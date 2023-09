Az, hogy a színeknek jelentésük, sőt erejük van, már régóta közismert, mégis van egy olyan alternatív terápiás módszer, amelyről nagyon kevesen tudnak, ez pedig az Aura-Soma (Aura-Szoma). Arról, hogy pontosan mi is ez a módszer és mire jók ezek a színes üvegcsék Meleg Nikolett-tel, Aura-Soma konzulenssel beszélgetett a Life.hu újságírója.

– Mi is az az Aura-Soma pontosan?

– Az én meglátásom szerint (bár ezt a hivatalos könyvek nem írják, de a saját tapasztalataim alapján) modern spiritizmus, üvegben és logóval ellátva.Régen a spiritiszták gyógynövényekkel, kristályokkal és olajesszenciák keverékével gyógyítottak, hasonlóan az Aura-Soma is erről szól.

Egy másodlagos módszer (az elsődleges mindig mi magunk vagyunk, azaz a tudatosságunk, a lelkünk, az érzéseink és ezek felismerése, valamint az elhatározás, hogy ezzel foglalkozni szeretnénk), amivel oldásokat végezhetünk a különböző témáinkon, amelyek a lelkünk szintjén merülnek fel.

– Kinek a nevéhez fűződik ez a terápiás módszer?

– A módszere Vicky Wall angol gyógyszerész nevéhez fűződik, ő álmodta meg és a képessége által hozta felszínre a mélyből, ezt a régen elfeledett tudást. A megálmodta kifejezés itt a szó legszorosabb értelmében történt, ugyanis egymás után háromszor látta azt az álmot, amelyben egy hang arra szólította fel, hogy menjen és válassza szét a színeket. Bár fogalma sem volt arról, hogy ez mit jelent elindult azon az úton, amely ehhez a rendszerhez, illetve a kidolgozásához vezetett. A kezdetekkor öt úgynevezett egyensúly üveg született meg Vicky által, ám a világban felmerülő problémák miatt az üvegek folyamatosan születnek. Ma Mike Booth a közösség vezetője, akivel Vicky sokáig együtt dolgozott... aztán szépen át is adta neki az egészet, ő pedig tovább is vitte.

– Milyen problémák megoldásában segíthetnek nekünk az egyensúly üvegek?

– Az egyensúly üvegek az életünk nagyon sok területén segíthetnek minket az oldások révén. Többek között oldják:

a belső vagy irracionális félelmeket

egyes esetekben a pánik okozta félelmeket is

a kommunikációs blokkokat

az öröklött vagy átvett negatív családi mintázatokat, működési módokat

az üldöztetést

a bánatot és a bűntudatot

az önbüntető viselkedést

a stresszt

az áldozatszerepet

De az oldáson felül segítenek is például:

felfedezni önmagunkat és a valódi, vállalt sorsunkat

a párkapcsolati problémák oldásában

az első sejt oldásában

a sejtprogramozásban

a csakrák tisztításában

a gyermekvállalásban

a kreativitás kibontakoztatásában

a belső gyermek gyógyításában

a vérvonal tisztításában

az anya- és apasebek, valamint a gyermekkor gyógyításában

a spirituális képességek kibontakoztatásában

a bánat, veszteség, gyász feldolgozásában

– Fizikai problémák megoldására, például betegségeknél is alkalmazható a módszer?

– Másodlagosan igen. Azt azonban nagyon fontos megemlíteni, hogy az üvegek nem minősülnek terápiás készítményeknek, alkalmazási módjuk pedig nem tekinthető gyógyászati, vagy gyógyhatású módszernek. De ha ettől eltekintünk, akkor tud fizikálisan támogatni minket.

Például, ha valaki nagyon beteg, vagy nagyon sok életenergiája vész el mondjuk a munkája révén, akkor akad olyan üveg, amire azt szoktam mondani, hogy ha ez sem támaszt fel, akkor már semmi.

– Mi van az üvegekben?

– Jelenleg (2023-ban) 123 egyensúlyüveg létezik. Az üvegek mindig az időnek egy adott pontján születnek, amikor a leginkább szükség van rájuk. Minden üvegnek van egy száma és egy neve, ám az, hogy mi található egy-egy üvegben, nem ismert pontosan, mert az alkotók nem árulják el. Az azonban általánosságban elmondható, hogy

mindegyik üvegcse gyógynövények, kristályok, drágakővek, illetve esszenciális olajok keveréke.

Az persze tudható, hogy például a lila üvegek biztosan tartalmaznak ametisztet, a zöldek smaragdot vagy a rózsaszínek rózsakvarcot, angelitet. Az üvegek általában két színből és két részből állnak: alul víz, felül pedig olaj alapú keverékek, amelyek így szépen elválnak.

– Hogyan történik egy kezelés?

– Tradicionálisan, aki ellátogat egy konzulenshez, az négy üveget választ ki a 123 közül, azt a négyet, amelyeket a legközelebb érzi magához. Az Aura-Soma ugyanis hisz benne, hogymi magunk vagyunk a színek, amelyeket választunk, sőt ezek tükrözik, hogy mire van szüksége a lelkünknek. Minden kiválasztott üvegnek jelentése van, illetve az sem mindegy, hogy milyen sorrendben történt a választás: az első a témával kapcsolatos valódi feladatra utal, a második a témával kapcsolatos kihívásokat, a múltból jövő nehézségeket mutatja, a harmadik a jelenről, míg a negyedik a jövőről árulkodik.

– Van valami, amire kifejezetten figyelni kell a terápia során?

– Az egyensúly üvegek onnantól kezdve, hogy kiválasztottuk és megfogtuk őket személyre szólóak! Ez azt jelenti, hogy amikor felrázzuk, összekapcsolódik a karmikus auránkkal, éppen ezért, ezt követőensenki más nem használhatja az üveget, sőt meg sem érintheti azt.Ha mégis megérintené valaki más, akkor éjszakára sós vízbe kell helyezni, hogy az energiakapcsolat megszakadjon. Ha viszont valaki más használja is, akkor az az üveg onnantól kezdve már nem alkalmazható. Ez alól kivétel, ha valaki nem tudja kezelni magát, például mert annyira beteg.



Ezen felül magának a használatnak is van egy pontos módja. Bal kézben tartva össze kell rázni a folyadékot, hogy a két szín összekeveredjen, majd bal kézzel a jobb kéz tenyérbe kell csepegtetni a keveréket. Ezt követően pedig a test adott pontjaira kell kenni – hogy pontosan hova az az üveg függvénye, de ezt minden esetben elmondja a konzulens. Ha beteg ember kezelésében segédkezünk, akkor is a jobb kezünkkel kell bekennünk az illetőt. Az üveget az utolsó cseppig el kell használnunk, s mire idáig elérünk biztosan érezni fogjuk a változást is.

– Milyen gyakran kell használni az üvegeket?

– Erre nincs egységes szabály, mert mindenki maga érzi, hogy mennyit bír el. Akad aki naponta többször is ken magára az üveg tartalmából és akad, aki csak 2-3 naponta képes rá. Ez nagyban függ az adott téma mélységétől, nehézségétől, valamint a személyiségtől is. De ha az általános felhasználást nézzük, akkor napi egyszer szokták a legtöbben használni és ilyen ütemben nagyjából egy-két hónap alatt ürül ki egy üveg.

– Milyen eredményre számíthatunk?

– Mindenképpen változásra. Az biztos, hogy az üveg végére a sorsunkban már nem ugyanott állunk majd, szemléletben, életútban vagy körülményekben, mint ahonnan elindultunk.Onnan, ahonnan indulunk, és ahová érkezünk, az már teljesen más lesz az adott témán belül,de utána is lehet egy kisebb feldolgozási szakasz, tehát a hatása tarthat még. A használat során pedig mindenféle megtörténhet, például felerősödhetnek az álmaink, megértéseink, felismeréseink lehetnek, újra értelmezhetjük a saját természetes határainkat, megváltozhatnak a viselkedési mintáink, sorsváltások következhetnek be és a csakrákban lévő traumák a sírás által is tisztulhatnak.

Mi is tehát az Aura-Soma? Modern spiritizmus? Terápiás módszer? A lelkünk simogatása? Út a kiteljesedés felé? Valószínűleg ez mind együtt. Aki nem hiszi, járjon (még ennél is jobban) utána...