Ha Velencére gondolunk, leggyakrabban a tó, a tókerülő biciklisták és a strandolás jut az eszünkbe, pedig a környéknek nem az az egyedüli látványossága. A Velencei-hegység is sok csodát tartogat, ilyenek a Gránit Tanösvény mentén elhelyezkedő Pákozdi ingókövek is. Ha nem akarsz több tíz kilométert gyalogolni vagy ha nincs egy egész napod a túrázásra, akkor kiváló úti cél lehet, de akkor is szuper választás, ha csak a természet monumentális alkotásaiban gyönyörködnél.