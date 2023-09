Híres embrekért rajongani nem a 21. századi „találmány”, amióta világ a világ, vannak csodáltak és csodálók, ám az online világ térnyerésével a modern korban a rajongás minden korábbinál fokozottabban van jelen. A véleményvezérek, azaz influenszerek, akik között rengeteg az úgynevezett tartalomgyártó, meghódították a közösségi médiát, ezzel homályos fogalommá téve a celeb, „ünnepelt” meghatározását, illetve a hírességekehez való kapcsolódás módját és lehetőségeit is.

A közösségi oldalaknak hála, ma már influencer és követője folyamatos interakcióban lehetnek, és utóbbinak talán úgy is tűnhet, hogy ők ketten baráti kapcslatban vannak, ám ez többnyire nem így van. A kapcsolat ismert ember és rajongója között paraszociálisak, azaz egyoldalú.

Mi az a paraszociális kapcsolat?

A paraszociális kapcsolatok egyoldalú kapcsolatok, jellemzően egy hétköznapi ember és egy hírességl vagy akár kitalált karakter között. A paraszociális kapcsolatok lényege, hogy a rajongó intimitásérzést él meg a rajongása tárgyával, annak ellenére, hogy nincs tényleges kapcsolata az adott személlyel. Noha a mai korban egyre jellemzőbb és gyakoribb, már az internet előtt is létezett a jelenség.

A kutatók szerint az ókori emberek paraszociális kapcsolatban álltak például fáraókkal és istenségekkel. Ám a fogalmat egy 1956-os tanulmány vezette be, melyet Horton és Wohl készített, és ami rámutatott, hogy a tömegmédia technológiái közvetlen, „szemtől szembeni" kapcsolat illúzióját keltik a néző és az előadó között, annak ellenére, hogy objektíven nézve ez az interakció valójában egyoldalú. A 20. században a paraszociális kapcsolatok korai kutatása az emberek és a szappanopera-szereplők és más kitalált tévészereplők kapcsolatait boncolgatta. Megfigyelhető volt, hogy egy-egy kultikus és végtelenül hosszú sorozat vége milyen vesztesgérzést váltott ki számos rajongóból. Aki a Dallas vagy a Jóbarátok karaktereinek mindennapi életébe belelátott, az érezhette úgy, hogy a barátait, családtagjai veszítette el azáltal, hogy nem készült több része a szériának.

A média és a technológia fejlődésével a paraszociális kapcsolatok is fejlődtek. Az elmúlt néhány évtizedben az internet és a közösségi média térnyerésével a hírességek egyre több információt tettek közzé magukról az interneten, így a rajongók nagyobb betekintést kaptak és kapnak a közösségi oldalakon keresztül az életükbe. Ez a korábban lehetetlen közelség valóságossá tette ezeket a kapcsolatokat, és minél több mindenbe láthatnak bele egy-egy influencer életébe a rajongók, úgy tudnak meg többet és többet imádott hírességükről, és egyúttal érzik magukat egyre közelebb és közelebb hozzá, azt érezve: „Ismerem őt, a barátom!”. Ez azonban nem igaz, az érzés és a kapcsolat is erősen egyoldalú, mivel a hírességnek fogalma sincs, ki a rajongója.

Hol lehet tetten érni a paraszociális kapcsolatokat?

2016-ban három kutató közösen közzétett tanulmányát megelőző kutatásban vizsgálta a Twitter felületén a rajongók és a hírességek közötti viszony kölcsönösségét, a „közelség illúzióját", amelyet a közösségimédiában a rajongók átélnek a sztárokkal való interakciók során. Arra jutottak, hogy ha egy híresség lájkolja, sőt megosztja követője posztját, azzal nemcsak a rajongója társadalmi helyzetét javítja, hanem benne az intimitás észlelt szintjét is növeli.

A Twitteren készült tanulmány óta már képbe kerültek más közösségimédia-felületek is, melyek közül különösen az Instagram, pláne a TikTok esetében, még inkább megerősödik az összekapcsolódás érzése, hiszen az influencer beszélget a kommentelővel, oda-vissza mennek a kérdések és válaszok, az élő videókba be lehet kapcsolódni, valós időben kommunikálhat egymással a két (több) ember— úgy tűnik, celeb és követője barátok, miközben a látszat ellenére a kapcsolat nagyon is egyoldalú.

A YouTube-vloggereknek szintén óriási szerepe volt a modern paraszociális kapcsolatok kialakulásában, hiszen a korábban megszokott, hagyományos médiamegjelenésektől eltérően a vlogger közvetlenül a nézőhöz szól, konkrét, őt foglalkoztató problémákról, eseményekről, esetekről mondja el személyes gondolatait, mintha legalkábbis egy barátjával beszélgetne. A spontánnak tűnő szövegelés hiteles személyként tünteti fel őt, még akkor is, ha követője tudja, hogy a videó többszöri próbálkozás és komoly háttér- és utómunka eredménye.

Összegezve, jó, ha tisztban van vele az ember, hogy ez akármennyire is tűnik annak, továbbra sem kétoldalú kapcsolat, a rajongott személy valójában azt sem tudja, ki a rajongója, a valóságban ő nem érzi azt, amit követője, és ez tőle nem is elvárható.

Könnyen jön és könnyen is mehet — A paraszociális kapcsolatok is véget érnek egyszer

A paraszociális kapcsolatok interakciók mentén jönnek létre, kialakulásuk egy folyamat eredménye, mely a felfedezésnél kezdődik, és ha a követő azt érzi, az influencer gondolkodása, véleménye, stílusa hasonlít az övére, a kötődésig tart. Ám amilyen könnyű csodálni egy szappanbuborékot, olyan könnyen ki is pukkadhat, és akkor az addig érzékelt szoros kötelék is felbomlik. Ehhez többféle út is vezethet.

Ilyen út, amikor az adott véleményvezérnek annyira sok lesz a követője, hogy mondhatni elszáll, már elhiszi, hogy bizony az ő véleménye számít és csak az számít. Már nem lesz olyan közvetlen, az is előfordulhat, hogy túl magas lóra ült, ami a követőknek már sok(k), elkezdik vitatni a hitelességét, az pedig rövid úton a paraszociális kapcsolat végét jelenti.

Van, mikor a hitelességét a túl sok szponzorált tartalom miatt veszíti el valaki. Márpedig a marketingesek rengeteg kampányt építenek manapság a közösségi médiában körülrajongott emberekre, függetlenül attól, hogy valódi értéket teremtenek, vagy sem. Valahány követőnél már el lehet adni a kávéfőzőt, még többnél akár a tömegmárkák termékeit is. Nagy pénz van a közösségimédia-marketingben, nem véletlenül készítenek annyi kutatást is arról, hogyan lehet felhasználni a paraszociális kapcsolatokat a termékeladásban. Bizonyos szintig még a valódi teljesítményt nélkülöző influencer is jó reklámfelület, hát még a méltán ismert emberek közösségimédia-szereplése. Utóbbiak esetében már a luxuscikkek is simán eladhatóak, csak egy hiteles arc és sok követő kell hozzá. Egy nagy népszerűségnek örvendő énekessel, színésszel bármi eladható, ha a termék és a celeb imidzse passzol egymáshoz.

Ám, ha túl sok a szponzoráció, óhatatlan, hogy bekerüljenek olyan termékek is, melyekkel az ismert ember nem igazán tud azonosulni, vagy rajongói látják úgy, hogy ez nem az az ember, akit ők megismertek, akit szerettek, a valódi, korábban megszokott tartalom már nem kap teret, időt, az oldal egy összefüggő reklámfolyam. Ez is a paraszociális kapcsolat halálát jelentheti.

Számos oka lehet még annak, ha a kapcsolat megtörik, megszakad, nem mindig a celeb a hunyó, van, hogy a követő egyszerűen kinövi egykori imádottját, más irányú lesz az érdeklődése, már nem érdekli az a tartalom, amit egykori kedvence nyújtott, így másik után néz. Változhat az ízlés, a kor előrehaladtával, ami addig jópofának tűnt, már idegesítő lehet. A lényeg, hogy ezek az egyoldalú, de kölcsönösnek hitt kapcsolatok ahogy jöttek, úgy mennek. És ez így van jól.

Egészségesek a paraszociális kapcsolatok, vagy inkább károsak a lelki egészségre?

Mint mindenben, itt is fontos a tudatosság és a mértékletesség. Van az a szint, ami már akár betegesnek is mondható, az ártatlan rajongás, közösségérzés olykor átcsaphat a való világban is követelt érzésekké. Nem egyszer hallani arról, hogy a rajongó a lakásánál várja a celebet, leveleket ír, követi mindenhova. Ez azonban már zaklatás, a kölcsönösnek hitt kapcsolatnak meg kell maradnia az online világban.

A másik veszélye ezeknek a kapcsolatoknak, hogy a valós kapcsolatok kárára mehetnek. Ma, amikor a baráti viszonyainkat is többnyire online térben ápoljuk, amikor az elmagányosodás minden korábbinál jellemzőbb, megvan a paraszociális kapcsolatok ártó hatása. Tartsuk szem előtt, hogy az ember, bármekkora közhely is, társas lény, és ezt az igényét a fizikai kontaktustis biztosító valóságban érdemes és szükséges kielégítenie, nem a monitor vagy az okostelefon kijelzője mögött.