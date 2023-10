A digitális nomád életstílus egy olyan modern életmód, amely lehetővé teszi a vállalkozókedvű emberek számára, hogy a munkájukat és ezzel együtt az életüket a világ bármely pontján végezhessék, tölthessék. Ezt már olvasni is igen csábító dolog, hát még milyen lehet ezt a mindennapokban megvalósítani és valóban így élni az életünket?! Kiderült, hogy valóban nem is olyan mesés, mint azt elsőre gondolnánk.

A legfrissebb kutatási adatok azt mutatják, hogy a digitális nomádok száma az elmúlt néhány évben rohamosan nőtt, a Covid-19 világjárvány után hatalmas kiugrással. Nehéz meghatározni az ilyen típusú munkavállalók pontos számát, de egy 2022-es egyesült államokbeli jelentés szerint az amerikai digitális nomádok száma elképesztően, 131%-kal nőtt 2019 óta. Ezek a számok azt mutatják, hogy az emberek keresik a rugalmas lehetőségeket és vágynak arra, hogy kiszakadjanak a jól megszokott mókuskerékből és valami új, ismeretlen tarkítsa a mindennapjaikat.

Miért éri meg egyáltalán digitális nomádnak lenni?

Függetlenség és rugalmasság

A digitális nomádok olyan munkát végeznek, amely nem helyhez kötött, így bárhol a világban, online is elvégezhetik a dolgukat. Ez lehetővé teszi számukra, hogy saját munkaidőt alakítsanak ki, és szabadon válasszák meg, hol dolgozzanak. Lehet ez egyik héten Zanzibár, míg másik héten egy teljesen más ország, akár egy teljesen más kontinensen. Nincsenek zavaró szomszédok, nincsen monotonitás, minden nap tartogat valami izgalmat, kihívást.

Világjárás

Az egyik legvonzóbb ebben az életmódban az, hogy a világ bármely pontjáról végezhető, így miközben pénzt keres az ember, lehetősége adódik olyan helyekre is eljutni, amiről korábban csak álmodozott. Ez nemcsak a munkában lehet inspiráló a számukra, hanem a saját fejlődésüket is szolgálja. Nincs is jobb dolog új kultúrák, új emberek megismerésével tölteni a szabadidőt, mindezt úgy, hogy közben pénzt is kereshetünk.

A költségek csökkentése

Aki a digitális nomád életstílus mellett teszi le a voksát, abban bízik, hogy ezáltal a költségei is csökkennek. Nem kell itthon a rezsivel, a különféle számlákkal foglalkoznia vagy éppen pont az új helyzet hatására lesz képes változtatni a szokásain, az életszínvonalán, felismerve azt, hogyha a gazdaságosabb életet választja is lehet kiegyensúlyozott és boldog az élete.

Személyes fejlődés

Az új helyek és kultúrák felfedezése, valamint a változatos kihívások megoldása hozzájárulhat a személyes fejlődéshez, a munka és magánélet egyensúlyának megtaláláshoz és gazdagíthatja, színesítheti a mindennapokat.

Mi a valóság?

A nomád életmódot kipróbáló dolgozók azonban egyre többen számolnak be arról, hogy a tökéletesre szerkesztett Instagram-posztok és rózsás utazási blogok mögött a valóság nem mindig olyan elbűvölő. Noha rengeteg előnnyel találkoztak azok a munkavállalók, akik kipróbálták ezt az életmódot, sokan azt is mondják, hogy a biztonság, a kiszámíthatóság hiánya komoly kihatással volt mentális és fizikai egészségükre. Ez pedig már a munkájukat is negatívan befolyásolta, ezért úgy döntöttek, hogy maguk mögött hagyják a tengerpartot és a korlátlan szabadságot és abbahagyják a vándorlást.

Tervezel még utazni idén? A szakértő elmondja, A szakértő elmondja, mikor érdemes elkezdeni a szervezést

Lauren Juliff 2011-ben döntött úgy, hogy feladja biztos állását az Egyesült Királyságban, hogy világot lásson. A kalandjai finanszírozása érdekében elindított egy utazási weboldalt. A legnagyobb meglepetésére egy éven belül eleget kezdett keresni ahhoz, hogy digitális nomád legyen.

Az új országok felfedezése által éreztem, hogy élek, és napi szinten rengeteget tanultam – új kultúrákról és magamról."

Öt év elteltével azonban a nomád életmód izgalma alábbhagyott, a kezdetben idilli és álomszerű élet egy kimerítő megpróbáltatásokkal teli életformává alakult át, amelyből nagyon szeretett volna megmenekülni. A mozgásban való élet és munka nem várt következményekkel járt.

Naponta pánikrohamok gyötörtek – olyanok, amelyek csak akkor szűntek meg, amikor elképzeltem, hogy otthonom van" – mondja. A stabil közösség hiánya a hosszú távú barátságok elvesztéséhez vezetett, ami a magány és depresszió fojtogató érzésével párosult. Az egyre tornyosuló egészségügyi problémák végül arra késztették, hogy hosszú idő után végre otthont találjon magának.

Miután letelepedett Portugáliában, kivett egy lakást, rövid időn belül enyhültek az egészségügyi panaszai és Juliff bevétele egy éven belül megháromszorozódott. A javulást annak köszönheti, hogy egy helyben maradt és felhagyott az állandó utazgatással. Megszűntek a pánikrohamai, rendszeresen sportol, egészséges ételeket kezdett főzni, és szilárd baráti közösséget épített ki.

Beverly Thompson, az egyesült államokbeli Sienna College szociológusa, aki a digitális nomadizmust kutatja, azt állítja, hogy sokan, akik a digitális nomád életmódot választották, nem voltak felkészülve a negatív hatásokra. Részben azért, mert a társadalom gyakran idealizált képet mutat be a közösségi médián és a blogíráson keresztül, és nem beszél a negatív aspektusokról mint például a magány, a mentális egészségügyi problémák vagy a pénzügyi nehézségek.

Míg egyes emberek fenntarthatónak tartják ezt az életmódot – különösen azok, akik a közösségi médiában pénzzé teszik a mindennapjaikat – a digitális nomád életforma a komoly törekvések ellenére sem működik mindenkinél. Természetesen még mindig nagyon sokan választják azt, hogy feladják a biztosat és az ismeretlenben kezdenek akár nap mint nap új életet, egyes adatok szerint még mindig a dolgozók kis százalékát teszik ki világszerte.

Ez a trend nem fog eltűnni, itt marad velünk" – mondja Thompson.

„A fiatalabbak talán néhány évet eltöltenek azzal, hogy kipróbálják ezt a csábító életformát, de összességében az tapasztalható, hogy egyre többen látják ennek az életmódnak a valós jellemzőit. A munkaadók pedig azt preferálják, ha az alkalmazottak helyben, az irodában teszik a dolgukat. Tehát a trend egy ideig tovább fog növekedni, de már nem akkora mértékben, mint korábban."