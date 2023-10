Tóth Gabi és Krausz Gábor augusztus elején jelentették be, hogy elválnak. Pár nappal később kiderült, hogy Gabi összejött a Fricska táncegyüttes tagjával, Papp Máté Bencével. Tóth Vera korábban már beszélt egyszer testvére válásáról, akkor azt mondta, szerinte nem kell erőltetni azt, ami nem megy. Üzent Gabi rosszakaróinak is, azt kérte hagyják békén a családját. Most újra megszólalt, Palik László műsorában árulta el, hogy férjével tulajdonképpen a villámhárító szerepét töltik be Gabi és Krausz Gábor között.

„Gáborral nem napi kapcsolatban, de azért kapcsolatban vagyunk, szeretünk együtt lenni, meg ott a közös gyerek, sokat ott van nálunk" - mondta Pauli Zoltán. Majd Vera hozzátette, egy testvér és a sógor azért vannak, hogy a villámokat meg a rossz felhőket elfújják.