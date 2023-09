Mik azok a sötét foltok a karfiolon? Penész, vagy rosszabb? Szakértők elárulták, hogy miért alakulnak ki és azt is, hogy biztonságosan fogyasztható-e a zöldség ezek ellenére.

A boltokban is találkozhatunk olyan karfiollal, amelynek a felületén apróbb foltok jelennek meg: ezek lehetnek sárgásak, barnásak és akár feketék is. A kérdés az, hogy kell-e aggódnunk ezek miatt? A szakértők elárulták, hogyan alakulnak ki, és azt is, hogy vannak-e egészségügyi kockázatai.

A karfiolon látható foltok jellemzően olyan területek, ahol a zöldség elkezdett öregedni és oxidálódni, ami a levegőnek és a fénynek való kitettség miatt fordulhat elő. Ez egy természetes folyamat, amely hasonlít ahhoz, ahogy az alma megbarnul miután felvágjuk.

A legfontosabb, hogy a karfiolt ezektől a foltoktól függetlenül teljesen biztonságos elfogyasztani.

"Az oxidációs folyamat nem vezet káros vegyületek kialakulásához" - mondta a Huffpostnak Kelly Costa, regisztrált dietetikus és egészségügyi kutató. Ha a foltok kicsik, és a karfiol egyébként illatos és frissnek érződik, vagyis ropogós, nem nyálkás, akkor teljesen alkalmas a fogyasztásra, de a foltokat ettől levághatjuk a zöldségről. Ha azonban a foltok széles körben elterjedtek, a karfiolnak rossz szaga van, vagy az állaga nyálkás, az arra utal, hogy a zöldség megromlott, ebben az esetben sajnos jobb kidobni, vagy komposztálni.

Így tarthatjuk frissen a karfiolt

Ha minél tovább szeretnénk frissen tartani ezt a zöldséget, akkor kulcsfontosságú, hogy a hűtőszekrényben, légmentesen záródó dobozban tároljuk. Ne mossuk meg, mielőtt betennénk a hűtőbe, mert a nedvesség fokozhatja az oxidációt.