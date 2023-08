Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A hónap utolsó napján telihold van a Halak jegyében, ami a Kosnak nagyon nem kedvező energia. Téged nagyon frusztrál az a sok szentimentalizmus, túlérzékenység, amit a környezetben tapasztalsz. Próbálj megértő lenni!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A Halak telihold miatt feszült mindenki, így van esély arra, hogy valakivel, akivel amúgy is bonyolult a viszonyod, heves vitába keveredj, akár még egy apróság miatt is. Ez persze nem a valódi indok, hiszen közöttetek a feszültség már egy ideje egyre csak nő és nő. Várható volt, hogy robbanni fog...

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Csütörtökön egy ismerősöd, aki talán nem is olyan távol él tőled, telefonon kereshet meg és olyasmit hallasz tőle, amitől felmegy benned a pumpa... Ha így is van, nem lenne sok értelme a keletkező feszültséget telefonon levezetni, próbálj inkább uralkodni magadon.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Csütörtökön a Halak telihold értékes felismeréseket hozhat neked, de a a hangulatod azért túlságosan is feszült, jó lenne, ha valamilyen fizikai aktivitásban vezetnéd le. Mit szólnál egy kiadós edzéshez, vagy egy sétához? Van is egy terved, melyet egy ideje dédelgetsz, abba is belevághatnál.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A Halak telihold miatt most az intimitás új szintjeit élheted meg. Olyan beszélgetésre kerülhet sor a pároddal vagy egy jó baráttal, ami segít jobban megérteni magad és a másik embert is. Remek nap ez, igazán felemelő érzésekkel!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Csütörtökön a Halak jegyében lesz telihold, ami fontos kérdésekre világít rá. A legmélyebb érzéseid tárulkoznak most fel, és akár spirituális élményeid is lehetnek. Figyelj kicsit befelé, és engedj teret a spontaneitásnak. Lassíts most, ez a legfontosabb!

