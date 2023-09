Széchenyi Lili mindössze 19 éves, de úgy énekel és olyan érett a hangja, mintha harminc éves volna - írja a Borsonline. Évek óta jár énektanárhoz, de tehetségkutatóba eddig még nem jelentkezett. Most határozta el, hogy megmutatja a világnak, mit is tud.

„Már gyermekkoromban elmondták a szüleim, hogy Széchenyi István egyeneságú leszármazottja vagyok. Nyilván akkor még nem nagyon tudtam mit kezdeni ezzel az információval, de ahogy teltek az évek és idősödtem, kezdtem megérteni mit is jelent ez. A hétköznapijaimat azonban nem ez határozta meg. Az édesapám Németországban nőtt föl, ő sem érzékelte fiatal korában ennek a súlyát, hétköznapi életet élt. Én is csak most, 19 évesen kezdem érteni, hogy ki is volt az ükapám, hogy a tetteivel milyen örökséget hagyott az országunkra és ezzel együtt természetesen ránk, a rokonaira is" - mondta Lili, aki úgy gondolja, ezzel a névvel nem élhet haszontalan életet.

A felmenőim nagy dolgokat vittek véghez, így kötelességemnek érzem, hogy a saját eszközeimmel én is tegyek valamit. Az egyik ilyen eszközöm a zene, emellett pedig érdekel a szociológia és a pszichológia. A tervem, hogy valamilyen módon emberekhez kapcsolódjak, a segítségükre legyek, támogassam őket. A jövőben a szociológia területén helyezkednék el, de ez még a jövő zenéje, jelenleg az éneklés és a dalszerzés áll a fókuszban."

Sokan azt hiszik, hogy a grófok leszármazottjai is kastélyokban élnek, ám Lili elmondta, ez egyáltalán nincs így.

„Nem lakom kastélyban. Nem panaszkodom, de átlag életkörülmények között élünk. Vidéken egy parasztházban a szüleimmel. 13 éve költöztünk ide, van kiskertünk, és ennyi. Semmi fényűzés, semmi luxus. Sőt... Az ükapámtól a legnagyobb bánatomra semmilyen ereklyém sincs. Sem egy szobor, vagy egy festmény, egy pénzérme, amit a kezével megérintett. Ezt azért sajnálom."