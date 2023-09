Az 1998-ban berobbanó, lehengerlően őszinte hagvételű Szex és New York című sorozatban négy olyan meghatározó női karaktert ismerhettünk meg, akik közül legalább eggyel mi magunk is azonosulhatunk. De vajon melyikkel? A csillagjegyeik alapján közelebb kerülhetünk az igazsághoz!

A Szex és New York széria lezáró, hatodik évada után még két mozifilmben is nyomon követhettük Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Johnes (Kim Cattrall), Charlotte York (Kristin Davis) és Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) szerelmi életének alakulását, és a rajongók nagy örömére a történet több mint 10 év után folytatódott az És egyszer csak című két évados sorozattal, melyben sajnos a Samanthát alakító Kim Cattrallnak már csak egy icipici jelenet jutott. Hiába telt el egy évtized a karakterek életében, a főbb jellemvonásaik nem változtak. Eljátszottunk a gondolattal, hogy a négy teljesen eltérő női személyiségtípus mely csillagjegy szülötte lenne.

Szűz: Charlotte York

A konzervatív elveket valló Charlotte Yorkban szinte minden tulajdonság megtalálható, melyeket a Szűz jegyűek képviselnek. Ő az a fajta nő, aki legszívesebben mindent szépen előre megtervezne az életében, és semmit sem hagyna a véletlenre. Ezt igazolja az is, amikor Charlotte az egyik epizódban bejelentette, hogy egy éven belül férjhez fog menni. Mint, ahogy az lenni szokott, az élet felülírta terveit, és miután csúfos véget ér házassága Tray MacDougallal, beleszeret védőügyvédjébe, Harry Goldenblattba, aki éppen annak a férfiideálnak az ellentéte, amiről azelőtt Charlotte álmodozott. Charlotte továbbá nagyon gyakorlatias, erősen hisz a családi értékekben, sőt mondhatni kissé földhözragadt, ha a tradíciókról, és erkölcsi nézetekről van szó - ezek a tulajdonságok szintén nagyon jellemzőek a Szűz jegy szülötteire. Mindezek mellett Charlotte, mint minden Szűz, képes alkalmazkodni is másokhoz. Amikor megismerte második férjét, Harryt hajlandó volt áttérni a judaizmusra. Ez a kettősség akkor is megmutatkozott a személyiségében, amikor eleinte nem volt hajlandó Carrie anyagi nehézségeiről még csak beszélni sem – mert szerinte pénz és barátság nem férnek meg egymás mellett – , majd mégis úgy döntött, hogy az exférjétől, Traytől kapott jegygyűrűjét ajándékozza zűrös barátnőjének, hogy ezzel segítse ki őt az anyagi csődből. Mondhatjuk, hogy Charlotte egyszerre szabálykövető és konzervatív, de bármikor képes megváltozni és alkalmazkodni, ha a szeretteiről van szó.

Rák: Miranda Hobbes

Mirandának az a karakter, aki a karrierjét helyezi előtérbe a családalapítás helyett – látszólag. Miranda Hobbes rendkívül sikeres ügyvéd, aki partnereire egyenrangú félként tekint, nem az a legfontosabb számára, hogy őt támogassák. Mindezektől függetlenül Miranda tipikus Rák, aki elsőként alapít családot a négy karakter közül. Erősen érzékeny Rákként Miranda rendkívül óvatos és bizalmatlan, ha a szerelemről van szó. Cinikus humora is nagyon sok Rák jegyűnél tapasztalható, iróniával igyekeznek leplezni, hogy nagyon is empatikusak és szenzitívek. Miután barátja, Steve bebizonyítja, hogy igenis létezik olyan férfi, akiben megbízhat, Miranda sokakat meglepve ragaszkodást, melegséget és rendíthetetlen hűséget mutat felé, olyannyira, hogy az egyik részben, ő maga kéri meg Steve kezét. Miután pedig megszületik a fia, egyértelműen kirajzolódik Miranda ösztönös, védelmező énje, mely minden Ráknak sajátossága.

Ikrek: Carrie Bradshaw

Az Ikrek világában az egyetlen állandó dolog a változás. Carrie Bradshaw tipikus Ikrekként mindenen dilemmázik, maga sem tudja kit szeret éppen, és sokszor kerül identitás–, illetve egzisztenciális válságba. Az Ikrek mindig ő a társaság mókamestere, és Carrie-re ez többszörösen igaz, hiszen mindig ő az, aki lecsapja a labdát a beszélgetésben, amikor a négy nő viccelődik valamin.

Az Ikrek csillagjegy gyakran csalfa, hiszen érzelmei állandóan változnak. Tökéletes példa erre, amikor Carrie a harmadik évadban megcsalja akkori szerelmét, Aidant Mr. Biggel, aki házas.Hatalmas drámába keveri ezzel saját magát, és még nagyobb szívfájdalmat okoz Aidannek, és végül tönkreteszi Mr. Big és Natasha házasságát is. Bár az Ikrek jegy szülöttei nem feltétlenül rosszindulatúak, de kissé önzőek, és bárhová mennek, ott felfordulást okozhatnak. Tipikus Ikrekként Carrie nagyon jó barát, ezt sokszor bizonyította is, hiszen barátnői akár az éjszaka közepén is felhívhatták ügyes-bajos dolgaikkal.

Kos: Samantha Jones

Végül, de nem utolsósorban következzen a hírhedt csábítónő, Samantha, aki minden helyzetben felvállalja önmagát, és sosem kér bocsánatot azért, amilyen. Ő tényleg egy igazi Kos, aki fejjel megy a falnak, ha a céljai eléréséről van szó – legyen szó egy sármos férfiról vagy egy munkalehetőségről. Mint minden Kos, Samantha is rendkívül karizmatikus és nagyon egocentrikus, sőt olykor arrogánsnak is tűnhet, de ezt jól ellensúlyozza azzal, hogy rendkívül hűséges a barátaihoz, és sohasem ítélkezik felettük.Jól példázza ezt az az epizód is a sorozat harmadik évadában, amikor Carrie először Samanthának számol be titkos, házasságtörő viszonyáról Mr. Biggel, Samatha pedig nem ítéli el.A szerelemben már sokkal keményebb, ritkán megy bele komoly kapcsolatokba, inkább a felelősségektől mentes kalandokat kedveli, mert nehezen viseli a a civódásokat, a drámákat. Ő az a fajta nő, aki ki meri mondani azt, hogy:

Szeretlek téged, de magamat jobban.

Bár ez elsőre önzőnek tűnhet, valójában hatalmas belső erőre és önismeretre vall. Talán ezért is tiszteljük őt annyira.