményét kikérni, és meghatározni a tervet. A megfontolt gondolkodásmód az első lépés az újrakezdés útján. Ezzel szemben a megvalósítói gondolkodásmód a cselekvésre összpontosít. Ilyenkor már nagy szükségünk van az optimizmusra, az önbizalomra és a bátorságra. Ha a helyzet úgy adja, akkor a körülményektől függően egyik gondolkodásmódról a másikra válthatunk. Itt számít igazán a tudatosság, hogy nemcsak azt tudjuk, hogy mit gondolunk, hanem azt is; hogyan gondolkodjunk. Tegyük fel, a megközelítésünk a legjobb erőfeszítéseink ellenére sem működik. Ez egy jel arra, hogy kilépjünk a megvalósítási üzemmódból, és váltsunk vissza a mérlegelő gondolkodásmódba, hogy újra átgondolhassuk az összes lehetőségünket.

5. Motiváljuk magunkat

Használjuk ki az energiánkat úgy, hogy azokra a dolgokra koncentrálunk, amelyekkel a ma oly divatos „flow" állapotba kerülhetünk. De mi is ez az állapot pontosan? Idézzünk fel egy olyan időszakot, amikor valamit csináltunk, és teljesen elvesztettük az időérzékünket, elmerültünk abban a bizonyos tevékenységben, és végtelen elégedettséget és értelmet éreztünk. Dióhéjban ez a „flow". Legyünk kreatívak, és találjuk ki, mi az az elfoglaltság, ami megadja nekünk ezt az érzést. Kertészkedéssel, kötéssel, írással, sportolással, mások segítésével vagy szinte bármi mással el lehet érni. De mi az, ami minket áramlásba hoz? Találjuk meg, és csináljuk! Ez nagyon fontos! Ha kell, próbáljunk ki mindent, ami az utunkba kerül. Az extrém sporttól a meditációig bármit, ami a mi saját „flow"-nk lehet.

Ne add fel! A motiváció megtartásának 10 lépése Kezded unni a megszokott mókuskereket? Nem tudod, merre tovább? Enervált vagy ahelyett, hogy fitt és büszke lennél? Íme, 10 nagyszerű tipp, ami segít feltöltődni és visszanyerni a motivációdat.

+1. Ünnepeljük meg az eredményeinket

Ha tettünk azért, hogy az életünk teljesen új – és jobb – fordulatot vegyen, akkor ne feledkezzünk meg a saját magunk dicséretéről sem! Legyen az egy új állás megszerzése, egy új hobbi, egy új tudás megszerzése, a mozgás bevezetése az életünkbe, vagy csak az, hogy ma reggel is felkeltünk, és bizakodóan tekintettünk az előttünk álló napra. Ezek a teljesítmények, legyenek bármilyen nagyok vagy kicsik, valamiféle elégedettséget és örömet szereztek nekünk. Fontos, hogy a már elért dolgokra összpontosítsunk ahelyett, hogy arra koncentrálnánk, amit nem tudtunk elérni. Bátran ünnepeljük meg magunkat - írja a Fanny.