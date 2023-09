Margit hercegnő királyi családból kirívó viselkedésének egyik oka az lehetett, hogy megviselte a tény, hogy nővére, II. Erzsébet királynő árnyékában kényszerült élni, és kevesebb felelősséget, feladatot kapott, mint amennyit szeretett volna.

Összegyűjtöttük Margit hercegnő életének legbotrányosabb pillanatait – megtudhatjuk, miként járta lázadó útját.

A „party-lány"

A hercegnő hírhedt volt arról, hogy rengeteg, a társadalom felsőbb rétegének rendezett exkluzív bulin részt vett. Gyakran megfordult a Soho klubokban, Andy Warhol pedig egyenesen neki dedikálta egyik színdarabját. Nem vetette meg az alkoholt, dohányzott, sőt források szerint kábítószerfogyasztás gyanújába is keveredett. Önmagában az a tény, hogy egy királyi hercegnő nyilvánosan dohányzik, akkoriban – és manapság is – renitens és sokakat megdöbbentő tettnek számított – olvasható a popsugar oldalán.

A 17 éves hercegnő és a 32 éves, házas férfi titkos viszonya

Nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy mikor kezdődött Margit hercegnő és Peter Townsend, a brit királyi légierő kapitányának viszonya, de az bizonyos, hogy 1947-ben, egy dél-afrikai körút alkalmával gyakran látták őket kettesben lovagolni. A pletykák szerint szerelmük 1951-ben lobbant lángra igazán, amikor Townsend be is adta a válókeresetét. 1953 áprilisában (nem sokkal Erzsébet királynő megkoronázása után) Townsend megkérte a nála 15 évvel fiatalabb Margit kezét.A királyi család, élén Erzsébet királynővel, ellenezte a frigyet, mert Townsend elvált, emiatt pedig az angol egyház nem tartotta őt megfelelő férjnek.Margit hercegnő azonban feleségül akart menni Townsendhez, így nővére ultimátumot adott neki: Ha feleségül megy hozzá, minden királyi kiváltságáról és jövedelméről le kell mondania. Margit hercegnő, a döntéséről szóló nyilatkozatát 1955-ben olvasta fel a rádióban:

Tisztában voltam vele, hogy amennyiben lemondok öröklési jogomról, lehetségessé válik polgári házasságkötésem. De az egyház tanítására, miszerint a házasság felbonthatatlan, illetve a nemzetközösség iránti elkötelezettségem miatt úgy határoztam, hogy ezeket az elveket minden más elé helyezem. Erre a döntésre teljesen egyedül jutottam, és megerősített benne Townsend kapitány kitartó támogatása és odaadása.

Egy viharos házasság

Margit egy ideig visszahúzódó életet élt, gyászolta a Townsenddel való kapcsolatát, de 1958-ban egy partin felkeltette a figyelmét a karizmatikus és jóképű Antony Armstrong. A fotós nem tartotta be az etikettet, pontosan úgy bánt Margittal, mint bármelyik másik nővel a partin. Armstrong, akit a társaságban Tonyként becéztek, híres playboy hírében állt, nem titkoltan egyszerre több nővel is kapcsolatot folytatott, akik rendszerint modellt is álltak neki a fotóihoz.Margit hercegnő is belement, hogy Tony portrét készítsen róla, szerelmük akkoriban lángolt fel.

1960-ban összeházasodtak, így Antony Armstrong Snowdon grófja lett.

Lord Snowdon azonban nem hagyott fel viszonyaival a Margittal való házassága idején sem. Camilla Fry-jal való kapcsolata már akkor elkezdődött, amikor a hercegnővel még nászúton voltak. A házasságtörő kapcsolatból egy gyermek is született.

A kádban fekvő hercegnő, aki csak egy tiarát visel

Margit hercegnő talán legbotrányosabb tettét sokan a híres kádban lőtt fotóhoz kötik, melyen az akkor már kétgyermekes hercegnő tiarában fekszik a kádban, vélhetően meztelenül. Az emiatt kirobbant botrányt csillapította a tény, hogy a fotót férje készítette, aki a képet átadta a londoni The Times-nak, amely azt publikálta.



A pletykák szerint azonban nem csak lord Snowdon, hanem Margit is hűtlen volt házasságuk alatt. Egyik viszonya a sok közül nagy port kavart a sajtóban. 1976-ban kompromittáló fotók jelentek meg róla és a nála 17 évvel fiatalabb Roddy Llewellynről, ahogy kettesben nyaralnak Mustique-on, Margit hercegnő karibi magánszigetén. Margit hercegnő és lord Snowdon később elváltak, a szerető pedig nyilatkozatot tett:

Nagyon sajnálom, hogy zavarba hoztam Őfelségét a királynőt és a királyi családot, akik iránt a legnagyobb tiszteletemet, csodálatomat és hűségemet szeretném kifejezni

– mondta Llewellyn.

A válás

Margit hercegnő és lord Snowdon 1978-ban váltak el hivatalosan, ami nyilvánvalóan hatalmas vihart kavart, nemcsak a brit királyi családban, de szerte a világon.

Margit hercegnő 2002-ben, 71 éves korában hunyt el, agyvérzés következtében.

