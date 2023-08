Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Szombaton egy üzenet, vagy hír érkezhet, ami lehet jó, vagy rossz hír, de ne fogadd el elsőre készpénznek az abban foglaltakat. Előfordulhat ugyanis, hogy mindez egy félreértésen alapul és utóbb kiderül, hogy éppen az ellenkezője igaz mindennek.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Lehet, hogy mostanában többet gondolkodsz azon, hogy egy talán hozzád közel álló személlyel való kapcsolatodban változásra lehet szükség és ma talán döntésre is jutsz e kérdésben. Beszéld át vele is, amire jutottál, lehet, hogy most nagyon kellemesen fogsz csalódni.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Szombaton ismét nagy segítségedre lesz az eligazodásban a józan paraszti eszed, mivel egy olyan hír juthat el hozzád, melyet nem szabad azonnal készpénznek venned. Gondold végig logikusan, mi mozgatja azt, aki ilyen információkat terjeszt... Talán nem éppen a jó indulat.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Bár te elég gyakran hagyatkozhatsz a megérzéseidre és ösztönösen jól működik az emberismereted, sőt, szuperül, ma könnyen előfordulhat, hogy tévesen ítélsz meg valakit. Igyekezd hát óvatosan kezelni azt a vélekedést, amelyet kialakítasz egy új ismerősről.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Szombaton próbáld megosztani a figyelmedet a saját dolgaid és egy hozzád közelálló ember dolgai között. Valami fontosat szeretne ugyanis közölni veled az illető és ha te nem vagy figyelemmel rá, könnyen sértődés lehet végül a dologból.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ma igencsak felpaprikázott hangulatban ébredsz, ami azzal is járhat nálad, hogy a nyelved sokkal élesebb lehet, mint rendesen, ebből pedig konfliktusok képződhetnek körülötted. Légy hát kompromisszumkész és még legbelül nem is érzed mindezt őszintének, igyekezz türelemmel lenni a környezeted iránt.

