Az imposztor szindrómáról az utóbbi években rengeteget lehet hallani, ám a leginkább a munkavállalás és a munkavégzés kapcsán. Akik ebben szenvednek, többnyire félnek elvállalni egy munkát, holott alkalmasak lennének rá. Ha mégis belekezdenek, úgy érzik, nem jól látják el a feladatukat és rettegnek, hogy csalónak titulálják őket , sőt, gyakran ők is csalónak tartják saját magukat. A szindróma leginkább a nőket érinti, friss kutatásokból pedig kiderült, hogy a kínzó alkalmatlansági szorongás az edzőterembe is elkíséri a nőket. Helyesebben: elkísérné, ha rá tudnák venni magukat a testmozgásra. A szakirodalom az utóbbi jelenségnek nevet is adott: a testedzéstől és az edzőtermektől való félelmet fitnesz imposztor szindrómának hívjuk. Nézzük, melyek a jellemzői és hogy miként kerekedhetünk felül rajta!

Egy brit kutatás szerint a nők közel fele alkalmatlannak érzi magát ahhoz, hogy leküzdje a testmozgástól való félelmét. Ezt felismerve Nagy-Britanniában 2015-ben kampány is indult, This Girl Can néven, ami azt célozza, hogy a nők elhiggyék magukról, épp annyira élvezhetik az edzést, mint a férfiak.

Az edzésszorongásnak újabban neve is van: fitnesz imposztor szindrómaként emlegetik.Kate Dale, a Sport England vezetője hangsúlyozza, annak, hogy a nők egy része nem jár edzőterembe, nem feltétlenül a lustaság az oka. Személyes kapcsolatai és a témában készült felmérések nyomán azt állítja: a nők egyszerűen félnek.

Az okokat, amelyeket a nők megneveznek, az Independent is idézi, ezek a következők lehetnek. A kutatás szerint 45 százalékuk fél megmutatni a testét, 40 százalék úgy véli, nem lenne elég jó a teljesítménye, 33 százalékuk szégyelli, hogy izzad és 25 százalékuk nevezte meg a menstruációt, mint fő okot.

Kate Dale azt állítja, rengeteg a tennivaló, hogy az edzés témájában a nemek közötti szakadék szüküljön: kampányok, cikkek, ismeretterjesztés és nagy ruhamárkák segítségével azonban sikerülhet. A probléma természetesen nem csupán a brit nőket érinti, éljünk bárhol a világban, tudnunk kell, hogy a testmozgás öröme a miénk is lehet, csak meg kell találunk a módját, miként tudunk szorongásmentesen sportolni.

A fitnesz imposztor szindróma esetében az egyik legfontosabb, hogy kiderítsük, mi váltja ki – vélekedik Jade Imani, az Insure4Sport személyi edzője. Ha tudjuk, milyen területen vannak elakadásaink, fél siker, hiszen azon elkezdhetünk dolgozni, ami egy idő után boldog hobbisportolóvá tehet bennünket.

Személyi edző vagy csoportos óra

Ha az egyedüli edzéstől való félelem tart vissza, akkor két megoldás is lehetséges: ha van rá anyagi keretünk, kezdjük személyi edzővel a sportolást, ha ez az út nem járható, akkor iratkozzunk be csoportos órára, ez esetben a legjobb, ha egy barátnőnkkel, ismerősünkkel vagy esetleg a társunkkal közösen vágunk bele a sportolásba. Az új élmények közös megélése mentálisan is rengeteget adhat, közben a szorongásunkat is elkezdjük legyőzni és a testünket is edzük. Igazi 3 in 1-élményt kapunk, ha ezt választjuk

Ne egyedül vágj bele! Ha van barátod aki jár, akkor az tud segíteni, először én is így kezdtem el. De amúgy meg nem szokta ez embereket a többi kondizó érdekelni. Ha mégis, akkor 99 százalékban csak pozitívan néznek azokra az emberekre, akik újoncok - olvasható a Reddit tematikus csoportjában. Ha van barátod aki jár, akkor az tud segíteni, először én is így kezdtem el. De amúgy meg nem szokta ez embereket a többi kondizó érdekelni. Ha mégis, akkor 99 százalékban csak pozitívan néznek azokra az emberekre, akik újoncok - olvasható a Reddit tematikus csoportjában.

Találd meg, mi az, amit élvezel

Sokaknak csalódást okoz, hogy az a - sokszor agyonsztárolt - mozgásforma, ami másnak örömet okoz, számára szenvedés vagy egyenesen unalmas. Ezt azonban könnyen lehet orvosolni. Ha még nem sportoltál, járj végig több termet, próbálj ki több mozgásformát. Az első óra a legtöbb helyen ingyenes, így nincs mit veszítened, viszont kitapasztalhatod, hogy mi az, amit szívesen végzel - javasolja a Imani.

Ne a fogyás legyen az elsődleges cél!

A megkérdezettek nagy százaléka azért szeretne sportolni, hogy veszítsen a testsúlyából. A szakemberek szerint bár ez szép és fontos célkitűzés, ám a legtöbbször kudarchoz vezet. Ha a fogyás az egyedüli cél, nagyon kicsi az esélye, hogy szenvedéllyel vagy legalábbis szívesen sportoljunk. Ne a mérleget vagy az elégetett kalóriákat figyeld, inkább azt, miként érzed magad az edzés alatt - tanácsolja az edző.

Kritikus kérdés: az öltözék

Aki fitnesz imposztor szindrómával küzd, sokszor már az első akadálynál elveti az edzés lehetőségét. A nagy kérdés: mit vegyek fel? A válasz pedig egyszerű: teljesen mindegy, a lényeg, hogy kényelmes legyen és jól tudj benne mozogni. Érthető persze, hogy a legtöbb nő szeretne jól kinézni az edzőteremben is, de a hatalmas sportruházat-választék ezt lehetővé is teszi.

Vannak egyébként olyan edzőtermek, amelyek úgy - is - hirdetik magukat, hogy mindegy miben érkezel, innen senki nem fog kinézni. Érdemes ezekbe is bekukkantani, mielőtt vagyonokat költenénk edzőruhákra. Ha egy teremben jó hangulat uralkodik, az égvilágon senkit nem érdekel, hogy párezer forintos rövidnaciban és egy sima trikóban edzel.

Sajnálom, hogy nem előbb mentem... Én is nagyon féltem mielőtt elmentem, aztán már csak azt sajnáltam, hogy nem mentem korabban. Mindenki magával van elfoglalva (...) Az segít, ha szép ruháid vannak - én alig várom, hogy viseljem a gymruháim, imádom őket - szól egy egykori kezdő véleménye. Én is nagyon féltem mielőtt elmentem, aztán már csak azt sajnáltam, hogy nem mentem korabban. Mindenki magával van elfoglalva (...) Az segít, ha szép ruháid vannak - én alig várom, hogy viseljem a gymruháim, imádom őket - szól egy egykori kezdő véleménye.

Ha számodra mégis fontos a kinézeted, de félsz, hogy nem találsz méretben rád passzolót, nyugalom: több nagy ruhamárka már évekkel ezelőtt kihozott a konfekcióméretnél jóval nagyobb edzőruhákat is, így a teltebbek is kedvükre válogathatnak a csini darabok között. Azt is tudnod kell, teljesen természetes, ha először bátortalanul lépsz be a terembe és idegenül érzed magad a sportruhádba, de ha azt gondolod, mindenki téged néz: tévedsz. Tulajdonképpen az égvilágon senkit nem érdekel, hogy nézel ki, a teremben mindenki saját magával van elfoglalva és száz százalék, hogy volt idő, amikor a most magabiztosnak tűnő edzőtársaid is épp úgy szorongtak, mint most te.

Jól jöhet, az edzőtermi etikett ismerete Nem kell parázni, nem foglalkozik veled senki. Arra figyelj, hogy az eszközöket rendeltetésszerűen használd, olvass el egy-két cikket Nem kell parázni, nem foglalkozik veled senki. Arra figyelj, hogy az eszközöket rendeltetésszerűen használd, olvass el egy-két cikket az edzőtermi etikettről , és akkor semmi különös nem lesz - írta egy hozzászóló a Redditen.

Az izzadás nem szégyen

Sokan kellemetlenül érzik magukat, ha folyik róluk a víz. Nos, ez sportolás közben aligha elkerülhető. Nézz körül, egy fitneszteremben mindenki izzad és ez így természetes. A legtöbb helyen lehetőség van az azonnali zuhanyzásra, így edzés után üdén és frissen folytathatod a napodat.

Mindenki volt kezdő

Valóban rémisztő érzés, amikor belépsz a terembe és meglátod a rengeteg gépet, amelyekről fogalmad sincs, hogyan használd. Ilyenkor bátran kérj segítséget, senki nem néz rád ferde szemmel, ha bevallod, először jársz ott. Aki magabiztosan tapossa a futópadot vagy rutinosan cserélgeti a súlyokat a rúdon, az is volt kezdő. Gondolj arra, ha kitartó vagy, egy idő után te leszel az, akit irigykedve néznek és akitől segítséget kérnek mások.

Még tisztelik is, aki belekezd Nekem az a benyomásom, hogy a túlnyomó többség tiszteli azt, hogy a kezdők meghozzák azt a döntést, hogy elkezdjék. Utána meg ha kitartasz, akkor azért - nyugtatja társait egy felhasználó a közösségi oldalon. Nekem az a benyomásom, hogy a túlnyomó többség tiszteli azt, hogy a kezdők meghozzák azt a döntést, hogy elkezdjék. Utána meg ha kitartasz, akkor azért - nyugtatja társait egy felhasználó a közösségi oldalon.

Ne félj attól, hogy kinevetnek!

Igen, lehet, hogy először kicsit furcsán érzed magad a sportolás közben, és az is lehet, hogy bőven lesz mit javítani a technikádon, és - erről is kell beszélni - sajnos beszólásokkal is találkozhatsz. Abban azonban biztos lehetsz, hogy nem azok gúnyolnak ki, akik a kemény edzés miatt járnak a terembe. Egy 18 és 24 év közötti nőket célzó kutatás során a megkérdezettek több, mint a fele számolt be edzőtermi atrocitásról, ami végképp elvette a kedvüket attól, hogy folytassák a sportolást. Ez a rossz élmény tényleg letörheti a lelkesedésünket, de ha jól meggondolod, sajnos az élet más színterein - elég az utcára kilépned - is érhetnek hasonló pocsék élmények. Miért pont ott adnád fel, ahol a testi és mentális egészségedért küzdesz?

Ha minden kötél szakad...

Ha túl erős a szorongásod, szuperkomfortos megoldás lehet, hogy nem edzőteremben kezded el a mozgást. Első lépésként az is elég lehet, ha néhány megállóval hamarabb szállsz le a buszról vagy nem mindenhova autóval mész. Az is jó kezdet lehet, ha nem használod a liftet és ha időd engedi, nagyokat sétálsz. Minél többet használod a testedet, annál fittebbnek és magabiztosabban érzed magad a bőrödben. Néhány hónap után tehetsz egy újabb próbát a teremben, és lehet, hogy sokkal jobb élményekkel távozol, mint először.

Jolly joker: a túrázás

Ha semmiképp nem tudsz megbarátkozni az edzőteremmel, akkor sincs minden veszve: indulásként vágj bele egy kisebb túrába. Az erdőben egészen biztosan senki nem fog furcsán nézni rád, és ha apró, 5-7 kilométeres távokkal kezded, kis túlzással egyedül a túracipő és a víz elengedhetetlen ahhoz, hogy a természetben sportolj. Ha megszereted a gyaloglást, később persze szükséged lesz még néhány túrafelszerelésre.

A szabadban minden évszakban megtalálhatod a szépséget, akár ugyanaz a táj is mindig más arcát mutatja. Ha az egyedüllét kapcsol ki, indulj el magad, de ha másokkal is megosztanád az élményt, a közösségi oldalakon rengeteg túratárs kereső csoportot találsz, ahova csatlakozhatsz és persze ez esetben is jó opciót jelentenek a barátok vagy a párod. Előbb-utóbb kialakul, milyen terepeken gyalogolsz szívesen, és ha már unod a hosszú erdei gyaloglásokat, válassz olyan célokat, amelyek elérése az önbizalmadat is erősíti. Egy-egy technikásabb terep leküzdése igazi önbizalominjekcióként hat és újabb kihívások teljesítésére sarkall.